La Corporation de services du Barreau du Québec annonce des changements à la gestion du Fonds de placement REVENU FIXE du Barreau du Québec

MONTRÉAL, 23 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Corporation de services du Barreau du Québec (la « Corporation »), à titre de gestionnaire de fonds d’investissement du Fonds de placement REVENU FIXE du Barreau du Québec (le « Fonds Revenu Fixe »), annonce qu’à compter du 1er octobre 2026, le Fonds Revenu Fixe entend avoir recours aux produits dérivés pour établir des positions dans le marché ainsi que pour couvrir des positions de marché.

Pour atteindre ses objectifs de placement, le Fonds Revenu Fixe entend avoir recours aux produits dérivés dans le cadre du mandat de gestion de portefeuille confié à Gestion de Placements Connor, Clark & Lunn Ltée (« CC&L »), lequel représente approximativement la moitié des actifs du Fonds Revenu Fixe. Les produits dérivés ne seront pas utilisés pour constituer un portefeuille avec effet de levier. Les produits dérivés seront permis à des fins de couverture d’une exposition ou de réplication de placements directs et peuvent notamment comprendre des contrats à terme.

À propos de la Corporation

La mission de la Corporation est d’offrir aux membres de la communauté juridique résidant au Québec, plus spécifiquement les membres en règle du Barreau du Québec, les membres de la magistrature, leur famille et leurs employés, des services de qualité et pertinents pour l’exercice de la profession et leur bien-être personnel. Pour ce faire, elle offre des services visant à venir en aide aux membres, avoir un impact sur la pratique et encourager les initiatives des membres.

La Corporation a ainsi créé les Fonds en 1986 pour doter ses d’un accès à des fonds d’épargne et de retraite de qualité à un coût compétitif. La Corporation est aujourd’hui responsable de la gestion, du service à la clientèle, de la promotion et du développement de ces fonds.

À propos de CC&L

Fondée en 1982, Gestion de placements Connor, Clark & Lunn Ltée (CC&L) est l’une des plus importantes sociétés de gestion de placements indépendantes au Canada avec un actif sous gestion de 122 milliards de dollars en date du 31 mars 2026. CC&L propose une gamme diversifiée de solutions de placements à ses clients, y compris des solutions traditionnelles (actions, titres à revenu fixe et placements équilibrés) et non traditionnelles.

À propos des Fonds de placement du Barreau du Québec

Les objectifs et stratégies de placement, les risques et les frais des Fonds de placement du Barreau du Québec (les « Fonds ») ainsi que toutes informations importantes sont décrites au prospectus simplifié et aux aperçus des Fonds; veuillez les lire avant d’investir.

Un placement dans un fonds peut donner lieu à des frais de gestion et d’autres frais. Les frais de gestion des Fonds sont parmi les plus bas de l’industrie pour des fonds de même catégorie.

Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance dépôts. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement à l’avenir.

Source : La Corporation de services du Barreau du Québec

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec un membre de l’équipe-conseil au 514 954-3491 (1 855 984-3491) ou par courriel à fondsdeplacement@csbq.ca. Vous pouvez également prendre un rendez-vous selon vos disponibilités : calendly.com/fondsdeplacement.