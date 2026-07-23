Egg Medical läutet nach gemeinsamer Konsenserklärung neue Ära der Sicherheit in Fluoroskopie-Labors ein

MINNEAPOLIS, July 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Egg Medical, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Strahlenschutz, hat bekanntgegeben, dass es die wegweisende Konsenserklärung von Experten unterstützt, die im JSCAI veröffentlicht wurde. Dieses wegweisende Dokument stellt fest, dass das ausschließliche Vertrauen auf schwere Bleischürzen nicht länger als akzeptabler Standard gelten kann, und fordert dringende Änderungen zum Schutz des klinischen Personals. Anfang dieses Jahres hat die SCAI ihre ALARA+-Initiative ins Leben gerufen, um die Auslegung der US-weiten ALARA-Vorschriften (As Low as Reasonably Achievable, ‚ So niedrig wie vernünftigerweise erreichbar“) zu aktualisieren. Mit der Verfügbarkeit moderner ERPDs muss auch neu definiert werden, was als angemessener Strahlenschutz gilt.

„Seit Jahrzehnten akzeptiert die Fachwelt der interventionellen Medizin die Risiken von Krebs, Grauem Star und orthopädischen Verletzungen als unvermeidliche Folgen einer Karriere in diesem Bereich. Wie viele andere habe auch ich über die Jahre den Preis dafür bezahlt, dass ich schwere Schutzschürzen aus Blei getragen habe. Diese sehr realen und gefährlichen Risiken dürfen nicht länger ignoriert werden“, so Dr. Dean Kereiakes, Mitautor der Konsenserklärung und Vorsitzender des Herz- und Gefäßinstituts am Christ Hospital. „Diese von mehreren Fachgesellschaften gemeinsam verfasste Konsenserklärung macht deutlich: Mit der Verfügbarkeit von ERPDs wie EggNest Complete ist Sicherheit am Arbeitsplatz keine Option mehr, sondern künftig eine moralische Verpflichtung.“

EggNest Complete – 360-Grad-Sicherheitslösungen für das gesamte Team

Das EggNest Complete wurde speziell entwickelt, um diese herkömmlichen Hindernisse zu überwinden:

360-Grad-Schutz: Das System bietet einen integrierten 360-Grad-Schutz rund um den Tisch und sorgt so für die Sicherheit aller.

Das System bietet einen integrierten 360-Grad-Schutz rund um den Tisch und sorgt so für die Sicherheit aller. Keine Unterbrechung des Arbeitsablaufs: Es lässt sich direkt in den vorhandenen Tisch integrieren, wodurch Unordnung auf dem Boden und Stolpergefahren, wie sie bei rollbaren Abschirmungen häufig auftreten, vermieden werden.

Es lässt sich direkt in den vorhandenen Tisch integrieren, wodurch Unordnung auf dem Boden und Stolpergefahren, wie sie bei rollbaren Abschirmungen häufig auftreten, vermieden werden. Keine baulichen Maßnahmen erforderlich: EggNest Complete erfordert keine baulichen Maßnahmen an der Decke und keine Ausfallzeiten im Labor – ein Alleinstellungsmerkmal von Egg Medical. Die Labore bleiben uneingeschränkt einsatzfähig, ohne dass der klinische Betrieb unterbrochen werden muss. Gleichzeitig erhöht sich die Sicherheit und das Krankenhaus spart Kosten.

EggNest Complete erfordert keine baulichen Maßnahmen an der Decke und keine Ausfallzeiten im Labor – ein Alleinstellungsmerkmal von Egg Medical. Die Labore bleiben uneingeschränkt einsatzfähig, ohne dass der klinische Betrieb unterbrochen werden muss. Gleichzeitig erhöht sich die Sicherheit und das Krankenhaus spart Kosten. Optionen ohne Bleischürze: Die Daten von EggNest sprechen dafür, je nach persönlicher Entscheidung des Arztes entweder ganz auf Bleischürzen zu verzichten oder ultraleichte Bleischürzen zu verwenden.

Egg Medical bietet eine Lösung, die den ALARA+-Standards entspricht und Krankenhäusern dabei hilft, ihr wertvollstes Kapital zu schützen – ihre Mitarbeiter.

Medien und unterstützende Ressourcen:

Audio-Beitrag : Hören Sie sich an, wie Dr. Dean Kereiakes in der Sendung „Doctor Radio“ auf SiriusXM (Kanal 110 / NYU Langone Health) über die Konsenserklärung spricht.

: Hören Sie sich an, wie Dr. Dean Kereiakes in der Sendung „Doctor Radio“ auf SiriusXM (Kanal 110 / NYU Langone Health) über die Konsenserklärung spricht. Fallbeispiel-Video: Vortrag von Dr. Santiago Garcia auf der SOLACI 2026 zum Thema „Erreichung einer nahezu Null-Strahlung bei komplexen Eingriffen“, auf Anfrage in der Pressemappe erhältlich.

Kontakt: Susan Storm, sstorm@eggmedical.com

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