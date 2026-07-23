Egg Medical annonce une nouvelle ère dans la sécurité en salle de fluoroscopie à la suite d’une déclaration de consensus conjointe

MINNEAPOLIS, 23 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Egg Medical, leader mondial dans le domaine de la radioprotection, a annoncé son adhésion totale à la déclaration de consensus historique d’experts publiée dans la revue scientifique JSCAI. Ce document majeur précise que l’utilisation traditionnelle de lourds tabliers en plomb n’est plus une norme acceptable et appelle à des changements urgents pour protéger le personnel médical. Plut tôt cette année, la SCAI a lancé sa première initiative ALARA+ pour actualiser les interprétations des réglementations fédérales ALARA (As Low as Reasonably Achievable, « aussi bas que raisonnablement possible »). Avec les ERPD modernes, la définition de ce qui est considéré raisonnable doit évoluer.

« Pendant des décennies, la communauté interventionnelle a accepté les risques de cancer, cataractes et lésions orthopédiques comme des conséquences inévitables d’une carrière interventionnelle. Comme tant d’autres, j’ai payé le prix du port de lourds tabliers de plomb protecteurs au fil des ans. Il ne faut plus ignorer ces risques très réels et dangereux » a affirmé le Dr Dean Kereiakes, co-auteur de la déclaration de consensus conjoint et président du Christ Hospital Heart and Vascular Institute. « Cette déclaration de consensus multipartite affirme qu’avec la disponibilité des dispositifs ERPD tels que EggNest Complete, la sécurité sur le lieu de travail n’est plus une simple option mais relève désormais d’un impératif moral ».

EggNest Complete : la solution de radioprotection à 360°, pensée pour toute l’équipe

La solution EggNest Complete, est spécifiquement conçue pour éliminer ces obstacles traditionnels :

Protection à 360 degrés : le système procure une protection intégrée périphérique tout autour de la table, assurant la sécurité de tous les membres de l’équipe.

le système procure une protection intégrée périphérique tout autour de la table, assurant la sécurité de tous les membres de l’équipe. Aucune perturbation du flux de travail : le système s’intègre directement à la table existante, ce qui évite l’encombrement au sol et les risques de trébuchement souvent associés aux écrans de protection mobiles.

le système s’intègre directement à la table existante, ce qui évite l’encombrement au sol et les risques de trébuchement souvent associés aux écrans de protection mobiles. Élimine le besoin de construction : EggNest Complete ne nécessite aucun aménagement au plafond ni de temps d’arrêt lié à la procédure, une caractéristique exclusive d’Egg Medical. La salle demeure entièrement opérationnelle, assurant la sécurité sans interruption des activités cliniques tout en permettant à l’hôpital de réaliser des économies.

EggNest Complete ne nécessite aucun aménagement au plafond ni de temps d’arrêt lié à la procédure, une caractéristique exclusive d’Egg Medical. La salle demeure entièrement opérationnelle, assurant la sécurité sans interruption des activités cliniques tout en permettant à l’hôpital de réaliser des économies. Options sans tablier de plomb : les données EggNest préconisent l’utilisation de solutions sans tablier de plomb ou de tabliers de plomb ultralégers, selon le choix personnel du clinicien.

Egg Medical fournit une solution conforme aux normes ALARA+, permettant aux hôpitaux de protéger leur ressource la plus précieuse : leurs équipes.

Ressources médias et supports complémentaires :

Extrait audio : écouter le Dr Dean Kereiakes qui aborde la déclaration de consensus sur Doctor Radio de SiriusXM (Canal 110 / NYU Langone Health).

: écouter le Dr Dean Kereiakes qui aborde la déclaration de consensus sur Doctor Radio de SiriusXM (Canal 110 / NYU Langone Health). Ressource vidéo de cas : présentation du Dr Santiago Garcia sur l’exposition aux rayonnements quasi nulle lors d’interventions complexes, lors du congrès SOLACI 2026 disponible sur demande dans le dossier de presse.

Contact : Susan Storm, sstorm@eggmedical.com

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a2d2fbe4-a85c-4596-830d-044a6205e62d