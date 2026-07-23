Abivax renforce ses capacités commerciales avec des nominations stratégiques à des postes clés

Ces dirigeants expérimentés du secteur apportent plusieurs décennies d’expertise en stratégie commerciale, services aux patients, préparation au lancement et développement des forces de vente.

PARIS, France – 23 juillet 2026 – 22 h 05 CEST – Abivax SA (Euronext Paris : FR0012333284 – ABVX / Nasdaq : ABVX) (« Abivax » ou la « Société »), une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de thérapies exploitant les mécanismes naturels de régulation de l’organisme pour stabiliser la réponse immunitaire chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, annonce aujourd’hui l’élargissement de son équipe de direction commerciale avec quatre nominations stratégiques couvrant le marketing, les services aux patients, les ventes, les opérations commerciales et l’accès au marché. Ces recrutements renforcent l’organisation commerciale d’Abivax alors que la Société se prépare à la commercialisation potentielle d’obéfazimod aux États-Unis, notamment en vue du dépôt, prévu au quatrième trimestre 2026, d’une demande d’autorisation de mise sur le marché (« New Drug Application » ou « NDA ») auprès de la Food and Drug Administration (« FDA ») des États-Unis.

Michael Nesrallah, MBA, Chief Commercial Officer d’Abivax, a déclaré : « Alors que nous nous préparons à la commercialisation potentielle d’obéfazimod, nous renforçons notre équipe de direction commerciale avec des dirigeants reconnus, dotés d’une expertise approfondie dans les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, l’immunologie, les lancements de médicaments de spécialité et la mise en œuvre de la stratégie commerciale. Ensemble, ils ont contribué à bâtir et à développer certaines des marques phares du secteur en gastroentérologie et en immunologie et joueront un rôle déterminant pour préparer Abivax à un lancement potentiel aux États-Unis. »

RENFORCEMENT DE L’ÉQUIPE DE DIRECTION COMMERCIALE

James Berger – Global Head of Marketing

James est un dirigeant commercial expérimenté de l’industrie biopharmaceutique, fort de plus de vingt ans d’expérience dans la définition et la mise en œuvre de stratégies de marque, le lancement de produits et la gestion du cycle de vie, aux États-Unis comme à l’international, dans les domaines de l’immunologie, de la gastroentérologie, des maladies respiratoires et de l’oncologie. En tant que Global Head of Marketing chez Abivax, il dirige la stratégie commerciale et le développement de la marque obéfazimod. Avant de rejoindre Abivax, James a occupé le poste de Global Franchise Head pour TEZSPIRE® chez Amgen, où il dirigeait la stratégie mondiale de la marque et la croissance de la franchise. Auparavant, il a passé plus de dix ans chez Takeda, où il a contribué à l’élaboration de la stratégie, au lancement et à la croissance d’ENTYVIO®, devenu l’une des principales marques mondiales dans les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin. Plus tôt dans sa carrière, il a occupé des fonctions de direction commerciale chez Amgen, Merck et Bristol Myers Squibb.

Ivan Nuñez-Pacheco – Global Head of Patient Services

Ivan est un dirigeant expérimenté dans les domaines des services aux patients et de l’expérience client, fort de plus de vingt-cinq ans d’expérience dans la création et la direction d’organisations d’accompagnement des patients dans les secteurs pharmaceutique et des sciences de la vie. En tant que Global Head of Patient Services chez Abivax, il dirige le développement du modèle de services aux patients de la Société pour obéfazimod.

Avant de rejoindre Abivax, Ivan a occupé le poste de Senior Director au sein d’AbbVie Patient Services, où il dirigeait l’organisation dédiée à l’accompagnement des patients traités par HUMIRA®, SKYRIZI® et RINVOQ® et exerçait également des responsabilités en oncologie et en neurosciences. Sous sa direction, l’organisation a évolué vers un modèle centralisé gérant chaque année des millions d’interactions avec les patients, tout en soutenant la préparation au lancement et l’innovation dans les modèles de prise en charge.

Heather Dean – Global Head of Sales, Accounts & Commercial Operations

Heather apporte plus de vingt-cinq ans d’expérience à des postes de direction commerciale couvrant les ventes, le marketing, les opérations et la gestion commerciale dans de multiples aires thérapeutiques. En tant que Global Head of Sales, Accounts & Commercial Operations, elle est responsable de la stratégie d’Abivax en matière de ventes, de gestion des comptes clients et d’opérations commerciales.

Au cours de sa carrière chez Eli Lilly et Takeda, Heather a contribué au lancement de plus d’une douzaine de produits. Chez Takeda, elle a dirigé les équipes commerciales en amont et à la suite du lancement d’ENTYVIO® dans la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn, avant d’exercer les fonctions de Senior Vice-Président de la Business Unit Neurosciences, supervisant une organisation de 350 collaborateurs couvrant le marketing, l’analyse de données et les forces de vente.

Jeff Haas – Global Head of Market Access & Pricing

Jeff possède près de trente ans d’expérience à des postes de direction dans le secteur de la santé, couvrant l’industrie pharmaceutique et le diagnostic. En tant que Global Head of Market Access & Pricing, il est responsable de l’élaboration des stratégies d’accès au marché et de tarification destinées à soutenir la commercialisation potentielle d’obéfazimod.

Avant de rejoindre Abivax, Jeff a occupé le poste de Corporate Vice President chez Abbott Laboratories, où il a dirigé l’activité Infectious Disease – Developed Markets pendant la pandémie de COVID-19. Auparavant, pendant près de vingt-deux ans chez Abbott et AbbVie, il a occupé des postes de direction dans les domaines de l’accès au marché, de la tarification, des neurosciences, de l’oncologie et des médicaments de spécialité. Il a notamment dirigé la stratégie d’accès au marché et de tarification lors du lancement d’HUMIRA®, contribué à élargir l’accès des patients au traitement et participé à la création des organisations commerciales d’AbbVie en oncologie et en neurosciences.

À propos d’Abivax

Abivax est une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de thérapies exploitant les mécanismes naturels de régulation de l’organisme pour stabiliser la réponse immunitaire chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques. Basée en France et aux États-Unis, Abivax développe son principal candidat-médicament, l’obéfazimod (ABX464), en phase 3 de développement clinique dans le traitement de la rectocolite hémorragique (RCH) active modérée à sévère.

Contact:

Patrick Malloy

SVP, Investor Relations

Abivax SA

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Directrice associée

LSC_ABIVAX@lifescicomms.com

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Attachée de presse

jennifer.jullia@seitosei-actifin.com

+33 6 02 08 45 49

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, des prévisions et des estimations, notamment concernant l’activité de la Société. Des termes tels que « anticiper », « s’attendre à », « en bonne voie », « potentiel », « devrait » ainsi que leurs variantes et des expressions similaires visent à identifier ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comprennent notamment des déclarations relatives au bénéfice thérapeutique potentiel d’obéfazimod, à son potentiel en tant que premier traitement de sa catégorie (« first-in-class ») dans la rectocolite hémorragique, au calendrier des dépôts réglementaires, y compris le dépôt d’une demande d’autorisation de mise sur le marché (NDA) pour obéfazimod dans la rectocolite hémorragique, à la commercialisation potentielle d’obéfazimod aux États-Unis, ainsi que d’autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Bien que la direction d’Abivax estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont invités à noter que les informations et déclarations prospectives sont soumises à divers risques, aléas et incertitudes, dont un grand nombre sont difficiles à prévoir et échappent généralement au contrôle d’Abivax, lesquels pourraient entraîner des résultats et développements réels sensiblement différents de ceux exprimés, sous-entendus ou projetés dans ces informations et déclarations prospectives. Une description de ces risques, aléas et incertitudes figure dans les documents déposés par la Société auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) conformément à ses obligations légales, notamment son Document d’enregistrement universel, ainsi que dans son rapport annuel sur formulaire 20-F relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2025, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le 23 mars 2026, sous la rubrique « Risk Factors » (« Facteurs de risque »). Ces risques, aléas et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes aux activités de recherche et développement, aux futures données et analyses cliniques, aux décisions des autorités réglementaires, telles que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis ou l’Agence européenne des médicaments (EMA), concernant l’approbation éventuelle et le calendrier d’approbation de tout candidat-médicament, ainsi qu’à leurs décisions relatives à l’étiquetage et à d’autres aspects susceptibles d’affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces candidats-médicaments, ainsi que la disponibilité de financements suffisants pour couvrir les dépenses d’exploitation et les besoins d’investissement de la Société, qu’ils soient prévisibles ou imprévisibles. Une attention particulière doit être portée aux obstacles potentiels liés au développement clinique et pharmaceutique, notamment aux évaluations complémentaires menées par la Société, les autorités réglementaires et les comités d’éthique/IRB à la suite de l’examen des données précliniques, pharmacocinétiques, de carcinogénicité, de toxicité, de chimie, fabrication et contrôles (CMC) ainsi que des données cliniques. En outre, ces déclarations prospectives, prévisions et estimations ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Abivax décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement dont la Société aurait connaissance postérieurement à la date du présent communiqué, sauf si la loi l’exige. Les informations relatives aux produits pharmaceutiques (y compris les produits en cours de développement) figurant dans le présent communiqué de presse ne sont pas destinées à constituer une publicité. Le présent communiqué de presse est diffusé uniquement à titre d’information. Les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat ou de souscription de titres de la Société, dans quelque juridiction que ce soit. De même, elles ne constituent pas un conseil en investissement et ne doivent pas être interprétées comme tel. Elles ne tiennent pas compte des objectifs d’investissement, de la situation financière ou des besoins particuliers de leurs destinataires. Les destinataires ne doivent pas les considérer comme un substitut à l’exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans le présent communiqué sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. La diffusion du présent document peut faire l’objet de restrictions légales dans certaines juridictions. Les personnes en possession du présent document sont tenues de s’informer de ces restrictions et de les respecter.

Pièce jointe