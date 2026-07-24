Collabora Online 26.04 feiert 10-jähriges Bestehen mit erweiterten Dokumentfunktionen und KI-Unterstützung

CAMBRIDGE, Vereinigtes Königreich, und HAMBURG, Deutschland, July 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heute stellt Collabora Productivity die für den Unternehmenseinsatz geeignete Version von Collabora Online vor, dem kollaborativen Open-Source-Dokumenteneditor mit professionellen Service Level Agreements (SLA) und technischem Support.

Collabora Online, Teil des Produktportfolios von Collabora Office, ist das Ergebnis eines Jahres der Entwicklung und Optimierung auf Grundlage des Feedbacks von Partnern und Nutzern. Collabora Online feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen mit weltweit über 115 Millionen Downloads.

Organisationen integrieren die Office-Suite von Collabora in ihre bestehende Infrastruktur, während Partnerplattformen Collabora Online in ihre Produkte integrieren können, um eine leistungsstarke, sichere und regelkonforme kollaborative Dokumentenbearbeitung zu ermöglichen.

Dieses Release zum zehnjährigen Bestehen verbindet die bewährten Stärken von Collabora Online mit umfangreichen neuen Funktionen. Im Mittelpunkt steht die optionale KI-Unterstützung in Writer, Calc und Impress, die Teams dabei hilft, Dokumente zu entwerfen und zu überarbeiten, Tabellendaten zu analysieren und Präsentationen auszuarbeiten. Wichtig ist, dass Kunden die volle Kontrolle über den Einsatz der KI sowie über das zugrunde liegende Modell und die Infrastruktur behalten.

Hinzu kommen ein erweiterter Dokumentenvergleich und verbesserte Review-Workflows für komplexe Dokumente, neue Filter, Funktionen und Formatierungsoptionen in Calc, zuverlässigeres kollaboratives Präsentieren, weitere Verbesserungen bei der Interoperabilität von Microsoft-OOXML- und OpenDocument-Dateiformaten sowie umfangreiche Verbesserungen der Barrierefreiheit, die sich in der erfolgreich bestandenen Barrierefreiheitsprüfung von Collabora Online Writer nach BITV 2.0 zeigen.

„In ganz Europa und weltweit ist Collabora Online die vertrauenswürdige, robuste Open-Source-Office-Suite für Unternehmen und Organisationen, die bei der Zusammenarbeit an Dokumenten digitale Souveränität anstreben. Über unsere Partner stellen wir gemeinsamen Kunden einen ansprechenden, sicheren und regelkonformen Dokumenteneditor bereit, ergänzt durch Enterprise-Support unseres globalen Teams erfahrener Ingenieure.

„Die hochgradig anpassbare KI-Unterstützung von Collabora Online 26.04 lässt sich umfassend steuern und ermöglicht es Nutzern, dokumentbezogene Aufgaben sicher und schneller zu erledigen. Ebenso werden die neuen Bearbeitungs- und Review-Funktionen, die verbesserte Barrierefreiheit und die höhere Dokumenteninteroperabilität die tägliche Arbeit für alle Nutzer reibungsloser, intuitiver und flexibler gestalten.“

– Michael Meeks, CEO von Collabora Productivity

Funktions-Highlights in Collabora Online 26.04

Integrierter KI-Assistent

Auf Grundlage des Kundenfeedbacks ist die integrierte KI-Unterstützung nun in Writer, Calc und Impress verfügbar. Die KI-Unterstützung ist direkt in die Bearbeitungsumgebung integriert und hilft bei der Erstellung von Entwürfen, der Analyse von Tabellendaten, der Fehlerbehebung bei Formeln sowie der Vorbereitung von Präsentationen. Entscheidend ist, dass diese Integration vollständig unter der Kontrolle des Kunden steht und standardmäßig deaktiviert ist. Organisationen entscheiden selbst, welche KI-Funktionen sie gegebenenfalls aktivieren möchten, und können ihren bevorzugten kommerziellen API-Anbieter sicher anbinden oder ein individuell angepasstes, selbst gehostetes LLM in ihrer eigenen Infrastruktur bereitstellen. Es gibt keinen vorgeschriebenen Anbieter und keine Verpflichtung, Daten außerhalb der von der Organisation gewählten Umgebung zu übermitteln. Damit bleibt die Einführung von KI im Einklang mit bestehenden Richtlinien für Data Governance, Sicherheit und Compliance.

Intelligentere Review- und Dokumenten-Workflows

Auch die Review-Workflows für Organisationen, die Verträge, Richtliniendokumente und andere geschäftskritische Dokumente bearbeiten, wurden erheblich verbessert. Beispielsweise:

Vergleichen und Zusammenführen: Ein deutlich verbessertes Tool für den Dokumentenvergleich hebt Einfügungen, Löschungen, verschobene Inhalte und Formatierungsänderungen durch klare, farbcodierte Änderungsmarkierungen hervor und zeigt Angaben zu Autor und Zeitstempel an.

Eingeschränkter Review-Modus: ein neuer Modus, mit dem Administratoren Prüfern gestatten können, nachverfolgte Änderungen anzunehmen oder abzulehnen, ohne ihnen weitergehende Bearbeitungsrechte einzuräumen.

Markdown-Unterstützung: Writer unterstützt nun den Markdown-Import und -Export. Dies erleichtert den Wechsel zwischen der Dokumentenbearbeitung und dokumentationsorientierten Workflows sowie den Umgang mit KI-generiertem formatiertem Text.

Verbesserungen der Barrierefreiheit

Barrierefreiheit bleibt ein zentraler Schwerpunkt bei Implementierungen in Unternehmen und im öffentlichen Sektor. Die Version 26.04 bietet in allen Anwendungen umfassende Verbesserungen bei der Unterstützung für Screenreader, der Tastaturnavigation und der Beschriftung von Dialogen. Die Barrierefreiheitsfunktionen in Writer haben eine Prüfung nach BITV 2.0 auf Grundlage der Richtlinien der Bundesfachstelle Barrierefreiheit bestanden. Dies unterstreicht die Eignung für Organisationen mit strengen Compliance-Anforderungen.

Verbesserungen bei der Dokumenteninteroperabilität

Die Interoperabilität mit Microsoft-Dateiformaten (OOXML) hat sich erheblich verbessert. Laufende Rendering- und Validierungstests anhand Hunderttausender Testdokumente haben Dokument-Roundtrips beim Austausch von Dateien zwischen Collabora Online und proprietären Office-Suiten wie Microsoft Office zuverlässiger gemacht. Für Organisationen, die sich von proprietären Plattformen lösen, bedeutet dies weniger unerwartete Formatierungsabweichungen und eine wesentlich reibungslosere Umstellung.

Produktivitätsverbesserungen

Über die KI hinaus bietet die gesamte Suite zahlreiche Produktivitätsverbesserungen. Calc bietet neue, moderne Tabellenkalkulationsfunktionen sowie vorgefertigte Tabellenstile. Impress ermöglicht mit Follow-Me-Slideshows ein zuverlässigeres kollaboratives Präsentieren. Dabei können Teilnehmer während einer Live-Präsentation unabhängig zu vorherigen Folien zurückblättern. Nutzer profitieren von einem neuen Optionsdialog in der Anwendung, über den sich Wörterbücher leichter anpassen lassen. Auch Funktionen für die Dokumentsignatur und Änderungen an der Benutzeroberfläche sind einfacher zu finden. Administratoren können festlegen, dass Dokumente standardmäßig schreibgeschützt geöffnet werden. Dadurch sinkt bei großen Implementierungen das Risiko unbeabsichtigter Änderungen.

LESEN: den Blogbeitrag zur Ankündigung von Collabora Online 26.04 mit der VOLLSTÄNDIGEN Liste aller Funktionen

(verfügbar am 23. Juli 2026 ab 12:00 Uhr GMT)

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Demo: https://demo.eu.collaboraonline.com/

Hinweis: Demo-Builds sind Vorabversionen und können instabile Funktionen enthalten. Die Demo-Builds geben nicht die endgültige Leistung der Produktivversion wieder.

Weitere Ressourcen

Greifen Sie auf den Ordner „Press Release Resources“ zu, um die Pressemitteilung, den Feature-Blog und Screenshots zu erhalten:

https://share.collabora.com/index.php/s/zRKm8BEPDapztW9

Passwort: COLLABORA-ONLINE-2604

Michael Meeks, CEO von Collabora Productivity, steht für ein Statement zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich per E-Mail an das Marketingteam.

Community und Danksagungen

Collabora hat erheblich in die Entwicklung einer Vielzahl neuer Features und Funktionen für dieses neueste Release investiert und steuert den überwiegenden Teil des Collabora-Online-Codes bei. Wir möchten jedoch all unseren Freunden und Kollegen in der weiteren Community danken, die zu diesem Release beigetragen haben, ebenso wie allen früheren Mitwirkenden an der zugrunde liegenden Technologie, auf der Collabora Online basiert. All dies unterstützt unsere Mission „Make Open Source Rock“ und zugleich unser Ziel, ein nachhaltiges, wachsendes Unternehmen zu sein.

Unser gesamter Code ist Open Source und auf unserem Gerrit-Server öffentlich zugänglich. Treten Sie der Collabora Online Community bei und beteiligen Sie sich an Easy Hacks sowie an Diskussionen im Forum.

Unterstützende Zitate

„Collabora Online ist ein zentraler Bestandteil der modernen, vollständig souveränen Kollaborationsplattform HCL Domino Workspace und wird in unserem ersten Release als Office-Suite verfügbar sein, mit der unsere Kunden Dokumente gemeinsam erstellen und teilen können. Dieses nächste Release 26.04 setzt neue Maßstäbe für Domino-Workspace-Kunden, die es in den kommenden Monaten in der eigenen Infrastruktur, in einer Private Cloud oder in einer Sovereign Cloud ihrer Wahl bereitstellen können. Beide Unternehmen setzen sich dafür ein, unseren Kunden die vollständige und kompromisslose Kontrolle über den Schutz ihrer Daten zu geben.“

Richard Jefts, Executive Vice President, HCLSoftware

www.hcl-software.com

„Nextcloud begrüßt die Einführung von Enterprise-Support für das auf 26.04 basierende Release von Nextcloud Office im Rahmen unserer langjährigen Partnerschaft mit Collabora. Unsere Kunden, die sich für ein Upgrade entscheiden, werden von den erheblichen Verbesserungen bei Leistung, Barrierefreiheit und Interoperabilität sowie von der Integration mit der datenschutzorientierten, souveränen KI von Nextcloud profitieren.“

Frank Karlitschek, CEO und Gründer, Nextcloud

www.collaboraonline.com/partners/nextcloud

„Unsere strategische Partnerschaft mit Collabora konzentriert sich auf digitale Souveränität und Interoperabilität. Das Release 26.04 ist ein großer Fortschritt und bietet zahlreiche neue Funktionen, mit denen Organisationen von intelligenteren Dokument-Workflows und einer produktiveren Dokumentenbearbeitung profitieren können. Collabora Online unterstützt unser Ziel, Organisationen eine sichere und interoperable Zusammenarbeit zu ermöglichen, die bei Kontrolle, Transparenz oder rechtlicher Zuständigkeit keine Kompromisse eingehen können.“

Benjamin Schilz, CEO von Wire

www.collaboraonline.com/partners/wire

„Es ist großartig zu sehen, welche kontinuierlichen Fortschritte Collabora bei seiner vollständig quelloffenen, interoperablen und immer intuitiveren Office-Suite macht. Collabora leistet einen wirklich wichtigen Beitrag zur digitalen Souveränität und zum gesamten Open-Source-Ökosystem, und Univention arbeitet seit vielen Jahren erfolgreich mit Collabora zusammen. Die Verbesserungen der Barrierefreiheit und die kundenseitig kontrollierte KI-Unterstützung in Version 26.04 markieren einen großen Fortschritt.“

Peter Ganten, Geschäftsführer der Univention GmbH

www.collaboraonline.com/partners/univention

„Collabora Online ermöglicht unseren Kunden im Bereich Wissensmanagement eine Dokumentenbearbeitung mit vollem Funktionsumfang, ohne XWiki jemals verlassen zu müssen. Wir freuen uns, dass die in Version 26.04 erzielten Fortschritte bei Barrierefreiheit und Interoperabilität dieses Erlebnis noch weiter verbessern.“

Ludovic Dubost, Gründer und CEO von XWiki SAS

www.collaboraonline.com/partners/xwiki

„Wir freuen uns sehr, dass unser Integrationspartner Collabora mit Collabora Online 26.04 diesen wichtigen Schritt nach vorn macht. Die höhere Leistung und der erweiterte Funktionsumfang sorgen für ein noch ausgereifteres Nutzererlebnis. Collabora ist für uns ein großartiger Partner mit einem hervorragenden Produkt und einem klaren Bekenntnis zu Open Source. Dadurch können unsere gemeinsamen Kunden die Kontrolle über ihre Daten zurückgewinnen!“

Klaas Freitag, CTO von OpenCloud

www.collaboraonline.com/partners/opencloud

„Wir schätzen unsere Partnerschaft mit Collabora und die Innovationen, die das Unternehmen bei sicheren Open-Source-Lösungen für die Zusammenarbeit an Dokumenten vorantreibt. Wir freuen uns über die umfangreichen Verbesserungen der Dokumenteninteroperabilität im neuesten Release, die Adfinis mit Serverleistung für automatisierte Tests unterstützt. Kunden sollten sich nicht zwischen modernster Technologie und der vollständigen Kontrolle über ihre eigenen Daten entscheiden müssen. Wir sind stolz darauf, Lösungen zu unterstützen, die beides bieten.“

Nicolas Christener, CEO von Adfinis

www.collaboraonline.com/partners/adfinis

„Das neueste Release bietet den ownCloud-Nutzern weiterhin die beste Integration, den besten Funktionsumfang und die höchste Stabilität. Zusammen mit den Verbesserungen der Barrierefreiheit und Interoperabilität in diesem Release fügt sich die Lösung ideal in die souveräne, föderierte Zusammenarbeit ein, auf die ownCloud ausgerichtet ist.“

David Walter, VP, Open Source Program Office & Special Projects bei ownCloud – einem Unternehmen von Kiteworks

www.collaboraonline.com/partners/owncloud

„Arawa freut sich, dass Collabora das Feedback unserer gemeinsamen französischen Kunden aus Regierung, öffentlicher Verwaltung und Bildungswesen in dieses wegweisende Release einfließen lässt. Die neue KI-Unterstützung, bei der die Kunden die volle Kontrolle über ihr Modell und ihre Infrastruktur behalten, entspricht einem Wunsch unserer Kunden aus verschiedenen Branchen. Die Verbesserungen der Barrierefreiheit und Interoperabilität werden auch für sie unmittelbar spürbar sein und dazu beitragen, die Akzeptanz bei Endnutzern zu steigern. Wir freuen uns darauf, auch weiterhin zur Zukunft von Collabora Online beizutragen.“

Guy-Christian, Head of Operations bei Arawa

www.collaboraonline.com/partners/arawa

Über Collabora Productivity

Collabora Productivity bietet Collabora Office an, eine robuste Open-Source-Office-Suite für den Unternehmenseinsatz, die eine nahtlose Dokumentenbearbeitung und Zusammenarbeit im Web, auf dem Desktop und auf Mobilplattformen ermöglicht. Durch die Unterstützung aller wichtigen Dateiformate, darunter Microsoft-Office- und OpenDocument-Formate, sowie die direkte Integration in die eigene Infrastruktur gewährleistet die Lösung vollständige Datensouveränität und DSGVO-Konformität für moderne, dezentral arbeitende Teams. Gestützt auf das weltweit größte Engineering-Team für Open-Source-Office-Produktivität bietet Collabora Productivity gemeinsam mit einem globalen Netzwerk vertrauenswürdiger Partner eine sichere, leistungsstarke Alternative zu Lösungen großer Anbieter für große Organisationen.

Kontakt

Naomi Manvell, Head of Marketing

marketing@collaboraoffice.com

Chris Thornett, PR

chris.thornett@collabora.com

Collabora Productivity

St Johns Innovation Centre

Cowley Road

Cambridge

CB4 0WS

United Kingdom