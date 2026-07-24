Collabora Online célèbre son 10e anniversaire avec une nouvelle version 26.04 enrichie de fonctionnalités documentaires avancées et d’une assistance par IA

CAMBRIDGE, Royaume-Uni et HAMBOURG, Allemagne, 24 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Collabora Productivity dévoile aujourd’hui la version prête pour l’entreprise de Collabora Online, l’éditeur de documents collaboratif open source assorti d’accords de niveau de service (SLA) professionnels et d’un support technique.

Collabora Online fait partie de la gamme de produits Collabora Office. Cette solution constitue l’aboutissement d’une année de développements et d’optimisations fondés sur les retours des partenaires et des utilisateurs. Avec plus de 115 millions de téléchargements à travers le monde, Collabora Online célèbre cette année dix ans de développement continu.

Les entreprises et organisations intègrent la suite bureautique de Collabora à leur infrastructure existante, tandis que les plateformes partenaires peuvent intégrer Collabora Online à leurs propres produits afin de permettre une édition collaborative de documents à la fois puissante, sécurisée et conforme.

Cette version anniversaire des 10 ans de Collabora Online associe les points forts qui ont fait sa réputation à un ensemble de nouvelles fonctionnalités majeures. Parmi les principales nouveautés figure une assistance par IA optionnelle dans Writer, Calc et Impress, qui aide les équipes à rédiger et améliorer leurs documents, à analyser les données de leurs feuilles de calcul et à concevoir des présentations plus efficacement. Point important : les clients conservent la maîtrise totale de l’utilisation de l’IA, ainsi que du modèle et de l’infrastructure qui la sous-tendent.

À cela s’ajoutent des flux de travail plus riches pour la comparaison et la révision de documents complexes, de nouveaux filtres, fonctions et options de mise en forme dans Calc, une présentation collaborative plus fiable, des améliorations continues de l’interopérabilité des formats de fichiers (Microsoft OOXML et Open Document Formats), ainsi qu’un travail considérable sur l’accessibilité, concrétisé par la réussite de l’audit d’accessibilité BITV 2.0 pour Writer dans Collabora Online.

« Partout en Europe et dans le monde, Collabora Online s’impose comme une suite bureautique open source fiable et robuste, plébiscitée par les entreprises et les organisations qui recherchent une solution de collaboration documentaire respectueuse de leur souveraineté numérique. Avec nos partenaires, nous mettons à la disposition de nos clients communs un éditeur de documents performant, sécurisé et conforme, assorti d’un support d’entreprise assuré par notre équipe internationale d’ingénieurs spécialisés.

« Hautement personnalisable et rigoureusement contrôlée, l’assistance par IA de Collabora Online 26.04 permet aux utilisateurs d’accélérer en toute sécurité le traitement de leurs tâches liées aux documents. De même, les nouvelles fonctionnalités d’édition et de révision, l’accessibilité améliorée, ainsi que l’interopérabilité renforcée des documents contribuent à fluidifier l’expérience quotidienne de tous les utilisateurs en la rendant plus intuitive et plus flexible. »

—Michael Meeks, PDG de Collabora Productivity

Les points forts de Collabora Online 26.04

Un assistant IA intégré

En réponse aux retours fournis par les clients, une assistance par IA est désormais intégrée à Writer, Calc et Impress. Cette fonctionnalité est directement intégrée à l’environnement d’édition. Elle aide à la rédaction, à l’analyse des feuilles de calcul, à la résolution des problèmes liés aux formules et à la préparation de présentations. Point essentiel : cette intégration est entièrement contrôlée par le client et est désactivée par défaut. Les entreprises et organisations sont libres de choisir les fonctionnalités d’IA qu’elles souhaitent activer, le cas échéant. Elles peuvent connecter en toute sécurité le fournisseur d’API commercial de leur choix ou déployer un LLM personnalisé et auto-hébergé au sein de leur propre infrastructure. Aucun fournisseur n’est imposé et il n’est pas nécessaire d’envoyer les données en dehors de l’environnement choisi par l’entité utilisatrice. L’adoption de l’IA reste ainsi conforme aux politiques existantes en matière de gouvernance des données, de sécurité et de conformité réglementaire.

Un flux de travail plus intelligent pour la révision et la gestion des documents

Les processus de révision des documents offrent également des avantages considérables aux entreprises et organisations qui gèrent des contrats, des documents de politique interne ainsi que d’autres documents à forte valeur ajoutée. Par exemple :

Comparaison et fusion : cet outil de comparaison de documents considérablement amélioré met en évidence les ajouts, suppressions, déplacements de contenu et modifications de mise en forme sous forme de marquages clairs et codés par couleur, tout en indiquant l’auteur et l’horodatage de chaque modification.

Mode de révision restreint : ce nouveau mode permet aux administrateurs d’autoriser les réviseurs à accepter ou refuser les modifications suivies, sans pour autant leur accorder des droits de modification plus étendus.

Prise en charge du format Markdown : Writer prend désormais en charge l’importation et l’exportation au format Markdown, ce qui facilite le passage entre l’édition de documents et les flux de travail axés sur la documentation, ainsi que l’utilisation de textes mis en forme générés par l’IA.

Améliorations de l’accessibilité

L’accessibilité demeure une priorité majeure pour les déploiements en entreprise et dans le secteur public. La version 26.04 apporte des améliorations considérables à la prise en charge des lecteurs d’écran, à la navigation au clavier et à l’étiquetage des boîtes de dialogue dans l’ensemble des applications. Les fonctionnalités d’accessibilité de Writer ont passé avec succès un audit BITV 2.0, fondé sur les directives de l’autorité fédérale allemande chargée de l’accessibilité, ce qui renforce son adéquation pour les entreprises et organisations soumises à des obligations de conformité strictes.

Amélioration de l’interopérabilité des documents

L’interopérabilité avec les formats de fichiers Microsoft (OOXML) a bénéficié d’améliorations significatives. Des tests continus de rendu et de validation, effectués sur des centaines de milliers de documents, ont permis d’améliorer la fidélité des échanges de fichiers entre Collabora Online et les suites bureautiques propriétaires, telles que Microsoft Office. Pour les entreprises et organisations qui migrent depuis des plateformes propriétaires, cette amélioration se traduit par une réduction des écarts de mise en forme et par une transition beaucoup plus fluide.

Améliorations de la productivité

Au-delà de l’IA, la suite offre de nombreux gains de productivité. Calc intègre de nouvelles fonctions de tableur modernes ainsi que des styles de tableau prêts à l’emploi. Grâce à la fonctionnalité de diaporamas « Follow-Me », Impress gagne en fiabilité pour les présentations collaboratives, en permettant notamment de revenir en arrière de manière indépendante au cours d’une présentation en direct. Les utilisateurs profitent également d’une nouvelle boîte de dialogue « Options » intégrée à l’application afin de personnaliser facilement les dictionnaires, tout en réduisant les recherches nécessaires pour la signature de documents ou les modifications de l’interface. Les administrateurs peuvent configurer les documents pour qu’ils s’ouvrent par défaut en mode « lecture seule », réduisant ainsi tout risque de modification involontaire lors de déploiements à grande échelle.

LISEZ l’article de blog annonçant le lancement de Collabora Online 26.04 pour consulter la liste COMPLÈTE des fonctionnalités

(disponible le 23 juillet 2026 à 12 h 00 GMT)

Essayez dès maintenant Collabora Online 26.04

Nom d’utilisateur : press1, press2, press3, press4 et press5

Mot de passe : C0llabor4!

Démo : https://demo.eu.collaboraonline.com/

Remarque : Les versions de démonstration sont des versions préliminaires susceptibles de contenir des fonctionnalités instables. Leurs performances ne sont pas représentatives de celles de la version finale en environnement de production.

Ressources complémentaires

Accédez au dossier de ressources du communiqué de presse pour consulter le communiqué, l’article de blog dédié et les captures d’écran à l’adresse suivante :

https://share.collabora.com/index.php/s/zRKm8BEPDapztW9

Mot de passe : COLLABORA-ONLINE-2604

Michael Meeks, PDG de Collabora Productivity, se tient à votre disposition pour tout commentaire ; veuillez contacter le service marketing par courriel.

Communauté et remerciements

Collabora a investi des ressources considérables afin d’intégrer de nombreuses nouvelles fonctionnalités à cette dernière version et fournit la majeure partie du code de Collabora Online. Nous tenons toutefois à saluer l’ensemble de nos amis et collègues de la communauté élargie qui ont apporté leur contribution à cette version, ainsi que toutes celles et ceux qui, par le passé, ont œuvré au développement de la technologie sous-jacente sur laquelle repose Collabora Online. Toutes ces contributions participent à la réalisation de notre mission : « Make Open Source Rock » (« Faire rayonner l’Open Source »), tout en assurant la pérennité et la croissance de notre entreprise.

L’intégralité de notre code est open source et accessible au public sur notre serveur Gerrit. Rejoignez la communauté Collabora Online et participez aux discussions ainsi qu’aux ateliers de développement accessibles sur le forum.

Citations

« Collabora Online est un élément central de la plateforme de collaboration moderne et totalement souveraine de HCL Domino Workspace. Elle sera intégrée dès notre première version en tant que suite bureautique permettant à nos clients de corédiger et de partager des documents. Cette nouvelle version 26.04 poursuit l’amélioration de l’expérience proposée aux clients de Domino Workspace, qui pourront la déployer au cours des prochains mois sur site, dans un cloud privé ou dans un cloud souverain de leur choix. Nos deux organisations s’engagent à offrir à leurs clients un contrôle total et sans compromis sur la confidentialité de leurs données. »

Richard Jefts, vice-président exécutif, HCLSoftware

www.hcl-software.com

« Nextcloud accueille avec enthousiasme l’arrivée du support entreprise pour la version 26.04 de Nextcloud Office, rendue possible par notre partenariat historique avec Collabora. Nos clients qui choisissent de mettre à niveau leur solution bénéficieront d’améliorations significatives en termes de performances, d’accessibilité et d’interopérabilité, ainsi que d’une intégration avec l’IA souveraine de Nextcloud, conçue avec la protection de la vie privée comme priorité. »

Frank Karlitschek, PDG et fondateur de Nextcloud

www.collaboraonline.com/partners/nextcloud

« Notre partenariat stratégique avec Collabora est axé sur la souveraineté numérique et l’interopérabilité. La version 26.04 marque une avancée majeure en offrant de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui permettront aux entreprises et organisations de bénéficier de flux de travail documentaires plus intelligents ainsi que d’une édition de documents toujours plus productive. Collabora Online renforce notre mission qui consiste à offrir des solutions de collaboration sécurisées et interopérables aux entreprises et organisations qui ne peuvent faire aucun compromis en matière de contrôle, de transparence ou de juridiction. »

Benjamin Schilz, PDG de Wire

www.collaboraonline.com/partners/wire

« Nous saluons les avancées constantes réalisées par Collabora sur sa suite bureautique entièrement open source, interopérable et toujours plus intuitive. Collabora apporte une contribution essentielle à la souveraineté numérique ainsi qu’à l’ensemble de l’écosystème open source, et Univention collabore avec succès avec l’entreprise depuis de nombreuses années. Avec ses améliorations en matière d’accessibilité et son assistance par IA contrôlée par l’utilisateur, la version 26.04 marque une avancée significative. »

Peter Ganten, PDG d’Univention GmbH

www.collaboraonline.com/partners/univention

« Collabora Online permet à nos clients spécialisés dans la gestion des connaissances de bénéficier de fonctionnalités complètes d’édition de documents sans jamais quitter XWiki. Nous sommes ravis de constater que les améliorations apportées à l’accessibilité et à l’interopérabilité dans la version 26.04 rendent cette expérience encore plus performante. »

Ludovic Dubost, fondateur et PDG de XWiki SAS

www.collaboraonline.com/partners/xwiki

« Nous sommes heureux de constater que notre partenaire d’intégration Collabora réalise une avancée majeure avec Collabora Online 26.04. Ses performances accrues et ses fonctionnalités enrichies offrent une expérience utilisateur encore plus aboutie. Grâce à l’excellence de son produit et à son engagement manifeste envers l’open source, Collabora représente pour nous un partenaire de choix. Collabora Online permet à nos clients communs de reprendre le contrôle de leurs données ! »

Klaas Freitag, directeur technique d’OpenCloud

www.collaboraonline.com/partners/opencloud

« Nous accordons une grande importance à notre partenariat avec Collabora et à l’innovation qu’elle apporte dans le domaine de la collaboration documentaire sécurisée et open source. Nous sommes ravis de constater que sa dernière version offre des améliorations significatives en matière d’interopérabilité des documents, qu’Adfinis accompagne grâce à la puissance de ses serveurs pour les tests automatisés. Les clients ne devraient pas avoir à choisir entre les dernières technologies et la maîtrise totale de leurs données. Nous sommes fiers de soutenir des solutions qui offrent ces deux avantages. »

Nicolas Christener, PDG d’Adfinis

www.collaboraonline.com/partners/adfinis

« Cette dernière version continue de démontrer la qualité de l’intégration, de l’ensemble des fonctionnalités et de la stabilité offertes aux utilisateurs d’ownCloud. Associée aux améliorations apportées à l’accessibilité et à l’interopérabilité, elle s’intègre parfaitement au modèle de collaboration souveraine et fédérée sur lequel repose ownCloud. »

David Walter, vice-président chargé du bureau des programmes open source et des projets spéciaux chez ownCloud – une société Kiteworks

www.collaboraonline.com/partners/owncloud

« Arawa se réjouit de voir Collabora intégrer les retours de nos clients français communs issus des secteurs du gouvernement, de l’administration publique et de l’éducation dans cette version majeure. La nouvelle fonctionnalité d’assistance par IA, qui permet aux clients de garder la pleine maîtrise de leur modèle et de leur infrastructure, répond à une demande exprimée par nos clients de divers secteurs. Les améliorations apportées en matière d’accessibilité et d’interopérabilité auront également pour eux un impact immédiat tout en favorisant l’adoption par les utilisateurs finaux. Nous nous réjouissons de continuer à contribuer à l’avenir de Collabora Online. »

Guy-Christian, responsable des opérations chez Arawa

www.collaboraonline.com/partners/arawa

À propos de Collabora Productivity

Collabora Productivity propose Collabora Office, une suite bureautique open source. Robuste et adaptée aux exigences des entreprises, elle offre une édition et une collaboration fluides sur les documents, quel que soit l’environnement utilisé : web, poste de travail ou mobile. En prenant en charge tous les principaux formats de fichiers, notamment Microsoft Office et Open Document Format, et en s’intégrant directement à votre propre infrastructure, cette solution garantit une souveraineté totale des données ainsi que la conformité au RGPD pour les équipes modernes distribuées. S’appuyant sur la plus grande équipe mondiale d’ingénieurs spécialisés dans les solutions bureautiques open source, Collabora Productivity, avec le soutien d’un réseau international de partenaires de confiance, propose aux structures de grande envergure une alternative sécurisée et performante aux solutions des grands éditeurs.

Coordonnées

Naomi Manvell, Responsable marketing

marketing@collaboraoffice.com

Chris Thornett, Relations presse

chris.thornett@collabora.com

Collabora Productivity

St Johns Innovation Centre

Cowley Road

Cambridge

CB4 0WS

Royaume-Uni