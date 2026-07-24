Cadillac Mines Corporation dépose un prospectus définitif et annonce le prix de son premier appel public à l’épargne qui a été majoré à 385 M$

Le prospectus avec supplément – RFPV et sa modification seront accessibles au moyen de SEDAR+ dans un délai de deux jours ouvrables

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TORONTO, 23 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cadillac Mines Corporation (« Cadillac Mines » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui le prix et la majoration de son premier appel public à l’épargne visant 47 075 000 actions ordinaires de la Société (les « actions ordinaires offertes ») au prix de 6,90 $ chacune (le « prix d’offre par action ordinaire » ainsi que 6 303 000 actions accréditives spéciales de la Société (les « actions accréditives spéciales » et, avec les actions ordinaires offertes, les « actions offertes ») au prix de 9,52 $ chacune (le « prix d’offre par action accréditive spéciale ») pour un produit brut total d’environ 385 millions de dollars (le « placement »). La Société a déposé un prospectus de base – RFPV définitif et obtenu le visa de celui-ci (le « prospectus définitif ») auprès de l’autorité en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada. La taille du placement indiquée dans le prospectus définitif, qui se chiffrait initialement à environ 363 millions de dollars, a été revue à la hausse en raison d’une forte demande.

Le placement consiste en un placement de nouvelles actions réalisé par Cadillac Mines visant 18 845 000 actions ordinaires offertes au prix d’offre par action ordinaire et 6 303 000 actions accréditives spéciales au prix d’offre par action accréditive spéciale, pour un produit brut de 190 035 060 $ CA revenant à Cadillac Mines, ainsi qu’en un reclassement effectué par certains actionnaires de la Société (les « actionnaires vendeurs ») visant 28 230 000 actions ordinaires offertes au prix d’offre par action ordinaire, pour un produit brut de 194 787 000 $ CA revenant à ces actionnaires vendeurs. La Société et les actionnaires vendeurs ont attribué aux preneurs fermes une option de surallocation (l’« option de surallocation ») leur permettant d’acheter une tranche supplémentaire de 8 006 700 actions ordinaires de la Société au prix d’offre par action ordinaire, qu’ils pourront exercer, en totalité ou en partie, à tout moment pendant la période de 30 jours suivant la date de clôture du placement afin de couvrir les surallocations éventuelles et de stabiliser le marché. Si les preneurs fermes exercent l’option de surallocation, il est prévu que celle-ci sera satisfaite exclusivement par un reclassement de titres effectué par les actionnaires vendeurs.

La Société a également conclu une convention de souscription avec Mines Agnico Eagle Limitée (« Agnico ») aux termes de laquelle Agnico a accepté de souscrire 8 696 000 actions ordinaires de la Société au prix d’offre par action ordinaire dans le cadre d’un placement privé (le « placement privé auprès de Agnico ») pour un produit brut d’environ 60 millions de dollars. Il est prévu que la clôture du placement privé auprès de Agnico aura lieu parallèlement à la clôture du placement. Aucune commission ni aucuns autres frais ne seront versés aux preneurs fermes ou aux placeurs pour compte relativement au placement privé auprès de Agnico.

La Société a récemment adopté la dénomination Cadillac Mines Corporation, en remplacement de Gold Candle Ltd., pour mieux refléter sa présence croissante le long de la faille Cadillac-Larder Lake. Cadillac Mines a également lancé son nouveau site Web, au www.cadillacmines.com, afin de fournir de l’information à jour sur la Société, ses projets et l’évolution de ses activités.

Le placement est effectué par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux, Banque Nationale du Canada Marchés des capitaux et Stifel Canada, à titre de cochefs de file et de coteneurs de livres, et par Banque Scotia, Barclays Valeurs mobilières Canada, Marchés des capitaux CIBC, Valeurs mobilières Desjardins inc. et Ventum Financial Corp., à titre de cochefs de file.

Goodmans LLP agit à titre de conseiller juridique canadien de Cadillac Mines, et Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. agit à titre de conseiller juridique canadien des preneurs fermes. Dorsey & Whitney, LLP agit à titre de conseiller juridique américain de Cadillac Mines, et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP agit à titre de conseiller juridique américain des preneurs fermes.

La clôture du placement devrait avoir lieu le 5 août 2026 ou vers cette date, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles. Les actions ordinaires de la Société seront négociées à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX »), sous le symbole « CADY », à compter du 24 juillet 2026, sous les réserves d’usage concernant leur émission. La TSX a approuvé sous condition l’inscription à sa cote des actions ordinaires, sous réserve du respect de ses exigences habituelles.

Le prospectus définitif contient de l’information importante au sujet de la Société, des actions offertes et du placement. Un prospectus avec supplément – RFPV (le « prospectus avec supplément ») contient de l’information sur le prix et d’autres renseignements au sujet de la Société, des actions offertes et du placement. Il devrait être possible de le consulter à compter du 24 juillet 2026. Un exemplaire du prospectus définitif est accessible au moyen de SEDAR+, à l’adresse www.sedarplus.com, et un exemplaire du prospectus avec supplément et de sa modification le sera dans un délai de deux jours ouvrables. L’accès au prospectus avec supplément et à sa modification est fourni conformément aux dispositions de la législation en valeurs mobilières relatives aux procédures d’accessibilisation de ces documents. On peut obtenir gratuitement une copie électronique ou papier du prospectus définitif, de la version modifiée du prospectus provisoire et de sa modification en communiquant avec BMO Marchés des capitaux, par la poste au Brampton Distribution Centre, à l’attention de The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton (Ontario) L6S 6H2, par téléphone au 905-791-3151, poste 4312, ou par courriel à torbramwarehouse@datagroup.ca, en communiquant avec Banque Nationale du Canada Marchés des capitaux, par la poste au 130 King Street West, Podium, 4e étage, Toronto (Ontario) M5X 1J9, par téléphone au 416-869-8414, ou par courriel à NBF-Syndication@bnc.ca, ou encore en communiquant avec Stifel Canada, par la poste au 161 Bay Street, bureau 3800, Toronto (Ontario) M5J 2S1, par téléphone au 416-367-8600, ou par courriel à syndprospectus@stifel.com.

Aucune autorité de réglementation des valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué. Les titres n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, telle qu’elle peut être modifiée (la « Loi de 1933 »), ni en vertu des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables. Par conséquent, les titres ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis, sauf s’ils sont inscrits en vertu de la Loi de 1933 et des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables, ou à moins qu’il soit possible d’obtenir une dispense des exigences d’inscription prévues par la Loi de 1933 et les lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat visant les titres de Cadillac Mines dans un territoire dans lequel une telle offre, une telle sollicitation ou une telle vente serait illégale.

À propos de Cadillac Mines

Cadillac Mines Corporation est une société canadienne d’exploration minière qui développe un portefeuille en expansion de projets d’or et de minéraux critiques le long de la prolifique faille Cadillac-Larder Lake, en Ontario et au Québec. Avec la mine historique Kerr-Addison comme pilier, la Société poursuit sa stratégie visant à accroître ses ressources aurifères, à faire progresser le gisement de nickel Geminid et à exploiter le potentiel de sa position foncière à l’échelle du district de l’Abitibi. En misant sur des travaux d’exploration disciplinés, son excellence technique et le développement responsable, Cadillac Mines s’efforce de créer une valeur durable pour ses actionnaires, les communautés et les autres parties prenantes. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Société, veuillez visiter le www.cadillacmines.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait renfermer de l’information prospective, au sens donné à ce terme dans les lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés renfermant de l’information prospective ne sont pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des circonstances ou des événements futurs. L’information prospective est nécessairement fondée sur différents avis, différentes estimations et différentes hypothèses qui, bien que la Société les juge appropriés et raisonnables à la date du présent communiqué, comportent des risques, des impondérables, des hypothèses et d’autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats qui sont exprimés ou sous-entendus dans cette information prospective. Ces risques et ces impondérables comprennent notamment le risque de ne pas réussir à déposer le prospectus avec supplément, le risque que le placement ne soit pas mené à terme, le risque que les approbations habituelles ne soient pas obtenues, ainsi que les facteurs décrits à la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus définitif. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent, Cadillac Mines ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à modifier l’information prospective, que ce soit par suite de nouveaux renseignements ou d’événements futurs ou encore pour toute autre raison.

Renseignements supplémentaires

Hannes Portmann, chef de la direction financière

hportmann@cadillacmines.com