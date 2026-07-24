Soins de support en cancérologie : les 9 lauréats du deuxième appel à projets « Plus de Care contre le Cancer » organisé par Malakoff Humanis

Paris, France, 24 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lancée pour soutenir des projets améliorant la qualité de vie des personnes atteintes de cancer, cette nouvelle édition confirme l’importance des soins de support pendant et après les traitements, ainsi que lors du retour à la vie sociale, scolaire ou professionnelle.

Données Appel à projets « Plus de Care contre le Cancer » Édition 2e édition Lauréats 9 projets Candidatures reçues 332 dossiers Période de candidature 10 novembre 2025 – 26 janvier 2026 Objectif Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de cancer

Pourquoi Malakoff Humanis soutient les soins de support en cancérologie ?

Parce que la prise en charge du cancer ne se limite pas au seul traitement de la maladie, Malakoff Humanis s’engage pour l’accès aux soins de support : prise en charge de la douleur, nutrition, accompagnement psychologique, accompagnement professionnel, activité physique, soins palliatifs …. Ces soins prennent en charge les conséquences de la maladie et des traitements, pendant et après la maladie. S’ils ont pour objet d’assurer la meilleure qualité de vie possible aux personnes malades et à leurs proches, les soins de support permettent également d’augmenter l’efficacité des traitements et les chances de guérison.« Les soins de support ne sont ni secondaires ni optionnels. Ils font partie intégrante du parcours de soins en cancérologie. Avec ce nouvel appel à projets, Malakoff Humanis poursuit son ambition : soutenir des acteurs de terrain capables d’apporter des réponses concrètes, mesurables et accessibles aux besoins des personnes touchées par un cancer, partout en France », déclare Pascal Andrieux, directeur des Engagements sociétaux et du Mécénat de Malakoff Humanis.Que sont les soins de supports en cancérologie ?

Les soins de support regroupent l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes atteintes d'un cancer, tout au long de leur parcours de soins, en complément des traitements spécifiques de la maladie. Ils visent à prévenir ou à réduire les conséquences de la maladie et de ses traitements sur les plans physique, psychologique et social.

Ils comprennent notamment :

la prise en charge de la douleur ;

la prise en charge diététique et nutritionnelle ;

la prise en charge psychologique ;

l'accompagnement social, familial et professionnel ;

l'activité physique adaptée ;

la prise en charge des troubles de la sexualité ;

les conseils d'hygiène de vie ;

le soutien des proches et des aidants ;

la réadaptation et la rééducation lorsque nécessaire ;

les soins palliatifs, lorsqu'ils sont indiqués.

332 projets présentés, 9 lauréats

Les dossiers présentés ont été examinés par un comité d’experts faisant également office de jury et composé de 4 membres : Léa Moukanas, Fondatrice de l’association Aïda ; Isabelle Fromantin, Infirmière-chercheuse Institut Curie ; Damien Baldin, Directeur général de La France s’engage ; Florian Scotté, oncologue médical Gustave Roussy.

Parmi 9 projets lauréats, 4 ciblent la population des enfants et des adolescents jeunes adultes. 2 ciblent les populations isolées, et 3 trois autres ciblent des pathologies - cancer du sein, cancers digestifs - ou un stade de la maladie spécifiques : soins palliatifs.

Quels besoins prioritaires ces projets couvrent-ils ?

Les 9 projets lauréats couvrent plusieurs dimensions clés des soins de support en cancérologie.

Thématique Projet concerné Porteur de projet Parcours de remédiation cognitive pour les patients atteints de troubles cognitifs liés au cancer – Personnes fragiles et adolescent jeunes adultes (AJA) Amélioration du parcours de remédiation onCOGITE Association onCOGITE Prise en charge des troubles du sommeil - Femmes atteintes d’un cancer du sein Parcours Constellation MORPHÉE Institut du cancer Avignon-Provence Parcours coordonné et digitalisé de soins de supports en oncologie digestive DIGIPASS Hôpital Paul-Brousse AP-HP Programme national d’éducation thérapeutique et d’éducation à la santé pour les jeunes guéris d’un cancer RHEQuPERE CHU d’Angers Parcours coordonné pour renforcer un accès de proximité aux soins de support Parcours multimodal de soins de support Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) Pays de Grasse Offre d’éducation thérapeutique en oncologie associant psychomotricité et soutien psychologique - Patients en territoire isolé Éducation thérapeutique en oncologie CHU de Guyane, site de Saint-Laurent-du-Maroni Structuration d’un réseau national de soins culturels (ateliers photo, musique, arts plastiques …) pour les enfants hospitalisés Pour un réseau national de soins culturels Association Juste Humain Ateliers de musicothérapie et ergothérapie en soins palliatifs L’instant accordé Hôpitaux – Groupe UNEOS Soins socio-esthétiques pour adolescents et jeunes adultes La socio-esthétique auprès des AJA Association Au cœur des AJA

Quels ont été les critères de sélection de ces projets ?

le caractère innovant de la solution ;

l’impact mesurable sur la qualité de vie des personnes, sur l’augmentation de la durée de vie, la diminution des récidives, la diminution de la durée des arrêts de travail ;

la pertinence des modalités d’évaluation de la réussite du projet ;

l’expertise de l’équipe projet sur les problématiques de la santé et de l’emploi des personnes atteintes du cancer ;

la participation des patients atteints du cancer à l’élaboration du projet ;

la coopération entre acteurs du territoire ;

le modèle économique viable et pérenne du projet ;

les perspectives d’essaimage du projet.

L’engagement de Malakoff Humanis contre le cancer

Depuis 2018, Malakoff Humanis fait de la lutte contre le cancer l’un des axes prioritaires de son engagement sociétal avec les aidants, le handicap et le bien vieillir. Le Groupe soutient des projets de recherche, d’accompagnement, de prévention et d’innovation sociale destinés à améliorer la qualité de vie des personnes touchées par la maladie et de leurs proches.

Avec ce deuxième appel à projets « Plus de Care contre le Cancer », Malakoff Humanis confirme son ambition : contribuer à faire des soins de support une composante pleinement reconnue, accessible et structurante du parcours de soins en cancérologie.

L’essentiel à retenir

Les soins de supports en cancérologie prennent en charge les conséquences de la maladie et des traitements, pendant et après la maladie.

pendant et après la maladie. Les soins de support permettent également d’augmenter l’efficacité des traitements et les chances de guérison.

Malakoff Humanis est premier mécène des soins de support en cancérologie en France.

en France. L’objectif de Malakoff Humanis est de renforcer l’accès aux soins de support en cancérologie partout en France.

partout en France. Malakoff Humanis annonce 9 projets lauréats dans le cadre de son deuxième appel à projets « Plus de Care contre le Cancer ».

dans le cadre de son deuxième appel à projets « Plus de Care contre le Cancer ». Les thématiques abordées sont : les troubles cognitifs, les troubles du sommeil, l’oncologie digestive, l’accompagnement des enfants et des jeunes adultes atteints de cancer, l’accompagnement des personnes isolées, les soins culturels (musicothérapie, arts plastiques …), les soins socio-esthétiques.

sont : les troubles cognitifs, les troubles du sommeil, l’oncologie digestive, l’accompagnement des enfants et des jeunes adultes atteints de cancer, l’accompagnement des personnes isolées, les soins culturels (musicothérapie, arts plastiques …), les soins socio-esthétiques. Les publics concernés sont notamment les jeunes - les enfants hospitalisés, les adolescents et jeunes adultes atteints de cancer, les jeunes guéris d’un cancer pédiatrique -, les patients atteints de cancers digestifs, les femmes atteintes d’un cancer du sein, et les personnes vivant dans des territoires isolés.

FAQ – Soins de support en cancérologie et appel à projets « Plus de Care contre le Cancer »

Qui sont les 9 lauréats de l’appel à projets « Plus de Care contre le Cancer » ?

Les 9 lauréats sont l’association onCOGITE, l’Institut du cancer Avignon-Provence, l’Hôpital Paul-Brousse AP-HP, le CHU d’Angers, la CPTS Pays de Grasse, le CHU de Guyane sur le site de Saint-Laurent-du-Maroni, l’association Juste Humain, les Hôpitaux privés à but non lucratif de Metz – Groupe UNEOS, et l’association Au cœur des AJA.

Quel est l’objectif de ce deuxième appel à projets « Plus de Care contre le Cancer » ?

L’objectif est de soutenir des projets de soins de support en cancérologie, pour en améliorer l’accès pour renforcer la qualité de vie des personnes touchées par un cancer.

Pourquoi les soins de support sont-ils essentiels dans le parcours de soins ?

Les soins de support sont essentiels parce qu’ils accompagnent les conséquences physiques, psychologiques, sociales et professionnelles du cancer et de ses traitements. Ils contribuent à préserver la qualité de vie des patients et à limiter les ruptures de parcours. Ils permettent également d’augmenter l’efficacité des traitements et les chances de guérison.

Les soins de support remplacent-ils les traitements contre le cancer ?

Non. Les soins de support ne remplacent pas les traitements médicaux contre le cancer. Ils les complètent en accompagnant les besoins des patients idéalement dès le diagnostic, pendant et après les traitements.

Quels publics sont concernés par les projets lauréats ?

Les projets s’adressent à plusieurs publics : enfants adolescents et jeunes adultes atteints de cancer, jeunes en rémission, patients atteints de cancers digestifs, femmes atteintes d’un cancer du sein, enfants hospitalisés, patients en soins palliatifs ou en onco-hématologie, et personnes vivant dans des territoires isolés.

Pourquoi Malakoff Humanis soutient-il les soins de support en cancérologie ?

Malakoff Humanis soutient les soins de support en cancérologie car ils répondent à un enjeu majeur de santé publique : améliorer concrètement la qualité de vie des personnes touchées par un cancer et de leurs proches, au-delà du seul traitement médical de la maladie. Mieux soigner le cancer, c’est aussi mieux accompagner la personne dans toutes les dimensions de sa vie.

Depuis quand Malakoff Humanis agit-il en faveur de la lutte contre le cancer ?

Depuis 2018, Malakoff Humanis fait de la lutte contre le cancer l’un des axes prioritaires de son engagement sociétal. Malakoff Humanis a consacré 6 millions d’euros en 2025 à la lutte contre le cancer et au développement des soins de support. Le groupe Malakoff Humanis est le premier mécène des soins de support en cancérologie en France.

Que signifie « Plus de Care contre le Cancer » ?

« Plus de care contre le cancer » désigne l’engagement sociétal de Malakoff Humanis dans la lutte contre le cancer. Il vise à soutenir des solutions concrètes pour mieux accompagner les personnes touchées par un cancer dans toutes les dimensions de leur vie.

Les 9 lauréats de l’appel à projets « Plus de Care contre le Cancer »

onCOGITE – Amélioration du parcours de remédiation onCOGITE

Le projet porté par onCOGITE vise à renforcer le parcours de remédiation cognitive après un cancer. La remédiation cognitive est une méthode de rééducation qui vise à améliorer ou compenser certaines fonctions cognitives lorsqu'elles sont altérées telles que la mémoire, l'attention et la concentration, le langage, les capacités de raisonnement…).

L’objectif est de faciliter l’entrée dans le parcours, de réduire l’isolement et d’améliorer la qualité de vie après cancer. Le projet s’appuie sur l’expertise d’onCOGITE dans les troubles cognitifs liés au cancer, ainsi que sur un réseau national de neuropsychologues, de centres hospitaliers, de comités départementaux de la Ligue contre le cancer et d’acteurs spécialisés dans l’accompagnement des adolescents et jeunes adultes.

Le projet onCOGITE repose sur deux volets complémentaires :

onCOMMENCE, un module d’accueil destiné aux bénéficiaires les plus fragiles ;

un module d’accueil destiné aux bénéficiaires les plus fragiles ; onCOGIT’AJA, un parcours dédié aux personnes de moins de 30 ans.

Institut du cancer Avignon-Provence – Parcours Constellation MORPHÉE

Le Parcours Constellation MORPHÉE de l’Institut du cancer Avignon-Provence propose une prise en charge personnalisée des troubles du sommeil chez les patientes atteintes d’un cancer du sein sous thérapies orales et/ou hormonothérapie.

Le projet prévoit :

un dépistage systématique des troubles du sommeil ;

une orientation vers un parcours d’éducation thérapeutique ;

une intervention ambulatoire coordonnée lorsque cela est nécessaire ;

une approche pluriprofessionnelle associant oncologie, soins de support et médecine intégrative.

L’objectif est de mieux repérer, accompagner et traiter les troubles du sommeil, qui peuvent fortement altérer la qualité de vie des patientes pendant et après les traitements.

Hôpital Paul-Brousse AP-HP – DIGIPASS

Le projet DIGIPASS, porté par le service d’oncologie médicale et digestive de l’Hôpital Paul-Brousse AP-HP (ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS), vise à renforcer l’accès aux soins de support pour les patients atteints de cancers digestifs.

Le parcours combine :

une hospitalisation de jour de soins de support ;

un télésuivi ;

un repérage systématique des besoins ;

une coordination entre l’hôpital et les professionnels de ville ;

un accompagnement en nutrition, activité physique adaptée, douleur, psycho-oncologie et neuropathie.

Ce projet répond à un enjeu majeur : mieux coordonner les soins de support en oncologie digestive pour limiter les ruptures de parcours et améliorer la qualité de vie des patients.

CHU d’Angers – RHEQuPERE

Le projet RHEQuPERE est porté par le CHU d’Angers. Il s’agit d’un programme national d’éducation thérapeutique et d’éducation à la santé avec des soins de support destinés aux jeunes guéris d’un cancer pédiatrique ou d’un cancer survenu à l’adolescence ou au début de l’âge adulte.

Le programme associe :

une consultation éducative ;

un parcours de trois à douze ateliers collectifs ;

un suivi via la plateforme LOG-after ;

l’implication de patients partenaires ;

une coopération entre professionnels hospitaliers, acteurs de ville, associations de patients et réseaux spécialisés.

L’objectif est d’accompagner les jeunes guéris dans leur suivi à long terme, leur qualité de vie, leur autonomie et leur retour à une vie sociale, scolaire ou professionnelle.

CPTS Pays de Grasse – Parcours multimodal de soins de support pour les personnes atteintes de cancer

Le projet porté par la CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) Pays de Grasse propose un parcours de soins de support de proximité pour les adultes atteints de cancer.

Ce parcours multimodal comprend :

des ateliers de nutrition ;

de l’activité physique adaptée ;

des ateliers de compétences psychosociales ;

des interventions d’ergothérapeute à domicile ;

un outil numérique dédié à l’activité physique adaptée ;

une coordination entre les professionnels de ville, l’hôpital et les associations de patients.

Le projet repose sur une coopération locale entre les CPTS Pays de Grasse et Pays d’Azur, la Maison Sport-Santé Pays d’Azur, l’Hôpital Privé Arnault Tzanck, la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et l’association Rebond Cancer 06. Il vise à réduire les freins de mobilité et à renforcer la continuité ville-hôpital.

CHU de Guyane, site de Saint-Laurent-du-Maroni – Éducation thérapeutique en oncologie

Le projet du CHU de Guyane, sur le site de Saint-Laurent-du-Maroni, vise à créer des ateliers d’éducation thérapeutique en oncologie intégrant psychologie et psychomotricité.

Il répond à plusieurs réalités spécifiques du territoire :

éloignement géographique ;

barrières linguistiques ;

isolement social ;

difficultés d’accès aux soins spécialisés ;

besoin d’adaptation culturelle des dispositifs d’accompagnement.

Le projet mobilise une équipe pluridisciplinaire composée notamment d’infirmiers, d’un médecin coordinateur, d’intervenants en soins de support, d’un médiateur en santé et d’associations locales. Il vise à adapter les soins de support aux besoins des patients suivis dans l’Ouest guyanais.

Juste Humain – Pour un réseau national de soins culturels

Le projet porté par Juste Humain vise à structurer un réseau national d’antennes permanentes de soins culturels pour les enfants et adolescents atteints de cancer ou de pathologies lourdes.

L’objectif est de consolider l’antenne de Lyon et de créer de nouvelles antennes à Nancy et au Havre. Le projet s’appuie sur :

des artistes professionnels formés à l’oncologie pédiatrique ;

des bénévoles ;

des équipes hospitalières ;

des partenaires locaux ;

une expertise de près de quinze ans dans les soins culturels à l’hôpital.

Ce projet reconnaît la culture comme un soin de support capable de favoriser l’expression, le bien-être, la continuité de la vie sociale et la qualité de vie des jeunes patients hospitalisés.

Hôpitaux privés à but non lucratif de Metz – Groupe UNEOS – L’instant accordé

Le projet L’instant accordé propose des ateliers de musicothérapie pour des patients atteints de cancer hospitalisés en soins palliatifs et en oncohématologie.

Le dispositif repose sur un binôme ergothérapeute-musicothérapeute autour d’ateliers personnalisés, individuels ou collectifs, pouvant associer les proches lorsque les patients le souhaitent.

L’objectif est d’adapter les séances aux capacités, aux envies et aux projets de vie des patients, en lien avec les équipes médicales, paramédicales et psychologiques.

Au cœur des AJA – La socio-esthétique auprès des adolescents et jeunes adultes atteints de cancer

Le projet porté par Au cœur des AJA vise à déployer des ateliers de socio-esthétique, de socio-coiffure et de conseils en image pour les adolescents et jeunes adultes atteints de cancer.

Le dispositif comprend :

des ateliers intégrés au parcours hospitalier ;

des kits d’accompagnement avec produits dermo-cosmétiques ;

des supports adaptés ;

des conseils personnalisés ;

une co-construction avec des adolescents et jeunes adultes concernés.

Ce projet répond à un enjeu essentiel pour les adolescents et jeunes adultes : préserver l’image de soi, l’identité et la qualité de vie à un âge de transition particulièrement sensible.

Ce projet répond à un enjeu essentiel pour les adolescents et jeunes adultes : préserver l’image de soi, l’identité et la qualité de vie à un âge de transition particulièrement sensible. Contact presse : presse@malakoffhumanis.com

Mots clés : Communiqués de presse , PRÉVOYANCE , absenteisme , etude

Contact : Malakoff Humanis Presse

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