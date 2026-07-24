Le CN respecte ses engagements en affichant de solides résultats au deuxième trimestre et révise à la hausse ses directives pour 2026

Augmentation du bénéfice dilué par action (BPA) de 10 %, ou de 11 % sur une base rajustée, et de 12 % sur une base rajustée en devise constante. 1)

Révision à la hausse des directives financières pour 2026, le CN prévoit maintenant une croissance des TMC qui se situe dans le bas d’une fourchette à un chiffre et s’attend à une croissance du BPA dilué rajusté qui se situe entre le milieu et le haut de la fourchette de croissance à un chiffre.

Augmentation des tonnes‑milles commerciales (TMC) de 5 % d’une année à l’autre, soutenue par des volumes globaux élevés, principalement attribuables aux produits céréaliers et énergétiques.

Record de premier semestre et de deuxième trimestre en rendement du carburant.

Environ 3 millions d’actions rachetées pour un montant de 454 M$ CA.

Flux de trésorerie disponibles pour le premier semestre totalisant 1 842 M$ CA, soit une augmentation de 19 %, constitués de flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de 2 876 M$ CA et de flux de trésorerie nets utilisés par les activités d’investissement de 1 034 M$ CA. 1)





MONTRÉAL, 24 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers et d’exploitation pour le deuxième trimestre terminé le 30 juin 2026.

« Je tiens à remercier l’équipe du CN pour les solides résultats obtenus ce trimestre, qui témoignent de sa rigueur, de sa concentration et de la qualité de son exécution. Nous avons tenu nos principaux engagements, grâce à une solide performance opérationnelle et commerciale, à une amélioration de notre productivité, à une forte production de flux de trésorerie et à une discipline financière soutenue. Nous révisons à la hausse nos directives pour l’exercice, sous l’effet d’une dynamique commerciale soutenue et de notre capacité continue à produire des résultats pour nos clients. »

– Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN



Points saillants des données financières au deuxième trimestre de 2026

Le CN a constaté des améliorations dans les mesures d’exploitation ainsi qu’une solide performance commerciale et des services. Les tonnes-milles brutes (TMB) ont totalisé 121 082 (millions), soit une augmentation de 3 %, tandis que les tonnes-milles commerciales (TMC) se sont établies à 62 250 (millions), soit une augmentation de 5 %. La Compagnie a livré un BPA dilué de 2,06 $ CA, soit une augmentation de 10 %, et un BPA dilué rajusté de 2,08 $ CA, soit une augmentation de 11 %, ou 2,09 $ CA sur une base rajustée en devise constante, soit une augmentation de 12 %. 1)

La performance d’exploitation du trimestre témoigne de l’attention soutenue accordée par la Compagnie à l’amélioration de l’exécution ainsi que sa capacité à offrir un service solide à ses clients, ce qui lui a permis de répondre à la demande dans le secteur des produits céréaliers et dans d’autres marchés.

Points saillants des données financières trimestrielles

Comparaison du deuxième trimestre de 2026 au deuxième trimestre de 2025

Produits d’exploitation de 4 753 M$ CA, soit une augmentation de 481 M$ CA ou de 11 %.

Bénéfice d’exploitation de 1 781 M$ CA, soit une augmentation de 143 M$ CA ou de 9 %, et bénéfice d’exploitation rajusté de 1 798 M$ CA, soit une augmentation de 160 M$ CA ou de 10 %. 1)

Ratio d’exploitation, qui se définit comme les charges d’exploitation sous forme de pourcentage des produits d’exploitation, de 62,5 %, soit une augmentation de 80 points de base, et ratio d’exploitation rajusté de 62,2 %, soit une augmentation de 50 points de base. 1)

Bénéfice net de 1 249 M$ CA, soit une augmentation de 77 M$ CA ou de 7 %, et bénéfice net rajusté de 1 261 M$ CA, soit une augmentation de 89 M$ CA ou de 8 %. 1)

BPA dilué de 2,06 $ CA, soit une augmentation de 10 %, et BPA dilué rajusté de 2,08 $ CA, soit une augmentation de 11 %, ou 2,09 $ CA sur une base rajustée en devise constante, soit une augmentation de 12 %. 1)

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de 2 876 M$ CA et flux de trésorerie nets utilisés par les activités d’investissement de 1 034 M$ CA pour le premier semestre de 2026.

Flux de trésorerie disponibles pour le premier semestre de 2026 totalisant 1 842 M$ CA, soit une augmentation de 294 M$ CA ou de 19 %. 1)

BAIIA rajusté de 8 832 M$ CA déclaré pour les douze mois terminés le 30 juin 2026, soit une augmentation de 4 %. 1)

Ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté de 2,61 fois au et pour les douze mois terminés le 30 juin 2026. 1)

Rachat approximatif de 2,9 millions d’actions au cours du deuxième trimestre de 2026 pour un montant de 454 M$ CA.





Points saillants de la performance trimestrielle en matière d’exploitation *

Comparaison du deuxième trimestre de 2026 au deuxième trimestre de 2025

TMB de 121 082 (millions), soit une augmentation de 3 %.

TMC de 62 250 (millions), soit une augmentation de 5 %.

Temps de séjour de 7,1 (ensemble du réseau, en heures), soit une augmentation de 4 %.

Vitesse des wagons de 211 (wagons-milles par jour), soit une diminution de 1 %.

Vitesse moyenne des trains directs sur le réseau de 19,1 (milles par heure), soit une augmentation de 1 %.

Rendement du carburant de 0,836 (gallon US de carburant de locomotive consommé par 1 000 TMB), soit une amélioration de l’efficacité de 3 %.

Longueur des trains de 8 084 (pieds), soit une augmentation de 1 %.

TMB par effectif moyen de 5 105 (milliers), soit une augmentation de 9 %.

Charge d’exploitation par TMB de 2,45 (cents), soit une augmentation de 9 %.





* Les statistiques d’exploitation et les mesures d’exploitation clés sont non auditées et sont établies à partir des données estimées alors connues, et elles peuvent être modifiées lorsque de l’information plus complète devient disponible.

Dividendes

Le Conseil d’administration du CN a approuvé un dividende sur les actions ordinaires en circulation de la Compagnie pour le troisième trimestre de 2026. Un dividende trimestriel de quatre-vingt-onze cents et demi (0,9150 $ CA) par action ordinaire sera versé le 29 septembre 2026 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 8 septembre 2026.

Directives financières révisées pour 2026 1) 2)

Fondée sur des volumes soutenus et une solide exécution sur le plan de l’exploitation au premier semestre, la Compagnie prévoit maintenant une croissance des TMC se situant dans le bas d’une fourchette de croissance à un chiffre en 2026 (comparativement à son hypothèse du 30 janvier 2026 qui prévoyait une croissance globalement stable). La Compagnie s’attend maintenant à une croissance du BPA dilué rajusté qui se situe entre le milieu et le haut de la fourchette de croissance à un chiffre (comparativement à son hypothèse du 30 janvier 2026 qui prévoyait une croissance légèrement supérieure à celle des TMC).

Pour 2026, le CN prévoit encore investir environ 2,8 G$ CA dans son programme d’immobilisation, net des sommes remboursées par les clients. En outre, la Compagnie prévoit aussi continuer à améliorer sa conversion de flux de trésorerie disponible en 2026.

DÉTAILS SUR LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Les membres de la haute direction du CN passeront en revue les résultats et discuteront des perspectives du chemin de fer au cours d’une conférence téléphonique qui aura lieu le 24 juillet 2026 à 8 h 30, heure de l’Est. Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN, animera la conférence téléphonique. Les personnes qui désirent y participer par téléphone doivent composer le 1 800 715-9871 (Canada et États-Unis) ou le 1 647 932-3411 (International) en utilisant le mot de passe 2015414. Les participants devront composer le numéro indiqué 10 minutes avant le début de la conférence téléphonique.

1) Mesures de calcul non conformes aux PCGR

Le CN présente ses résultats financiers selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. Le CN peut aussi utiliser des mesures de calculs non conformes aux PCGR dans le présent communiqué, qui ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR. Ces mesures de calcul non conformes aux PCGR peuvent ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces mesures de calcul non conformes aux PCGR, y compris un rapprochement avec les mesures financières conformes aux PCGR les plus directement comparables, consulter la section d’information supplémentaire ci-jointe, Mesures de calcul non conformes aux PCGR.

Les perspectives financières, directives ou cibles 2) du CN excluent certains rajustements, qui devraient être comparables aux rajustements apportés au cours d’exercices antérieurs. Toutefois, la direction ne peut pas quantifier individuellement de façon prospective l’incidence de ces éléments, qui pourraient être importants, étant donné qu’ils sont difficiles à prévoir et pourraient fluctuer considérablement. Par conséquent, le CN ne fournit pas de mesure de calcul conforme aux PCGR correspondante ni de rapprochement dans ses perspectives financières, directives et cibles.

2) Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, de même que les énoncés fondés sur l’évaluation et les hypothèses de la direction et accessibles au public portant sur le CN. Ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Le CN prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise », « objectifs » ou d’autres termes semblables.

Principales hypothèses de 2026

Le CN a formulé un certain nombre d’hypothèses relatives à l’économie et au marché au moment d’établir ses perspectives pour 2026. Pour la campagne agricole 2025-2026, les récoltes céréalières au Canada et aux États‑Unis ont été supérieures à leurs moyennes quinquennales respectives. La Compagnie continue de présumer que les récoltes céréalières 2026-2027 au Canada et aux États‑Unis correspondront à leurs moyennes quinquennales respectives. Le CN prévoit maintenant une croissance des TMC dans le bas d’une fourchette de croissance à un chiffre (comparativement à son hypothèse du 30 janvier 2026 qui prévoyait une croissance globalement stable). Le CN prévoit maintenant, pour 2026, que la valeur du dollar canadien en devise américaine sera de 0,71 $ (comparativement à son hypothèse du 29 avril 2026 de 0,73 $) et continue de présumer, également pour 2026, que le prix moyen du baril de pétrole brut (West Texas Intermediate) se situera entre 80 $ US à 110 $ US. La Compagnie souligne qu’il existe un risque accru lié à la demande attribuable à la volatilité du contexte macroéconomique, aux conflits géopolitiques et aux tensions commerciales mondiales.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de rendement futur et impliquent des risques, des incertitudes et d’autres éléments susceptibles de modifier, de façon importante, les résultats, le rendement ou les réalisations réels du CN par rapport aux perspectives ou aux résultats, au rendement ou aux réalisations futurs contenus implicitement dans ces énoncés. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs de risque importants qui pourraient influer sur les énoncés prospectifs dans le présent communiqué comprennent, sans en exclure d’autres : la conjoncture économique et commerciale en général, y compris les facteurs ayant des répercussions sur les chaînes d’approvisionnement mondiales comme les pandémies et les conflits ou tensions géopolitiques; les restrictions au commerce, les barrières commerciales, l’imposition de droits douaniers ou les modifications aux ententes de commerce international; la concurrence dans le secteur; la variabilité des taux d’inflation, de change et d’intérêt; les variations de prix du carburant; les nouvelles dispositions législatives et (ou) réglementaires; la conformité aux lois et règlements sur l’environnement; et les mesures prises par les organismes de réglementation et les réclamations ou procédures réglementaires; l’augmentation des charges relatives à l’entretien et à l’exploitation; les menaces à la sécurité; la dépendance à l’égard de la technologie, y compris l’utilisation de l’intelligence artificielle, et les risques de cybersécurité connexes; et le transport de matières dangereuses; différents événements qui pourraient perturber l’exploitation, y compris les barrages illégaux sur les réseaux ferroviaires et les événements naturels comme les intempéries, les sécheresses, les incendies, les inondations et les tremblements de terre; les changements climatiques; les négociations syndicales et les interruptions de travail; les réclamations liées à l’environnement; les incertitudes liées aux enquêtes, aux poursuites ou aux autres types de réclamations et de litiges; et les risques et obligations résultant de déraillements; l’échéancier et la réalisation des programmes de dépenses en immobilisations; la disponibilité et la compétitivité des coûts des carburants renouvelables et le développement de nouvelles technologies de propulsion des locomotives; les risques réputationnels; la concentration des fournisseurs; les exigences en matière de capitalisation des régimes de retraite et la volatilité; et les autres risques décrits de temps à autre de façon détaillée dans des rapports déposés par le CN auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. On pourra également trouver une description des principaux facteurs de risque concernant le CN dans la section « Rapport de gestion » des rapports annuels et intermédiaires du CN ainsi que dans la Notice annuelle et le formulaire 40-F déposés par la Compagnie auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et qui sont accessibles sur le site Web du CN.

La réalisation des objectifs du CN en matière de climat est soumise à plusieurs risques et incertitudes, notamment ceux qui sont décrits dans le Rapport de gestion des rapports annuels et intermédiaires du CN. Il n’y a aucune certitude que la Compagnie atteindra l’un ou l’ensemble de ses objectifs dans les délais impartis, ou que la réalisation de l’un de ses objectifs répondra à toutes les attentes de ses parties prenantes ou aux exigences légales applicables.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs ou de changements de situations ou de prévisions, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure que le CN fera d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective. Les informations diffusées sur notre site Web ou accessibles par son intermédiaire ne sont pas intégrées par renvoi au présent communiqué.

Ce communiqué et toute information complémentaire, notamment les États financiers, les Notes afférentes et le Rapport de gestion, figurent dans le Rapport trimestriel du CN qui est accessible sur le site Web de la Compagnie à www.cn.ca/resultats-financiers , sur le site SEDAR+ à www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Securities and Exchange Commission des États-Unis par EDGAR à www.sec.gov .

À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest des États-Unis et à la côte du Golfe des États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

Sources : Médias Communauté d’investissement Ashley Michnowski Jamie Lockwood Directrice principale Vice-président, relations avec les investisseurs Relations avec les médias et projets spéciaux 438 596-4329 514 399-0052 media@cn.ca investor.relations@cn.ca

QUELQUES STATISTIQUES FERROVIAIRES - NON AUDITÉES

Pour les trois mois

terminés le 30 juin Pour les six mois

terminés le 30 juin 2026 2025 2026 2025 Mesures financières Indicateurs de performance financière clés 1) Total des produits d’exploitation (en millions de dollars) 4 753 4 272 9 132 8 675 Produits marchandises (en millions de dollars) 4 559 4 090 8 826 8 378 Bénéfice d’exploitation (en millions de dollars) 1 781 1 638 3 330 3 248 Bénéfice d’exploitation rajusté (en millions de dollars) 2) 3) 1 798 1 638 3 364 3 248 Bénéfice net (en millions de dollars) 1 249 1 172 2 395 2 333 Bénéfice net rajusté (en millions de dollars) 2) 3) 1 261 1 172 2 363 2 333 Bénéfice dilué par action (en dollars) 2,06 1,87 3,93 3,71 Bénéfice dilué par action rajusté (en dollars) 2) 3) 2,08 1,87 3,88 3,71 Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation

(en millions de dollars) 1 611 1 745 2 876 2 909 Flux de trésorerie nets utilisés par les activités d’investissement

(en millions de dollars) 669 823 1 034 1 361 Flux de trésorerie disponibles (en millions de dollars) 2) 4) 942 922 1 842 1 548 Acquisitions brutes d’immobilisations (en millions de dollars) 695 805 1 134 1 324 Rachats d’actions (en millions de dollars) 454 306 1 323 407 Dividendes par action (en dollars) 0,9150 0,8875 1,8300 1,7750 Ratio financier Ratio d’exploitation (%) 5) 62,5 61,7 63,5 62,6 Ratio d’exploitation rajusté (%) 2) 3) 62,2 61,7 63,2 62,6 Mesures d’exploitation 6) Statistiques d’exploitation Tonnes-milles brutes (TMB) (en millions) 121 082 117 335 239 471 232 178 Tonnes-milles commerciales (TMC) (en millions) 62 250 59 215 124 084 119 264 Wagons complets (en milliers) 1 409 1 414 2 745 2 727 Milles de parcours (Canada et États-Unis, à la fin de la période) 18 900 18 900 18 900 18 900 Effectif (à la fin de la période) 23 825 24 912 23 825 24 912 Effectif (moyenne de la période) 23 719 25 003 23 636 24 815 Mesures d’exploitation clés Produits marchandises par TMC (en cents) 7,32 6,91 7,11 7,02 Produits marchandises par wagon complet (en dollars) 3 236 2 893 3 215 3 072 TMB par effectif moyen (en milliers) 5 105 4 693 10 132 9 356 Charges d’exploitation par TMB (en cents) 2,45 2,24 2,42 2,34 Charge de main-d’œuvre et d’avantages sociaux par TMB (en cents) 0,73 0,73 0,75 0,77 Carburant diesel consommé (en millions de gallons US) 101,2 101,5 206,8 206,8 Prix moyen du carburant (en dollars par gallon US) 5,67 3,55 4,86 3,98 Rendement du carburant (gallons US de carburant de locomotive consommés par 1 000 TMB) 0,836 0,865 0,864 0,891 Poids des trains (en tonnes) 9 404 9 125 9 350 9 101 Longueur des trains (en pieds) 8 084 8 016 7 979 7 863 Vitesse des wagons (wagons-milles par jour) 211 213 206 200 Temps de séjour (ensemble du réseau, en heures) 7,1 6,8 7,3 7,3 Vitesse moyenne des trains directs sur le réseau (milles par heure) 19,1 18,9 18,9 18,3 Utilisation des locomotives (TMB remorquées en fonction du total des HP) 202 190 200 187 Indicateurs de sécurité 7) Taux de fréquence des blessures (par 200 000 heures-personnes) 1,01 0,83 1,09 0,97 Taux d’accidents (par million de trains-milles) 2,30 1,56 2,26 1,82





1) Sauf indication contraire, ces montants sont exprimés en dollars canadiens et dressés selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. 2) Ces mesures de calcul non conformes aux PCGR n’ont pas été définies de façon normalisée en vertu des PCGR et peuvent, par conséquent, ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés. 3) Consulter la section d’information supplémentaire intitulée Mesures de calcul non conformes aux PCGR – Mesures de la performance rajustées pour une explication de ces mesures de calcul non conformes aux PCGR. 4) Consulter la section d’information supplémentaire intitulée Mesures de calcul non conformes aux PCGR – Flux de trésorerie disponibles pour une explication de cette mesure de calcul non conforme aux PCGR. 5) Le ratio d’exploitation est défini comme les charges d’exploitation sous forme de pourcentage des produits d’exploitation. 6) Les statistiques d’exploitation, les mesures d’exploitation clés et les indicateurs de sécurité sont non audités et sont établis à partir des données estimées alors connues, et ils peuvent être modifiés lorsque de l’information plus complète devient disponible. Les définitions des tonnes-milles brutes, des tonnes-milles commerciales, des produits marchandises par TMC, du rendement du carburant, du poids des trains, de la longueur des trains, de la vitesse des wagons, du temps de séjour et de la vitesse moyenne des trains directs sur le réseau figurent dans le Rapport de gestion de la Compagnie. Les définitions de tous les autres indicateurs sont données sur le site Web du CN, à l’adresse www.cn.ca/glossaire . 7) Selon les critères de divulgation de la Federal Railroad Administration (FRA).





RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES – NON AUDITÉS

Pour les trois mois terminés le 30 juin Pour les six mois terminés le 30 juin 2026 2025 Variation

en % fav.

(défav.)

Variation en

%, en devise

constante1)

fav. (défav.) 2026 2025 Variation

en % fav.

(défav.)

Variation en

%, en devise

constante1)

fav. (défav.) Produits d’exploitation (en millions de dollars) 2) Produits pétroliers et chimiques 941 808 16 % 17 % 1 869 1 723 8 % 10 % Métaux et minéraux 528 496 6 % 7 % 996 1 019 (2 %) (1 %) Produits forestiers 495 461 7 % 8 % 929 955 (3 %) (1 %) Charbon 243 242 — % — % 462 488 (5 %) (5 %) Produits céréaliers et engrais 980 834 18 % 18 % 2 029 1 785 14 % 15 % Intermodal 1 087 1 008 8 % 8 % 2 049 1 948 5 % 6 % Véhicules automobiles 285 241 18 % 18 % 492 460 7 % 8 % Total – Produits marchandises 4 559 4 090 11 % 12 % 8 826 8 378 5 % 7 % Autres produits d’exploitation 194 182 7 % 7 % 306 297 3 % 4 % Total – Produits d’exploitation 4 753 4 272 11 % 11 % 9 132 8 675 5 % 7 % Tonnes-milles commerciales (TMC) (en millions) 3) Produits pétroliers et chimiques 11 874 10 740 11 % 11 % 24 558 22 576 9 % 9 % Métaux et minéraux 7 030 7 074 (1 %) (1 %) 13 086 13 826 (5 %) (5 %) Produits forestiers 5 216 5 113 2 % 2 % 10 128 10 500 (4 %) (4 %) Charbon 5 078 5 058 — % — % 9 905 10 504 (6 %) (6 %) Produits céréaliers et engrais 18 369 16 513 11 % 11 % 37 894 33 763 12 % 12 % Intermodal 13 730 13 856 (1 %) (1 %) 26 793 26 442 1 % 1 % Véhicules automobiles 953 861 11 % 11 % 1 720 1 653 4 % 4 % Total – TMC 62 250 59 215 5 % 5 % 124 084 119 264 4 % 4 % Produits marchandises/TMC (en cents) 2) 3) Produits pétroliers et chimiques 7,92 7,52 5 % 5 % 7,61 7,63 — % 1 % Métaux et minéraux 7,51 7,01 7 % 7 % 7,61 7,37 3 % 5 % Produits forestiers 9,49 9,02 5 % 5 % 9,17 9,10 1 % 3 % Charbon 4,79 4,78 — % — % 4,66 4,65 — % 1 % Produits céréaliers et engrais 5,34 5,05 6 % 6 % 5,35 5,29 1 % 2 % Intermodal 7,92 7,27 9 % 9 % 7,65 7,37 4 % 4 % Véhicules automobiles 29,91 27,99 7 % 7 % 28,60 27,83 3 % 4 % Total – Produits marchandises/TMC 7,32 6,91 6 % 6 % 7,11 7,02 1 % 3 % Wagons complets (en milliers) 3) Produits pétroliers et chimiques 170 154 10 % 10 % 340 317 7 % 7 % Métaux et minéraux 234 239 (2 %) (2 %) 448 452 (1 %) (1 %) Produits forestiers 70 71 (1 %) (1 %) 137 144 (5 %) (5 %) Charbon 110 115 (4 %) (4 %) 218 233 (6 %) (6 %) Produits céréaliers et engrais 194 177 10 % 10 % 389 355 10 % 10 % Intermodal 573 602 (5 %) (5 %) 1 107 1 119 (1 %) (1 %) Véhicules automobiles 58 56 4 % 4 % 106 107 (1 %) (1 %) Total – Wagons complets 1 409 1 414 — % — % 2 745 2 727 1 % 1 % Produits marchandises/wagon complet (en dollars) 2) 3) Produits pétroliers et chimiques 5 535 5 247 5 % 6 % 5 497 5 435 1 % 3 % Métaux et minéraux 2 256 2 075 9 % 9 % 2 223 2 254 (1 %) — % Produits forestiers 7 071 6 493 9 % 9 % 6 781 6 632 2 % 4 % Charbon 2 209 2 104 5 % 5 % 2 119 2 094 1 % 2 % Produits céréaliers et engrais 5 052 4 712 7 % 7 % 5 216 5 028 4 % 5 % Intermodal 1 897 1 674 13 % 13 % 1 851 1 741 6 % 7 % Véhicules automobiles 4 914 4 304 14 % 14 % 4 642 4 299 8 % 10 % Total – Produits marchandises/wagon complet 3 236 2 893 12 % 12 % 3 215 3 072 5 % 6 %





1) Cette mesure de calcul non conforme aux PCGR n’est pas définie de façon normalisée en vertu des PCGR et peut, par conséquent, ne pas être comparable aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Consulter la section d’information supplémentaire intitulée Mesures de calcul non conformes aux PCGR – Devise constante pour une explication de cette mesure de calcul non conforme aux PCGR. 2) Ces montants sont exprimés en dollars canadiens. 3) Les statistiques d’exploitation et les mesures d’exploitation clés connexes sont non auditées et sont établies à partir des données estimées alors connues, et elles peuvent être modifiées lorsque de l’information plus complète devient disponible.

MESURES DE CALCUL NON CONFORMES AUX PCGR – NON AUDITÉS

Dans la présente section d’information supplémentaire, la « Compagnie » ou le « CN » désigne la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales en propriété exclusive. À moins d’indication contraire, les données financières contenues dans la présente section sont exprimées en dollars canadiens.

Le CN présente ses résultats financiers selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. La Compagnie utilise également des mesures de calcul non conformes aux PCGR, qui ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR, telles que les mesures de la performance rajustées, les flux de trésorerie disponibles, la devise constante et le ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple. Ces mesures de calcul non conformes aux PCGR peuvent ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Selon l’avis de la direction, ces mesures de calcul non conformes aux PCGR sont des mesures utiles de la performance et fournissent aux investisseurs de l’information supplémentaire leur permettant d’évaluer les résultats d’exploitation et les liquidités de la Compagnie. Ces mesures de calcul non conformes aux PCGR ne doivent pas être considérées isolément et ne remplacent aucunement les mesures financières préparées conformément aux PCGR.

Mesures de la performance rajustées

Le bénéfice net rajusté, le bénéfice dilué par action rajusté, le bénéfice d’exploitation rajusté, les charges d’exploitation rajustées et le ratio d’exploitation rajusté sont des mesures de calcul non conformes aux PCGR utilisées pour établir des objectifs de performance et mesurer la performance du CN et peuvent inclure les rajustements suivants :

des rajustements des charges d’exploitation : programme de compression de l’effectif, frais de consultation relatifs aux questions de regroupements ferroviaires, charge d’amortissement liée au déploiement d’un système de remplacement, honoraires de consultation liés à des questions touchant les actionnaires, pertes et recouvrements sur les actifs détenus en vue de la vente, coûts liés à l’acquisition d’entreprises; des rajustements des charges hors exploitation : frais de crédit liés à l’acquisition d’entreprises, produits tirés de la résiliation d’une entente de fusion, gains et pertes sur la cession d’immobilisations; et l’effet des modifications à la législation fiscale, y compris l’adoption de taux, ainsi que des changements dans les positions fiscales affectant les années précédentes.





Ces mesures de calcul non conformes aux PCGR ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR et peuvent, par conséquent, ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Pour les trois mois et les six mois terminés le 30 juin 2026, le bénéfice net rajusté de la Compagnie s’est établi à 1 261 M$, ou 2,08 $ par action après dilution, et à 2 363 M$, ou 3,88 $ par action après dilution, respectivement.Les données rajustées pour les trois mois et les six mois terminés le 30 juin 2026 excluent les frais de consultation liés à l’analyse et aux démarches de représentation auprès du Surface Transportation Board (STB) des États-Unis dans le cadre de son examen de l'évaluation des répercussions sur la concurrence équitable découlant de la fusion potentielle entre Union Pacific et Norfolk Southern qui s’élèvent à 17 M$, ou à 12 M$ après impôts (0,02 $ par action après dilution) et à 34 M$, ou 25 M$ après impôts (0,04 $ par action après dilution), respectivement, comptabilisés dans le poste Services acquis et matières des États consolidés des résultats. Les données rajustées pour les six mois terminés le 30 juin 2026 excluent aussi la vente d’une portion de la subdivision de Newmarket située à Washago et Sundridge, en Ontario (Canada), ainsi que de la voie et du chemin de roulement, pour un produit en espèce de 84 M$, ce qui a entraîné un gain de 66 M$, ou de 57 M$ après impôts (0,09 $ par action après dilution), comptabilisé au premier trimestre de 2026 dans le poste Autres produits des États consolidés des résultats.

Pour les trois mois et les six mois terminés le 30 juin 2025, le bénéfice net de la Compagnie s’est établi à 1 172 M$, ou à 1,87 $ par action après dilution, et à 2 333 M$, ou 3,71 $ par action après dilution, respectivement. Il n’y a pas eu de rajustement au cours du deuxième trimestre et du premier semestre de 2025.

Le bénéfice net rajusté est défini comme le bénéfice net conforme aux PCGR, rajusté pour tenir compte de certains éléments importants. La direction estime que le bénéfice net rajusté fournit à la direction et aux investisseurs de l’information supplémentaire sur les activités de la Compagnie et les tendances commerciales sous-jacentes, et qu’il facilite les comparaisons entre les périodes, puisqu’il exclut certains éléments importants qui ne reflètent pas les activités commerciales sous-jacentes du CN et qui pourraient fausser l’analyse des tendances au chapitre de la performance économique. Le bénéfice dilué par action rajusté est défini comme le bénéfice net rajusté divisé par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation après dilution. Cette mesure aide la direction et les investisseurs à évaluer la rentabilité de la Compagnie sur une base par action, facilitant ainsi l’évaluation de la performance d’une période à l’autre en retirant l’incidence des éléments non récurrents importants.

Le tableau suivant fait le rapprochement du bénéfice net et du bénéfice par action conformes aux PCGR, tels que déclarés pour les trois mois et les six mois terminés les 30 juin 2026 et 2025, aux mesures de la performance rajustées non conformes aux PCGR indiquées aux présentes :

Pour les trois mois

terminés le 30 juin Pour les six mois

terminés le 30 juin En millions, sauf les données par action 2026 2025 2026 2025 Bénéfice net 1 249 $ 1 172 $ 2 395 $ 2 333 $ Rajustements : Rajustement des charges d’exploitation : Frais de consultation relatifs aux questions de regroupements ferroviaires 17 — 34 — Rajustement des charges hors exploitation : Gain sur la cession d’immobilisations — — (66 ) — Rajustement d’impôts : Incidence fiscale des rajustements 1) (5 ) — — — Total des rajustements 12 $ — $ (32

)

$

— $ Bénéfice net rajusté 1 261 $ 1 172 $ 2 363 $ 2 333 $ Bénéfice de base par action 2,06 $ 1,87 $ 3,93 $ 3,71 $ Incidence des rajustements, par action 0,02 — (0,05 ) — Bénéfice dilué par action rajusté 2,08 $ 1,87 $ 3,88 $ 3,71 $





1) L’incidence fiscale des rajustements est fondée sur la nature de l’élément aux fins de l’impôt ainsi que sur les taux d’imposition du ressort territorial concerné.

Le bénéfice d’exploitation rajusté est défini comme le bénéfice d’exploitation conforme aux PCGR, rajusté pour tenir compte de certains éléments importants des charges d’exploitation qui ne reflètent pas les activités commerciales sous-jacentes du CN. Cette mesure aide la direction et les investisseurs à évaluer les résultats d’exploitation fondamentaux de la Compagnie en excluant les éléments susceptibles de fausser l’analyse de la performance économique courante. Les charges d’exploitation rajustées sont définies comme les charges d’exploitation conformes aux PCGR, rajustées pour tenir compte de certains éléments importants des charges d’exploitation qui ne reflètent pas les activités commerciales sous-jacentes du CN. Cette mesure fournit à la direction et aux investisseurs une vue d’ensemble des coûts en cours, sans les éléments exceptionnels et non récurrents, ce qui permet une évaluation plus précise de la gestion des coûts et de l’attribution des ressources sur l’ensemble des périodes de déclaration. Le ratio d’exploitation rajusté est défini comme les charges d’exploitation rajustées sous forme de pourcentage des produits d’exploitation. Pour la direction et les investisseurs, le ratio d’exploitation rajusté sert d’indicateur clé de performance en matière de gestion des coûts et d’efficacité opérationnelle globale, car il montre dans quelle mesure la direction contrôle efficacement les coûts par rapport au total des produits d’exploitation en excluant les éléments exceptionnels et non récurrents.

Le tableau suivant fait le rapprochement du bénéfice d’exploitation, des charges d’exploitation et du ratio d’exploitation, tels que déclarés pour les trois mois et les six mois terminés les 30 juin 2026 et 2025, aux mesures de la performance rajustées non conformes aux PCGR indiquées aux présentes :

Pour les trois mois

terminés le 30 juin Pour les six mois

terminés le 30 juin En millions, sauf les pourcentages 2026 2025 2026 2025 Bénéfice d’exploitation 1 781 $ 1 638 $ 3 330 $ 3 248 $ Rajustement : Frais de consultation relatifs aux questions de regroupements ferroviaires 17 — 34 — Total du rajustement 17 $ — $ 34 $ — $ Bénéfice d’exploitation rajusté 1 798 $ 1 638 $ 3 364 $ 3 248 $ Charges d’exploitation 2 972 $ 2 634 $ 5 802 $ 5 427 $ Total du rajustement (17 ) — (34 ) — Charges d’exploitation rajustées 2 955 $ 2 634 $ 5 768 $ 5 427 $ Ratio d’exploitation 62,5 % 61,7 % 63,5 % 62,6 % Incidence du rajustement (0,3 %) — % (0,3 %) — % Ratio d’exploitation rajusté 62,2 % 61,7 % 63,2 % 62,6 %

Flux de trésorerie disponibles

Les flux de trésorerie disponibles constituent une mesure utile des liquidités puisqu’ils démontrent la capacité de la Compagnie de générer des flux de trésorerie pour des obligations de dette et à des fins discrétionnaires, telles que le versement de dividendes, les rachats d’actions et les occasions stratégiques. La Compagnie définit les flux de trésorerie disponibles comme la différence entre les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation et les flux de trésorerie nets utilisés par les activités d’investissement, rajustés pour tenir compte de l’incidence i) des acquisitions et regroupements d’entreprises ainsi que ii) des paiements liés à l’opération de fusion, des entrées de trésorerie et des impôts sur les bénéfices en espèces, qui sont des éléments non représentatifs des tendances de l’exploitation. Les flux de trésorerie disponibles ne sont pas définis de façon normalisée en vertu des PCGR et peuvent, par conséquent, ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Le tableau suivant fait le rapprochement des flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation conformément aux PCGR, tels que déclarés pour les trois mois et les six mois terminés les 30 juin 2026 et 2025, aux flux de trésorerie disponibles non conformes aux PCGR indiqués aux présentes :

Pour les trois mois

terminés le 30 juin Pour les six mois

terminés le 30 juin En millions 2026 2025 2026 2025 Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation 1 611 $ 1 745 $ 2 876 $ 2 909 $ Flux de trésorerie nets utilisés par les activités d’investissement (669 )

(823 ) (1 034 )

(1 361 ) Flux de trésorerie disponibles 942 $ 922 $ 1 842 $ 1 548 $

Devise constante

La présentation des résultats financiers en devise constante permet d’examiner les résultats financiers sans que ne soit prise en compte l’incidence des fluctuations des taux de change, ce qui facilite les comparaisons entre les périodes dans l’analyse des tendances au chapitre de la performance économique. Les mesures déclarées en devise constante sont considérées comme non conformes aux PCGR, ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR et peuvent, par conséquent, ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés. On obtient des résultats financiers en devise constante en convertissant les résultats libellés en dollars US de la période en cours aux taux de change moyens pondérés utilisés pour convertir les transactions libellées en dollars US de la période correspondante de l’exercice précédent.

Les taux de change moyens pondérés se sont établis à 1,384 $ et à 1,378 $ par 1,00 $ US pour les trois mois et les six mois terminés le 30 juin 2026, respectivement, et à 1,385 $ et à 1,411 $ par 1,00 $ US pour les trois mois et les six mois terminés le 30 juin 2025, respectivement. En devise constante, le bénéfice net de la Compagnie pour les trois mois et les six mois terminés le 30 juin 2026 aurait été plus élevé de 5 M$ (0,01 $ par action après dilution) et de 26 M$ (0,04 $ par action après dilution), respectivement.

Le tableau suivant fait le rapprochement de l’incidence de la devise constante et de la variation connexe en pourcentage en devise constante sur les résultats financiers, tels que déclarés pour les trois mois et les six mois terminés le 30 juin 2026 :

Pour les trois mois

terminés le 30 juin Pour les six mois

terminés le 30 juin En millions, sauf les données par action 2026 Incidence de la devise constante 2025 Variation en %, en devise constante

fav. (défav.) 2026 Incidence de la devise constante 2025 Variation en %, en devise constante

fav. (défav.) Produits d’exploitation Produits pétroliers et chimiques 941 $ 1 $ 808 $ 17 % 1 869 $ 25 $ 1 723 $ 10 % Métaux et minéraux 528 1 496 7 % 996 17 1 019 (1 %) Produits forestiers 495 1 461 8 % 929 16 955 (1 %) Charbon 243 — 242 — % 462 4 488 (5 %) Produits céréaliers et engrais 980 2 834 18 % 2 029 24 1 785 15 % Intermodal 1 087 — 1 008 8 % 2 049 11 1 948 6 % Véhicules automobiles 285 — 241 18 % 492 7 460 8 % Total – Produits marchandises 4 559 5 4 090 12 % 8 826 104 8 378 7 % Autres produits d’exploitation 194 — 182 7 % 306 3 297 4 % Total – Produits d’exploitation 4 753 5 4 272 11 % 9 132 107 8 675 7 % Charges d’exploitation Main-d’œuvre et avantages sociaux 889 (1 ) 862 (3 %) 1 803 16 1 782 (2 %) Services acquis et matières 641 (2 ) 576 (11 %) 1 264 6 1 153 (10 %) Carburant 659 3 413 (60 %) 1 142 26 931 (25 %) Amortissement 486 — 489 1 % 970 9 982 — % Location de matériel 106 — 105 (1 %) 218 4 223 — % Autres 191 (1 ) 189 (1 %) 405 4 356 (15 %) Total – Charges d’exploitation 2 972 (1 ) 2 634 (13 %) 5 802 65 5 427 (8 %) Bénéfice d’exploitation 1 781 6 1 638 9 % 3 330 42 3 248 4 % Intérêts débiteurs (241 )

— (219 ) (10 %) (475 )

(8 ) (452 ) (7 %) Autres éléments du produit net périodique des prestations 133 — 126 6 % 266 — 251 6 % Autres produits 7 — 16 (56 %) 80 — 41 95 % Bénéfice avant les impôts sur les bénéfices 1 680 6 1 561 8 % 3 201 34 3 088 5 % Charge d’impôts sur les bénéfices (431 )

(1 ) (389 ) (11 %) (806 )

(8 ) (755 ) (8 %) Bénéfice net 1 249 $ 5 $ 1 172 $ 7 % 2 395 $ 26 $ 2 333 $ 4 % Bénéfice dilué par action 2,06 $ 0,01 $ 1,87 $ 11 % 3,93 $ 0,04 $ 3,71 $ 7 % Bénéfice net rajusté 1) 1 261 $ 5 $ 1 172 $ 8 % 2 363 $ 26 $ 2 333 $ 2 % Bénéfice dilué par action rajusté 1) 2,08 $ 0,01 $ 1,87 $ 12 % 3,88 $ 0,04 $ 3,71 $ 6 %





1) Ces mesures de calcul non conformes aux PCGR ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR et peuvent, par conséquent, ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Consulter la section intitulée Mesures de la performance rajustées du présent Rapport de gestion pour une explication et un rapprochement de ces mesures de calcul non conformes aux PCGR. La présentation du bénéfice net rajusté et du BPA dilué rajusté en devise constante permet d’examiner les résultats financiers sans que soit prise en compte l’incidence des fluctuations des taux de change, ce qui facilite les comparaisons entre les périodes dans l’analyse des tendances au chapitre de la performance économique. Pour les trois mois terminés le 30 juin 2026, le bénéfice net rajusté en devise constante de 1 266 M$ a été calculé à partir du bénéfice net rajusté de 1 261 M$, rajusté pour tenir compte de l’incidence des fluctuations des taux de change de 5 M$. Pour les six mois terminés le 30 juin 2026, le bénéfice net rajusté en devise constante de 2 389 M$ a été calculé à partir du bénéfice net rajusté de 2 363 M$, rajusté pour tenir compte de l’incidence des fluctuations des taux de change de 26 M$. Pour les trois mois terminés le 30 juin 2026, le BPA dilué rajusté en devise constante de 2,09 $ a été calculé à partir du BPA dilué rajusté de 2,08 $, rajusté pour tenir compte de l’incidence des fluctuations des taux de change de 0,01 $ par action diluée. Pour les six mois terminés le 30 juin 2026, le BPA dilué rajusté en devise constante de 3,92 $ est calculé à partir du BPA dilué rajusté de 3,88 $, rajusté pour tenir compte de l’incidence des fluctuations des taux de change de 0,04 $ par action diluée.

Ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple

La direction est d’avis que le ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple est une mesure utile de la solvabilité parce qu’il reflète la capacité de la Compagnie à faire face à ses obligations du service de la dette et à d’autres obligations à long terme. La Compagnie calcule le ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple en divisant les capitaux empruntés rajustés par le BAIIA rajusté des douze derniers mois. Les capitaux empruntés rajustés sont définis comme la somme de la dette à long terme et de la tranche de la dette à long terme échéant à moins d’un an telles que déclarées dans les Bilans consolidés de la Compagnie, ainsi que des passifs liés aux contrats de location-exploitation, incluant la tranche échéant à moins d’un an, et des régimes de retraite en déficit comptabilisés dans les Bilans consolidés de la Compagnie en raison de la nature de leurs obligations contractuelles et financières, qui est semblable à des titres d’emprunt. Le BAIIA rajusté représente le bénéfice net, à l’exclusion des intérêts-débiteurs, de la charge d’impôts sur les bénéfices, de l’amortissement, du coût des contrats de location-exploitation, des autres éléments du produit net périodique des prestations, d’autres produits (pertes) et d’autres éléments importants qui ne reflètent pas les activités commerciales sous-jacentes du CN et qui pourraient fausser l’analyse des tendances au chapitre de la performance économique. Les capitaux empruntés rajustés et le BAIIA rajusté sont des mesures de calcul non conformes aux PCGR utilisées dans le calcul du ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple. Ces mesures ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR et peuvent, par conséquent, ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Le tableau suivant fait le rapprochement des capitaux empruntés et du bénéfice net conformément aux PCGR, tels que déclarés aux 30 juin 2026 et 2025 et pour les douze mois terminés les 30 juin 2026 et 2025, aux mesures rajustées indiquées aux présentes, lesquelles ont été utilisées pour calculer le ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple, non conforme aux PCGR :

En millions, à moins d’indication contraire Au 30 juin et pour les douze mois terminés le 30 juin 2026 2025 Capitaux empruntés 1) 22 254 $ 20 425 $ Rajustements : Passifs liés aux contrats de location-exploitation, incluant la tranche échéant à moins d’un an 2) 465 443 Régimes de retraite en déficit 3) 337 342 Capitaux empruntés rajustés 23 056 $ 21 210 $ Bénéfice net 4 782 $ 4 564 $ Intérêts débiteurs 936 913 Charge d’impôts sur les bénéfices 1 595 1 441 Amortissement 1 926 1 946 Coût des contrats de location-exploitation 4) 154 158 Autres éléments du produit net périodique des prestations (517 )

(478 ) Autres produits (127 )

(49 ) Rajustements : Programme de compression de l’effectif 5) 34 — Frais de consultation relatifs aux questions de regroupements ferroviaires 6) 49 — BAIIA rajusté 8 832 $ 8 495 $ Ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple (fois) 2,61 2,50



