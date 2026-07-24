Technologies D-BOX Inc. lancera des sièges à mouvement dans plusieurs salles des cinémas Marcus Theatres à Oakdale (Minnesota) et Orland Park (Illinois)

MONTRÉAL , 24 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX Inc. (« D-BOX ») (TSX : DBO) a annoncé aujourd’hui l’introduction de ses sièges haut de gamme à mouvement et à effets haptiques D-BOX dans trois salles du Oakdale Cinema de Marcus Theatres’s® à Oakdale, au Minnesota, ainsi que dans trois salles du Orland Park Cinema de Marcus Theatres à Orland Park, en Illinois. Marcus Theatres est le quatrième plus important exploitant de salles de cinéma aux États-Unis et une division de Marcus Corporation (NYSE : MCS).

« Chez Marcus Theatres, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons d’améliorer l’expérience cinématographique et d’offrir à nos invités davantage de moyens de profiter des plus grands films », a déclaré Jeffry F. Tomachek, président de Marcus Theatres. « Les sièges à mouvement de D-BOX offrent une expérience distinctive et hautement immersive, et nous sommes ravis de les introduire dans plusieurs de nos salles. »

La technologie D-BOX utilise des effets haptiques synchronisés intégrés aux fauteuils de cinéma afin de créer un lien physique avec l’action qui se déroule à l’écran, ajoutant ainsi une nouvelle dimension à la narration cinématographique. En plus de regarder le film, les spectateurs assis dans des sièges D-BOX vivront également l’histoire à travers des mouvements, des vibrations et des textures qui enrichissent de façon unique et immersive ce qui se déroule à l’écran.

« Marcus Theatres s’est forgé une solide réputation en offrant des expériences cinématographiques exceptionnelles, et nous sommes heureux d’intégrer notre technologie haptique exclusive à son offre de divertissement haut de gamme », a déclaré Naveen Prasad, président et chef de la direction de D-BOX. « L’expansion de notre clientèle dans le secteur des salles de cinéma demeure une priorité stratégique, et nous sommes fiers d’accueillir l’un des principaux exploitants du secteur au sein du réseau D-BOX. »

Les installations D-BOX devraient être accessibles aux cinéphiles plus tard cette année.

À PROPOS DE D-BOX

Technologies D-BOX Inc. (TSX : DBO) est un leader mondial de la technologie haptique, offrant des expériences de mouvement immersives qui sollicitent le corps et stimulent l'imagination. Nos systèmes brevetés synchronisent le mouvement, les vibrations et la texture avec le contenu à l'écran, enrichissant ainsi la narration sur diverses plateformes. Fortes de plus de 25 ans d'innovation, les solutions de D-BOX sont utilisées dans les salles de cinéma, la simulation de course (sim racing) et la simulation et la formation. Avec son siège social à Montréal, au Canada, et des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, D-BOX continue de redéfinir la manière dont le public expérimente les médias à l'échelle mondiale. Visitez https://www.d-box.com/.

À PROPOS DE MARCUS THEATRES

Marcus Theatres®, une division de Marcus Corporation, est le quatrième plus important circuit de salles de cinéma aux États-Unis. L’entreprise possède ou exploite actuellement 975 écrans répartis dans 77 établissements situés dans 17 états, sous les marques Marcus Theatres, Movie Tavern® by Marcus et BistroPlex®. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.marcustheatres.com et suivez l’entreprise sur Facebook, X, Instagram, et TikTok.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des déclarations et de l’information prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives comprennent notamment des énoncés concernant le calendrier prévu et la réalisation de l’installation et du déploiement de la technologie D-BOX dans les salles Oakdale et Orland Park de Marcus Theatres, les avantages anticipés de la technologie D-BOX, ainsi que l’incidence potentielle de cette entente sur les activités respectives et les initiatives de croissance de D-BOX et de Marcus Theatres. Les déclarations prospectives reposent sur les attentes, hypothèses et croyances actuelles de la direction et sont assujetties à des risques et à des incertitudes susceptibles d’entraîner des écarts importants entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Ces risques comprennent notamment ceux liés au calendrier d’installation et de déploiement, aux préférences des consommateurs, à l’industrie du divertissement, aux conditions économiques, ainsi que d’autres facteurs décrits dans les documents d’information continue déposés par D-BOX auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières. Les lecteurs sont priés de ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives, lesquelles sont formulées à la date du présent communiqué. D-BOX n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces déclarations, sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

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Relations médias D-BOX Media

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Relations médias Marcus Theatres

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