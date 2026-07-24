Crédit Agricole Normandie Seine : Communiqué financier semestriel 06 2026

RESULTATS DU CREDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE

Au 30 juin 2026

Bois-Guillaume, le 24 juillet 2026

Un contexte géopolitique qui impacte défavorablement l’économie

Le deuxième trimestre de l’année 2026 a été marqué par la poursuite des tensions géopolitiques et leurs répercussions sur l’économie mondiale. Le choc pétrolier lié aux tensions au Moyen-Orient a en effet alimenté l’inflation et contraint les banques centrales à rehausser leurs taux directeurs.

Au niveau national, l’attentisme des acteurs économiques freine la consommation et favorise l’augmentation du chômage. Ces éléments de conjoncture se répercutent à l’échelle de notre territoire et doivent engager à la prudence.

Une activité commerciale soutenue et équilibrée





17,4 milliards d‘encours de crédits (+1,5%)

Leader sur son territoire avec 31,1%* de parts de marché, le Crédit Agricole Normandie-Seine a réalisé plus de 1 250 millions d’euros de crédits sur le premier semestre 2026 pour accompagner et financer les projets de son territoire.

L’encours de crédit, porté par ce niveau de réalisation en lien notamment avec la reprise du marché habitat et la dynamique des marchés spécialisés, atteint son plus haut niveau historique.

696 500 clients (+1,2%)

Près de 15 500 nouveaux clients ont rejoint Crédit Agricole Normandie-Seine depuis le début de l’année 2026 ce qui porte le portefeuille client à 696 500 clients.

Parmi ces clients, plus de 292 000 partagent nos valeurs mutualistes et l’attachement au territoire en tant que sociétaires.

23.1 milliards d’encours de collecte (+2,6%)

L’encours collecte atteint son plus haut niveau historique à 23,1milliards d’euros.

Il profite toujours de la bonne tenue des marchés financiers et de la dynamique des souscriptions en assurance vie.

Notre part de marché sur 1 an est stable à 28,3%*.

504 000 contrats d’assurances prévoyance en portefeuille

Grâce à la commercialisation de plus de 26 000 nouveaux contrats en 2026, le portefeuille d’assurances dommages dépasse les 380 000 contrats (+1,6% sur un an).

Le portefeuille d’assurances aux personnes croît, lui, de +1,3% sur un an pour atterrir à près de 124 000 contrats.







Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole de Normandie-Seine a arrêté lors de sa séance du 24 juillet 2026 les comptes individuels et consolidés au 30 juin 2026.

Des résultats de haut niveau et des fondamentaux financiers solides

Base sociale

Le Produit Net Bancaire s’établit à 227,2M€, en progression de 15,2M€ sur un an et atteint ainsi un nouveau plus haut historique à fin juin. Cette performance s’appuie sur la forte progression de la marge d’intermédiation et sur la contribution soutenue des activités de fonds propres.

La Marge d’Intermédiation Globale bénéficie d’un environnement de taux favorable. La hausse du rendement des crédits conjuguée à la baisse du coût de la ressource permet à la marge d’intermédiation de poursuivre son redressement et d’atteindre 66,3M€.

Les commissions demeurent la première source de revenus de la Caisse régionale. Elles s’établissent à 89,4M€, à un niveau toujours élevé, soutenues par la dynamique des activités d’assurance et d’épargne malgré un environnement réglementaire moins favorable sur certaines prestations bancaires.

Le PNB Fonds Propres et accessoires atteint lui 71,4M€, porté par la bonne tenue des revenus de portefeuille et la progression des dividendes des participations du Groupe Crédit Agricole.

Crédit Agricole Normandie-Seine poursuit par ailleurs ses investissements au service de la transformation de son modèle et de l’accompagnement de ses clients. La maîtrise des dépenses d’exploitation permet de contenir l’évolution des charges de fonctionnement hors intéressement à 124,9M€ (2,2%).

Dans un contexte économique toujours contrasté, le coût du risque s’établit à 10,2M€, en recul par rapport au premier semestre 2025. Retraité d’éléments exceptionnels, il demeure à un niveau élevé (16.4M€), ce qui reflète les tensions persistantes observées sur certaines entreprises et secteurs d’activité du territoire. Le taux de défaut en principal s’établit à 1,57%.

Après prise en compte d’une charge fiscale de 10,9M€, le résultat net social s’établit à 65,1M€, en progression de +13,9 % sur un an.

Base consolidée



Le résultat net consolidé s’inscrit à 78,5M€ en hausse de 31,9% par rapport au 30/06/2025.

en hausse de 31,9% par rapport au 30/06/2025. Les éléments qui font varier le résultat consolidé par rapport au résultat des comptes individuels sont les suivants :

Produit net bancaire en hausse de 18,9M€, cette évolution est due à un changement de contexte de taux qui impact les retraitements de la juste valeur (titres de placement et dérivés)

Charges de fonctionnement : traitement comptable des autres impôts et taxes qui diffère entre les normes Françaises (étalement) et les normes internationales (reconnaissance immédiate).

Résultat net : annulation de la dotation de FRBG qui s’élève à 5M€ en normes Françaises, cette provision est déjà incorporée dans les fonds propres IFRS.

Chiffres clés

Données arrêtées au 30/06/2026

Chiffres en M€ Base sociale Base consolidée Juin. -26 Juin. -25 Evol Juin. -26 Juin. -25 Evol Produit Net Bancaire 227,2 212 15,2 239,7 220,8 18,9 Charges de Fonctionnement -135,5 -131,8 -3,8 -139,1 -140,9 1,8 Résultat Brut d'Exploitation 91,6 80,2 11,4 100,6 80,0 20,6 Résultat Net 65,1 57,3 7,8 78,5 59,5 19,0

Endettement

Au 30 Juin 2026, les ressources clientèles représentent 47.6% du total bilan de la Caisse Régionale, les ressources internes au Groupe Crédit Agricole 28,5 % (dont une majeure partie provient indirectement de ressources clientèle) et les ressources de marché Court Terme 3,5%.

La Caisse Régionale de Normandie-Seine a validé auprès de la Banque de France un programme d’émissions de titres de créances négociables court terme (NEU CP) actuellement plafonné à 1,5 Mds € (noté P-1 par l’agence de notation Moody’s et A-1 par Standard and Poor's).

Le CCI

Au 30 juin 2026, le cours du CCI du Crédit Agricole Normandie-Seine s’affiche à 169,48€ en hausse de +28,39% par rapport au 31 mars 2026.

Des ratios Bâle III significativement supérieurs aux minima réglementaires

Le ratio de liquidité LCR, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois s'élève à 121,91% pour une exigence réglementaire à 100%.

L’intégralité de l’information financière réglementée est disponible sur notre site Internet https://www.credit-agricole.fr/ca-normandie-seine

Résultats arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 24 juillet 2026.

Comptes semestriels et consolidés en cours de revue limitée par les Commissaires aux Comptes.

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine

Société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit

Siège social : Cité de l’Agriculture, Chemin de la Bretèque 76230 BOIS-GUILLAUME – RCS ROUEN 433 786 738

Société de courtage d’assurance immatriculée auprès de l’ORIAS sous le numéro 07 025 320, Titulaire de la carte professionnelle Transaction, Gestion immobilière et syndic numéro CPI 7606 2020 000 045 179 délivrée par la CCI de Rouen, bénéficiant de la Garantie financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle délivrée par CAMCA 53 rue de la Boétie 75008 PARIS, Identifiant unique CITEO FR234377_03THLW

Contact Relations investisseurs :

Victor Laillet de Montulle, Directeur financier

E-mail : communication,financiere@ca-normandie-seine,fr

Tél : 02 27 76 60 12

Pièce jointe