EBC führt TradingView Professional Charts mit kostenlosem Zugang zu Premium-Indikatoren ein

LONDON, July 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group („EBC“) hat die TradingView Professional Charts in ihr gesamtes Handelsökosystem integriert. Damit erhalten Kunden Zugang zu einer der weltweit am häufigsten genutzten Plattformen für Charting und Marktanalyse.

„Der Zugang zu professionellen Charting-Tools kann wesentlich dazu beitragen, wie Händler Marktbedingungen interpretieren und Risiken steuern“, so Lewis Tang, Brand Director bei der EBC Financial Group.

„Mit den TradingView Professional Charts erhalten Händler in einer einzigen Umgebung Zugang zu fortschrittlichen technischen Indikatoren, Multi-Chart-Analysen, benutzerdefinierten Zeichen-Tools und Markteinblicken in Echtzeit. Diese Funktionen helfen ihnen, Marktbewegungen effizienter zu analysieren, Chancen präziser zu erkennen und über verschiedene Anlageklassen und Marktbedingungen hinweg fundiertere Entscheidungen zu treffen.“

Da die Finanzmärkte zunehmend datengesteuert und volatil sind, gewinnen Tools an Bedeutung, mit denen Händler Marktbewegungen analysieren, Chancen erkennen und Risiken wirksamer steuern können. Durch die Kombination der professionellen Charting-Umgebung von TradingView mit der institutionellen Ausführungsinfrastruktur der EBC möchte der Konzern fortgeschrittene Marktanalysen für Händler weltweit leichter zugänglich machen.

Professionelle Marktanalysen für den Handelsalltag

Die technische Analyse ist zu einem zentralen Bestandteil moderner Handelsstrategien geworden. Der Zugang zu fortschrittlichen Charting-Tools ist jedoch häufig durch Abonnementkosten oder die Komplexität der Plattformen eingeschränkt.

Mit der Einführung erhalten berechtigte EBC-Kunden Zugang zu den Premium-Charting-Funktionen und fortschrittlichen Analyse-Tools von TradingView. Damit können sie die Märkte präziser und effizienter beobachten.

Die Integration bietet Händlern:

Erweiterte Multi-Chart-Layouts zur gleichzeitigen Beobachtung mehrerer Märkte

Professionelle technische Indikatoren und benutzerdefinierte Analyse-Tools

Echtzeit-Marktdaten und Charting-Funktionen

Umfangreiche Zeichen- und Visualisierungs-Tools für die technische Analyse

Geräteübergreifenden Zugriff über Desktop- und Mobilgeräte

Eine verbesserte Marktbeobachtung durch benutzerdefinierte Benachrichtigungen und Beobachtungslisten

Durch die Bündelung dieser Funktionen innerhalb des EBC-Ökosystems können Händler umfassendere Marktanalysen durchführen, ohne auf mehrere voneinander getrennte Plattformen zurückgreifen zu müssen.

Professionelle Charting-Funktionen treffen auf Ausführung auf institutionellem Niveau

Die Einführung umfasst weit mehr als reine Charting-Funktionen. Händler, die die TradingView Professional Charts nutzen, erhalten zugleich Zugang zum umfassenden Handelsökosystem von EBC. Dieses wird von einer Infrastruktur unterstützt, die auf Geschwindigkeit, Stabilität und Preiseffizienz auf den globalen Märkten ausgelegt ist.

Mithilfe seiner proprietären „Smart Order Routing Engine“ erzielt die EBC bei Kundenaufträgen häufig bessere Ausführungspreise als ursprünglich angefragt. Mehr als 87,6 % der Trades werden zu einem günstigeren Preis ausgeführt. Gleichzeitig kann die Infrastruktur des Konzerns über 1.000 Aufträge pro Sekunde verarbeiten. Die durchschnittliche Ausführungszeit liegt dabei unter 20 Millisekunden, während die Stabilität der Datenübertragung bis zu 98,75 % erreicht.

Kunden profitieren außerdem von ECN-Spreads ab 0,0 Pips, Liquidität von mehr als 25 führenden Investmentbanken und Hedgefonds sowie einem mehrsprachigen VIP-Support rund um die Uhr.

Die Integration ermöglicht es Händlern, fortschrittliche Charting-Funktionen und Marktanalysen mit einer Ausführungsqualität auf institutionellem Niveau in einem einzigen Handelsökosystem zu verbinden.

„Der moderne Trader benötigt mehr als nur Zugang zu den Märkten. Er braucht professionelle Tools, eine zuverlässige Ausführung und die Gewissheit, dass seine Handelsinfrastruktur mit den zunehmend komplexen Marktbedingungen Schritt halten kann“, so Lewis.

„TradingView hat sich zu einer der vertrauenswürdigsten Charting-Plattformen der Branche entwickelt. Durch die Integration dieser Funktionen in das EBC-Ökosystem machen wir anspruchsvolle Marktanalysen leichter zugänglich und helfen Tradern zugleich, effizienter, transparenter und kontrollierter zu handeln.“

Stärkung des globalen Handelsökosystems der EBC

Die Einführung ist Teil der fortlaufenden Investitionen der EBC in Handelstechnologie und Kundenerlebnis. Zugleich unterstützt sie den Ausbau eines umfassenden Ökosystems, das Marktzugang, Ausführungsinfrastruktur, Analyse-Ressourcen, Schulungen für Händler und Kundenbetreuung miteinander verbindet.

Die EBC wurde drei Jahre in Folge von World Finance ausgezeichnet und erhielt Preise in mehreren Kategorien, darunter „Most Trusted Broker“, „Best Trading Platform“, „Best CFD Broker“, „Best FX Trading Platform“ und „Best Trade Execution“.

Die Einführung der „TradingView Professional Charts“ unterstreicht erneut das Engagement der EBC, Händlern die Tools, die Infrastruktur und den Marktzugang bereitzustellen, die sie benötigen, um sich auf zunehmend dynamischen globalen Märkten zurechtzufinden.

Weitere Informationen zu den „TradingView Professional Charts“ und den Teilnahmebedingungen finden Sie unter: www.ebc.com.

Haftungsausschluss: Dieses Material dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Empfehlung oder Beratung seitens der EBC Financial Group und aller ihrer Unternehmen („EBC“) dar. Der Handel mit Devisen und Differenzkontrakten (CFDs) auf Margin birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Verluste können Ihre eingezahlten Mittel übersteigen. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, sollten Sie Ihre Handelsziele, Ihre Erfahrung und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen und gegebenenfalls einen unabhängigen Finanzberater konsultieren. Statistiken oder vergangene Investitionsergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. EBC übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch das Vertrauen auf diese Informationen entstehen.

Über die EBC Financial Group

Die in London gegründete EBC Financial Group („EBC“) ist eine globale Marke, die für ihre Expertise in den Bereichen Finanzbrokerage und Vermögensverwaltung bekannt ist. Über ihre regulierten Unternehmen, die in wichtigen Finanzzentren wie Großbritannien, Australien, den Kaimaninseln, Mauritius und anderen Ländern tätig sind, ermöglicht EBC privaten, professionellen und institutionellen Anlegern den Zugang zu globalen Märkten und Trading-Möglichkeiten, darunter Devisen, Rohstoffe, CFDs und mehr.

Die EBC genießt das Vertrauen von Anlegern in über 100 Ländern und wurde mit globalen Auszeichnungen geehrt, darunter mehrfach von World Finance. Die EBC gilt weithin als einer der besten Broker der Welt und wurde unter anderem als Beste Trading-Plattform und Vertrauenswürdigster Broker ausgezeichnet. Mit seiner starken regulatorischen Stellung und seinem Bekenntnis zu Transparenz wird EBC auch regelmäßig unter den besten Brokern gelistet – vertrauenswürdig aufgrund seiner Fähigkeit, sichere, innovative und kundenorientierte Trading-Lösungen auf wettbewerbsintensiven internationalen Märkten anzubieten.

Die Tochtergesellschaften von EBC sind in ihren jeweiligen Rechtsgebieten zugelassen und reguliert. Die EBC Financial Group (UK) Limited wird von der britischen Financial Conduct Authority (FCA) reguliert; die EBC Financial Group (Cayman) Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) reguliert; die EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd und die EBC Asset Management Pty Ltd werden von der australischen Securities and Investments Commission (ASIC) reguliert; die EBC Financial (MU) Ltd ist von der Financial Services Commission Mauritius (FSC) zugelassen und wird von dieser reguliert; die EBC Financial Group SA (Pty) Ltd ist von der Financial Sector Conduct Authority (FSCA) zugelassen und wird von dieser reguliert.

Den Kern der EBC bildet ein Team von Branchenveteranen mit über 40 Jahren Erfahrung in großen Finanzinstituten. Sie haben bedeutende Wirtschaftszyklen erfolgreich gemeistert – vom Plaza-Abkommen über die Schweizer-Franken-Krise im Jahr 2015 bis hin zu den Marktverwerfungen während der COVID-19-Pandemie. Wir pflegen eine Unternehmenskultur, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit des Kundenvermögens oberste Priorität haben. Jede Geschäftsbeziehung mit einem Anleger wird mit der Ernsthaftigkeit behandelt, die sie verdient.

Die EBC ist stolzer offizieller FX-Partner des FC Barcelona und fördert weiterhin wirkungsvolle Partnerschaften zur Stärkung von Gemeinschaften – insbesondere durch die Initiative „United to Beat Malaria“ der UN-Stiftung, die Wirtschaftsfakultät der University of Oxford und eine Vielzahl von Partnern, die sich für Initiativen in den Bereichen globale Gesundheit, Wirtschaft, Bildung und Nachhaltigkeit einsetzen.

https://www.ebc.com/