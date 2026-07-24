EBC lance les graphiques TradingView destinés aux professionnels avec un accès gratuit aux indicateurs premium

LONDRES, 24 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (« EBC ») a équipé l’intégralité de son écosystème de trading des graphiques spécialisés TradingView permettant ainsi à ses clients d’accéder à l’une des plateformes de graphiques et d’analyse de marché les plus utilisées au monde.

« L’utilisation d’outils graphiques perfectionnés améliore considérablement l’approche suivie par les traders pour interpréter les conditions du marché et gérer les risques », a déclaré Lewis Tang, directeur de la marque chez EBC Financial Group.

Grâce aux graphiques professionnels TradingView, les traders ont accès à des indicateurs techniques avancés, une analyse multi-graphiques, des outils de dessin personnalisés et des analyses de marché en temps réel, le tout au sein d’un même outil. Ils peuvent ainsi anticiper plus efficacement les fluctuations du marché, identifier plus précisément les opportunités et prendre des décisions plus éclairées, quelles que soient les classes d’actifs et les conditions de marché. »

Alors que l’importance des données et la volatilité augmentent au sein des marchés financiers, les traders privilégient les outils qui leur permettent d’anticiper les fluctuations du marché, d’identifier les opportunités et d’optimiser la gestion de risques. En associant l’environnement graphique professionnel de TradingView à une infrastructure d’exécution de qualité institutionnelle, EBC s’emploie à rendre les outils d’analyse de marché innovants plus accessibles aux traders du monde entier.

Offrir aux traders amateurs un accès à des outils d’analyse professionnelle

Les stratégies de trading modernes misent aujourd’hui beaucoup sur une méthode d’analyse perfectionnée, mais l’accès à des outils graphiques innovants reste souvent limité par le coût des abonnements ou la complexité des plateformes.

Grâce à ce lancement, les clients éligibles d’EBC accèdent aux fonctionnalités graphiques premium et aux outils d’analyse avancée de TradingView, ce qui leur permet de suivre les marchés avec davantage de précision et d’efficacité.

Les traders ont ainsi accès à :

des présentations multi-graphiques permettant de suivre simultanément plusieurs marchés ;

des indicateurs spécialisés perfectionnés et des outils d’analyse personnalisés ;

des données de marché en temps réel et des fonctionnalités de création de graphiques ;

des outils de dessin et de visualisation complets pour l’analyse technique ;

un accès multi-appareils sur les postes de bureau et appareils mobiles ;

un meilleur suivi des marchés grâce à des alertes personnalisées et des listes de surveillance.

En accédant à toutes ces fonctionnalités regroupées au sein de l’écosystème EBC, les traders peuvent approfondir leurs analyses de marché sans avoir à recourir à plusieurs plateformes indépendantes.

Des graphiques perfectionnés associés à une exécution de qualité institutionnelle

Ce lancement ne se limite pas aux nouvelles fonctionnalités graphiques. En utilisant les graphiques professionnels TradingView, les traders ont accès à l’écosystème de trading élargi d’EBC et à son infrastructure conçue pour garantir rapidité, stabilité et efficacité tarifaire sur l’ensemble des marchés mondiaux.

Grâce à son moteur de routage intelligent des ordres, EBC favorise l’amélioration des prix sur l’ensemble des ordres de ses clients, avec plus de 87,6 % d’ordres exécutés à un prix plus avantageux que celui demandé. Son infrastructure est capable de traiter plus de 1 000 ordres par seconde, avec des vitesses d’exécution moyennes inférieures à 20 millisecondes et une stabilité de transmission des données allant jusqu’à 98,75 %.

Les clients bénéficient également de spreads ECN bruts à partir de 0,0 pip, d’une liquidité assurée par plus de 25 banques d’investissement et fonds spéculatifs de premier plan, et d’un service VIP multilingue disponible 24 h/24 et 7 j/7.

Cette intégration permet aux traders de combiner des outils avancés de création de graphiques et d’analyse de marché avec une qualité d’exécution de qualité institutionnelle, le tout au sein d’un écosystème de trading unique.

« Aujourd’hui, le trading moderne nécessite plus qu’un accès aux marchés. Il faut avoir accès à des outils professionnels, une exécution fiable et avoir la certitude que l’infrastructure utilisée est en mesure de s’adapter à des conditions de marché de plus en plus complexes », a déclaré Lewis.

« TradingView se place désormais comme l’une des plateformes graphiques les plus fiables du secteur. En intégrant ces nouvelles fonctionnalités à son écosystème, EBC facilite l’accès à une analyse perfectionnée des marchés et permet aux traders de gagner en efficacité, transparence et contrôle. »

Renforcer l’écosystème de trading mondial d’EBC

Avec ce lancement, EDC poursuit sa stratégie d’investissement continu dans les technologies de trading et l’expérience client, en proposant un écosystème plus vaste qui combine un accès aux marchés, une infrastructure d’exécution, des ressources analytiques, une offre de formation des traders et un service d’assistance à la clientèle.

EBC a été distinguée par World Finance trois années consécutives, remportant des prix dans des catégories telles que « Courtier le plus fiable », « Meilleure plateforme de trading », « Meilleur courtier CFD », « Meilleure plateforme de trading Forex » et « Meilleure exécution des ordres ».

L’intégration des graphiques professionnels de TradingView renforce encore davantage l’engagement d’EBC à fournir aux traders les outils, l’infrastructure et l’accès aux marchés nécessaires pour évoluer sur des marchés mondiaux de plus en plus dynamiques.

Pour en savoir plus les graphiques professionnels de TradingView et les conditions d’accès, rendez-vous sur www.ebc.com.

Avertissement : Ce document est proposé à titre d’information uniquement et ne constitue en aucun cas une recommandation ou un conseil de l’EBC Financial Group ni d’aucune de ses entités (ci-après « EBC »). La négociation de devises et de contrats sur différence (CFD) avec effet de levier présente un risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Les pertes encourues peuvent dépasser les sommes investies. Avant de réaliser des opérations boursières, vous devez prendre en compte vos objectifs de trading, votre niveau d’expérience et votre appétence au risque, puis consulter un conseiller financier indépendant si nécessaire. Les statistiques ou les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. EBC ne saurait être tenue responsable de tout dommage découlant de l’utilisation de ces informations.

À propos de EBC Financial Group

Fondée à Londres, EBC Financial Group (EBC) est une marque connue à l’échelle mondiale et réputée pour son expertise en matière de courtage financier et de gestion d’actifs. Grâce à ses entités réglementées réparties dans les principaux centres financiers du monde, comme le Royaume-Uni, l’Australie, les Îles Caïmans, l’Île Maurice, ou l’Afrique du Sud, entre autres, EBC permet aux investisseurs particuliers, professionnels et institutionnels d’accéder aux marchés mondiaux et aux opportunités de trading, notamment dans le domaine des devises, des matières premières, des CFD, etc.

EBC bénéficie de la confiance des investisseurs dans plus de 100 pays. Récompensée par de nombreux prix internationaux, dont une distinction pluriannuelle décernée par World Finance, EBC est largement reconnue comme l’un des meilleurs courtiers au monde avec des titres tels que Meilleure plateforme de trading et Courtier le plus fiable. Grâce à sa solide réputation réglementaire et à son engagement en faveur de la transparence, EBC figure régulièrement dans le classement des meilleurs courtiers du monde, reconnu pour sa capacité à proposer des solutions de trading sécurisées, innovantes et centrées sur le client sur des marchés internationaux compétitifs.

Les filiales d’EBC sont agréées et réglementées dans leurs juridictions respectives. EBC Financial Group (UK) Limited est réglementé par la Financial Conduct Authority (« FCA ») du Royaume-Uni, EBC Financial Group (Cayman) Limited est réglementé par la Monetary Authority (« CIMA ») des îles Caïmans, et EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, EBC Asset Management Pty Ltd sont réglementés par la Securities and Investments Commission australienne (« ASIC ») et EBC Financial (MU) Ltd est autorisée et réglementée par la Financial Services Commission de l’île Maurice (« FSC ») ; EBC Financial Group SA (Pty) Ltd est agréé et réglementé par la Financial Sector Conduct Authority (« FSCA »).

EBC tire sa force d’une équipe d’experts chevronnés du secteur, forts de plus de 40 années d’expérience au sein de grandes institutions financières. Ils ont traversé des cycles économiques clés, des Accords du Plaza à la crise du franc suisse de 2015, en passant par les bouleversements du marché liés à la pandémie de COVID-19. La culture d’entreprise d’EBC repose avant tout sur l’intégrité, le respect et la sécurité des actifs des clients et veille à ce que la relation avec chaque investisseur soit traitée avec le sérieux qu’elle mérite.

Fière d’être le partenaire officiel du FC Barcelone pour les opérations de change, EBC continue de développer des partenariats à fort impact pour soutenir les communautés, notamment à travers l’initiative « Unis pour vaincre le paludisme » de la Fondation des Nations Unies, le département d’économie de l’université d’Oxford et un large éventail de partenaires qui promeuvent des initiatives dans les domaines de la santé mondiale, de l’économie, de l’éducation et du développement durable.

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