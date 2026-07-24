Industries Lassonde inc. tiendra un appel conférence pour discuter des résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2026

ROUGEMONT, Québec, 24 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Industries Lassonde inc. (TSX : LAS.A) (« Lassonde » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer la tenue d’un appel conférence pour discuter des résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2026, le vendredi 7 août 2026. M. Vince Timpano, chef de la direction, et M. Francis Trudeau, chef de la direction financière, animeront l’appel.

OUVERTE AUX : Investisseurs, analystes et autres personnes intéressées DATE : Le vendredi 7 août 2026 HEURE : 9 h 00 HE TÉL. : 416-945-7677 (pour les participants d’outre-mer)

1-888-699-1199 (pour les autres participants en Amérique du Nord)

La conférence téléphonique sera accessible via webdiffusion audio, à partir du site web de la Société à la page Investisseurs ou ici : https://www.gowebcasting.com/14731. Un enregistrement de la webdiffusion demeurera disponible au même lien jusqu’à minuit le 14 août 2026.

LE COMMUNIQUÉ SERA DIFFUSÉ SUR LE FIL DE PRESSE LE JOUR PRÉCÉDANT LA TÉLÉCONFÉRENCE (SOIT LE 6 AOÛT), APRÈS LA CLÔTURE DES MARCHÉS.

Veuillez vous connecter 15 minutes avant l’heure prévue pour la conférence.

Si vous êtes dans l’impossibilité d’y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement en composant le 1-888-660-6345 et en entrant le code 89550 sur votre clavier téléphonique. Cet enregistrement sera disponible du vendredi 7 août 2026, à compter de 12 h 00, jusqu’à 23 h 59, le vendredi 14 août 2026.

Les médias qui souhaiteraient citer un analyste sont priés de contacter celui-ci personnellement pour obtenir son approbation.

À propos de Lassonde

Établie au Canada et avec des activités à travers l'Amérique du Nord, Industries Lassonde inc. est un chef de file de l'industrie des aliments et des boissons en Amérique du Nord. La Société développe, fabrique et commercialise une vaste gamme de produits de marque nationale et de marque privée. Les produits de la Société incluent des jus de fruits et boissons, des sauces pour pâtes, des sauces aux canneberges, des condiments, des soupes, des bouillons, des collations à base de fruits ainsi que des boissons alcoolisées telles que des cidres et des vins. Au total, Lassonde distribue plus de 3 500 produits uniques dans environ 200 formats répartis dans des catégories de produits de tablette sèche, réfrigérés et surgelés.

La stratégie de commercialisation de la Société regroupe (i) les ventes effectuées aux détaillants et grossistes en alimentation, dont les chaînes de supermarchés, les marchands indépendants, les grandes surfaces, les clubs-entrepôts, les dépanneurs ainsi que les grandes chaînes de pharmacies et (ii) les ventes de services alimentaires effectuées aux restaurants, hôtels, hôpitaux, écoles et grossistes desservant ces établissements.

Lassonde exploite 19 usines situées au Canada et aux États-Unis grâce à l’expertise de plus de 2 900 employés équivalents temps plein. Pour en apprendre davantage, visitez le www.lassonde.com.

Renseignements :

Personne-ressource, investisseurs :

Francis Trudeau

Chef de la direction financière

Industries Lassonde inc.

(450) 469-4926

francis.trudeau@lassonde.com

Personne-ressource, médias :

Isabelle Nadeau

Industries Lassonde inc.

(450) 469-4926, poste 10167

isabelle.nadeau@lassonde.com

SOURCE Industries Lassonde inc.