Crédit Agricole Ille-et-Vilaine : Avis financier au 30/06/2026

Information financière semestrielle

Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine

Résultats au 30 juin 2026

Diffusion le 24/07/2026

Le Conseil d’Administration a arrêté lors de sa séance du 24 juillet 2026 les comptes du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine au 30 juin 20261

Une activité commerciale dynamique au service du territoire

Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine poursuit son développement : au cours du premier semestre 2026, plus de 14 200 nouveaux clients ont rejoint la Caisse régionale et le nombre de sociétaires progresse de 4% sur une année.

Les supports d’assurance-vie enregistrent une croissance des encours gérés de 9,8% sur 12 mois.

L’encours de crédits est en hausse de +1,1% et atteint 16 492M€ au 30/06/2026.

L’activité protection est également bien orientée avec une progression du nombre de contrats de +4,1% sur 1 an.

Des résultats financiers solides

La solidité de la Caisse régionale se renforce avec un niveau de fonds propres prudentiels de 1 392M€ au 31 mars 2026 (en hausse de +6,0% sur 1 an) et un ratio de fonds propres total de 20,3% soit nettement au-dessus des exigences réglementaires.

Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 2,8Md€ et représentent 13,2% du bilan consolidé dont le total s'élève au 30 juin 2026 à 21,4 Mds€.

La situation en liquidité reste très confortable avec une PRS (Position en Ressources Stables) de 750M€ au 30 juin 2026.

Les dettes envers la clientèle, constitutives des dépôts à vue et à terme, représentent 28,0% du bilan consolidé et 55,0% pour celles envers les établissements de crédits, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole S.A. au regard des règles de refinancement interne au Groupe.

Résultats financiers

En base sociale

Le Produit Net Bancaire atteint 174,9M€ au 30/06/2026.

Le PNB d’activité est en hausse de 7,8% sur l’année. La marge d’intermédiation progresse significativement (+50,6%) en raison de l’abaissement du coût de la ressource et de l’amélioration du rendement des crédits. Les commissions reculent de 3,0% en lien notamment avec une plus forte sinistralité sur les assurances et un effet de base sur l’assurance décès emprunteur.

Le PNB portefeuille progresse de 3,1% soutenu par le bon niveau de distribution de dividendes des participations.

Les charges de fonctionnement sont en hausse de 3,4% à 106,1M€ en lien avec la stratégie de développement poursuivie par la Caisse régionale.

Le coût du risque diminue de 27,1% par rapport au 1er semestre 2025. Le taux de CDL s’établit à 1,80% et le taux de couverture de ces créances s’élève à 47,9%2.

Le résultat net social ressort ainsi en hausse à 54,5M€ contre 46,1M€ au 30 juin 2025. Le coefficient d’exploitation, qui rapporte le total des charges de fonctionnement nettes au produit net bancaire, s’établit à 60,6%.

En base consolidée (IFRS)

Le Produit Net Bancaire s’établit à 183,2M€ contre 167,5M€ au 30 juin 2025. Les charges générales d’exploitation ressortent à 102,7M€ et le résultat brut d’exploitation à 75,7M€.

Après intégration du coût du risque et de la charge fiscale, le résultat net consolidé s’élève à 62,5M€.

Chiffres clés

30/06/2025



(en M€) 30/06/2026



(en M€) PNB social 164,1 174,9 Charges de fonctionnement 102,5 106,1 Résultat Brut d'Exploitation 61,5 68,9 Coût du risque (hors FRBG) 9,7 7,1 Résultat Net Social 46,1 54,5 Total bilan (base sociale) 20 494,1 20 799,6 - dont titres à l'actif 3 1 504,5 1 609,6 - dont capitaux propres 4 1 850,2 1 961,7 Résultat en normes IFRS 51,0 62,5



3 Les titres à l’actif contiennent les titres de placement, d’investissement (dont titrisation) et titres de transaction (sauf ICNE).

4 Les capitaux propres contiennent les fonds propres (dont FRBG, comptes courants bloqués des Caisses Locales et titres non subordonnés) et le résultat net en formation.

Certificats Coopératifs d’Investissement

Au 30 juin 2026, le cours du Certificat Coopératif d’Investissement de la Caisse régionale s’établit à 120,5€.

Il enregistre ainsi une hausse de 54% depuis 1 an.

Perspectives

À mi-parcours de l'exercice, notre Caisse régionale affiche de solides résultats et confirme la pertinence de sa stratégie. Les perspectives pour le second semestre s'inscrivent dans la continuité des orientations prises, avec une attention particulière portée à trois axes majeurs qui structurent notre développement.

1.Développement des ressources humaines

Face aux évolutions du secteur bancaire et aux attentes croissantes de notre clientèle, nous poursuivons le développement des expertises de nos collaborateurs. Cette montée en compétences s'accompagne d'une spécialisation accrue des métiers, nous permettant d'offrir un conseil toujours plus adapté et personnalisé à nos clients.

2.Satisfaction client

La satisfaction de nos clients demeure au cœur des préoccupations du Crédit Agricole et constitue un point d'attention majeur pour notre Caisse régionale. Les résultats des dernières enquêtes menées auprès de nos clients professionnels et agricoles témoignent d'un renforcement significatif de leur satisfaction, confirmant la pertinence de notre approche relationnelle et de nos services.

3.Ancrage territorial

Nous réaffirmons notre statut de banque de proximité en maintenant une présence forte sur l'ensemble du territoire. L'ouverture prochaine d'une nouvelle agence à Rennes, dans le quartier de Maurepas, illustre notre volonté de répondre aux besoins et aux attentes des habitants de ce secteur en développement.

Ces trois axes stratégiques constituent les fondements de notre développement pour les mois à venir. La convergence entre performance commerciale, excellence opérationnelle, satisfaction client et proximité territoriale nous positionne favorablement pour poursuivre notre croissance. Et enfin nous renforçons notre rôle d'acteur économique majeur au service de notre territoire et de nos sociétaires.

Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine

Société coopérative de crédit à capital variable

Siège social : 4, rue Louis Braille - Saint-Jacques de la Lande

CS 64017 – 35040 Rennes Cedex

SIREN : 775 590 847 RCS RENNES

Code NAF 6419Z

Retrouvez toutes les informations financières réglementaires sur https://www.credit-agricole.fr/ca-illeetvilaine/particulier.html, rubrique Informations réglementées. Contact Relation Investisseurs : David ANAYA, david.anaya@ca-illeetvilaine.fr, 06 81 49 07 09.

1 Examen limité des comptes consolidés intermédiaires en cours par les commissaires aux comptes

2 En capital – hors créances rattachées et accessoires

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