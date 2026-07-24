Learning Tree International devient partenaire de formation agréé ServiceNow et entend accompagner les entreprises dans l’adoption des plateformes numériques en entreprise

HERNDON, Virginie, 24 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Learning Tree International, acteur mondial de référence de la transformation des compétences professionnelles, annonce ce jour avoir décroché le statut de partenaire de formation agréé ServiceNow. Cette reconnaissance étend son offre d’accompagnement au développement des compétences en entreprise et des stratégies d’adoption nécessaires en vue d’optimiser la valeur maximale de leurs investissements ServiceNow.

À travers ce partenariat, les parcours agréés ServiceNow viennent enrichir le catalogue de formation de Learning Tree, qui intègre plus de 600 références animées par des instructeurs experts, mais aussi son cadre méthodologique axé sur l’adoption de l’intelligence artificielle. Cette méthodologie apporte une approche structurée aux entreprises, leur permettant de passer de la simple notion de sensibilisation à l’IA à la montée en compétences des équipes, à embrasser son usage et à obtenir des résultats mesurables. Elle contribue en outre à garantir que les investissements technologiques s’appuient sur les compétences professionnelles, les comportements et les pratiques de conduite du changement nécessaires à une réussite durable. Ensemble, ces critères aiguillent les clients vers une démarche concrète axée sur le développement des compétences de leurs équipes, l’accompagnement au changement et l’optimisation de la valeur dégagée par sa plateforme.

Faire de la formation ServiceNow un levier de transformation des compétences professionnelles

Si de nombreuses entreprises investissent dans des plateformes performantes, elles rencontrent encore des difficultés lorsqu’il s’agit de les faire converger vers une adoption effective par les utilisateurs. Learning Tree répond à cet enjeu en alliant formation technique et accompagnement de la montée en compétences, et vient apporter les connaissances, la confiance et les moyens concrets nécessaires pour aider les collaborateurs à profiter pleinement des fonctionnalités de ServiceNow.

À l’heure où l’intelligence artificielle s’intègre aux plateformes d’entreprise et aux modes opératoires, le cadre méthodologique axé sur son adoption développé par Learning Tree aide les entreprises à compléter la formation technique par des dispositifs de préparation, des parcours de formation adaptés aux différents métiers et des démarches de conduite du changement indispensables pour que les entreprises puissent capitaliser chaque jour sur ces nouvelles fonctionnalités et en faire une valeur concrète.

« ServiceNow aide les organisations à repenser leur manière de travailler. Cette vision fait directement écho à ce que nous observons chez nos clients, à savoir qu’une transformation ne produit des résultats durables que lorsque les collaborateurs disposent des compétences, de la confiance et de l’accompagnement nécessaires pour adopter de nouvelles façons de travailler », observe David Brown, PDG de Learning Tree International. « Partenaire agréé de ServiceNow, Learning Tree aide les entreprises à aligner la montée en compétences de leurs équipes sur leurs investissements technologiques dans le but d’en appuyer l’adoption, de renforcer la performance opérationnelle et de transformer les plateformes enrichies par l’intelligence artificielle en résultats métiers mesurables. »

Un accompagnement global au service des clients ServiceNow

Dans le cadre de ce partenariat, Learning Tree propose à ses clients :

des parcours agréés ServiceNow conçus pour renforcer la maîtrise de la plateforme par les utilisateurs et jouer en faveur du succès de son adoption ; et

conçus pour renforcer la maîtrise de la plateforme par les utilisateurs et jouer en faveur du succès de son adoption ; et des formations animées par des experts, alignées sur les modes opératoires, les priorités de l’entreprise et les besoins propres à chaque métier.

Une approche intégrée du développement des compétences professionnelles associant la maîtrise de la plateforme aux compétences en leadership, aux modes opératoires et à la préparation à l’IA nécessaires pour inscrire le changement dans la durée.

Déployer les compétences professionnelles à l’échelle mondiale grâce à un réseau de formation international

Forte de plus de 50 ans d’expérience et d’un modèle de formation déployé à l’échelle mondiale, Learning Tree met son expertise au service de l’environnement ServiceNow. Son empreinte internationale permet aux entreprises de proposer des parcours de formation cohérents sur tous leurs sites tout en adaptant les dispositifs d’accompagnement aux besoins des équipes en charge de la plateforme, des utilisateurs métiers et des responsables de la transformation. À l’appui de son cadre méthodologique axé sur l’adoption de l’intelligence artificielle, Learning Tree aide les entreprises à piloter une démarche d’adoption homogène entre leurs différentes régions, équipes et fonctions en adaptant les parcours de formation aux besoins spécifiques des utilisateurs de ServiceNow, des responsables métiers et des équipes en charge des programmes de transformation.

Ce partenariat institue également une collaboration durable entendant répondre à la demande croissante des entreprises pour les formations agréées ServiceNow, adaptées à différents métiers, et pour l’accompagnement de la transformation portée par l’intelligence artificielle. En associant les formations agréées à une démarche plus globale d’adoption, Learning Tree aide ses clients à passer du déploiement de la plateforme à une adoption durable par les utilisateurs.

Le partenariat plus large conclu entre Learning Tree et ServiceNow témoigne bien de l’engagement de Learning Tree à aider les entreprises à compléter leurs investissements technologiques par les compétences, les modes opératoires, les pratiques de conduite du changement et les démarches d’adoption de l’IA indispensables pour créer une valeur durable.

Favoriser une adoption mesurable de l’intelligence artificielle

En conjuguant les formations officielles ServiceNow, sa propre expertise en développement des compétences professionnelles et son cadre méthodologique axé sur l’adoption de l’IA, Learning Tree aide les entreprises à mieux préparer leurs équipes à :

asseoir la maîtrise de la plateforme et la confiance des utilisateurs ;

rendre les modes opératoires plus efficaces et relever la qualité des services ;

se préparer à suivre des modes de fonctionnement enrichis par l’intelligence artificielle ; et

pérenniser la valeur à long terme de la plateforme par le renforcement des compétences internes.

À propos de Learning Tree International

Learning Tree International est un acteur mondial de référence du développement des compétences professionnelles et de la formation technologique. Depuis plus de 50 ans, Learning Tree accompagne les entreprises et les professionnels du monde entier dans l’acquisition des compétences essentielles pour réussir dans un environnement en constante évolution. Dispensés en présentiel, à distance ou en mode hybride, ses parcours permettent aux individus comme aux entreprises d’appuyer leur transformation, d’améliorer leurs performances et d’obtenir des résultats durables. Son cadre méthodologique, axé sur l’adoption de l’intelligence artificielle, aide les entreprises à développer le niveau de préparation des équipes, les compétences adaptées à chaque métier et les pratiques d’adoption nécessaires pour transformer leurs investissements dans les technologies enrichies par l’intelligence artificielle en résultats concrets.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page www.LearningTree.com.

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