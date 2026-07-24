Affidea beschleunigt Wachstum in Großbritannien durch strategische Partnerschaft mit LIPS Healthcare

LONDON, July 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Affidea, der europaweite Anbieter von kommunalen Kliniken, moderner Diagnostik und spezialisierten privaten Gesundheitsdienstleistungen, kündigt heute eine strategische Partnerschaft mit LIPS Healthcare (London International Patient Services) an, der größten von privaten Fachärzten geleiteten multidisziplinären Unternehmensgruppe in Großbritannien. Die gute klinische Reputation von LIPS Healthcare, die erstklassige Repräsentanz in London und die medizinische Unternehmenskultur machen sie zu einem gut passenden Partner für die Affidea-Gruppe, die gleichzeitig ihre europaweite Expertise in der außerstationären Versorgung auf den britischen Markt bringt.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Affidea gemeinsam mit LIPS Healthcare in eine hochmoderne, 3.700 Quadratmeter große multidisziplinäre Klinik am Prince of Wales Drive investieren, deren Bau dieses Jahr beginnen soll, sowie in die Erweiterung der bestehenden Battersea Power Station Clinic. Dies wird es dem Unternehmen ermöglichen zu expandieren, seine Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten zu verbessern und ein Ökosystem weiter auszubauen, in dem führende Fachärzte zusammenarbeiten, innovieren und weiterhin eine qualitativ hochwertige Versorgung von Patienten gewährleisten können. Die Investition von Affidea stellt einen wichtigen Schritt in ihrer Wachstumsstrategie in Großbritannien dar und stärkt ihre Präsenz in einem der dynamischsten privaten Gesundheitsmärkte Europas.

Gemeinsam werden Affidea und LIPS Healthcare eine Plattform für zukünftiges Wachstum im Südwesten Londons schaffen, wodurch das etablierte Modell mit Fachärzten und guter klinischer Reputation mit Affideas europäischer Erfahrung beim Aufbau und der Skalierung hochwertiger, patientenfokussierter und kommunaler Gesundheitsdienstleistungen kombiniert werden. Mit einem Netzwerk von mehr als 420 Zentren in 14 Ländern wird Affidea internationales Know-how, operative Fähigkeiten und Wachstumskompetenz bereitstellen, um die Expansion von LIPS Healthcare zu unterstützen und gleichzeitig die klinische Kultur und den Unternehmergeist zu bewahren, die ihren Erfolg geprägt haben.

LIPS Healthcare wurde 2016 von den Orthopäden Paul Culpan und Ibraheim El-Daly gegründet und hat sich zu der größten privaten multidisziplinären Unternehmensgruppe Großbritanniens entwickelt, in der mehr als 170 Lehrkrankenhaus-Fachärzte aus über 25 Fachbereichen zusammengeschlossen sind. LIPS, deren Hauptsitz sich in der Battersea Power Station befindet, bietet Patienten Zugang zu einer breiten Palette von Dienstleistungen, darunter Versorgung durch Allgemeinärzte, Diagnostik, Radiologie, Kardiologie, Dermatologie, Gynäkologie, Fruchtbarkeitsbehandlungen, plastische Chirurgie, Pädiatrie, Notfallversorgung und andere spezialisierte Dienstleistungen.

Die Mitteilung folgt auf die jüngsten Investitionen von Affidea in Großbritannien, einschließlich der Eröffnung von Diagnosezentren in Whitstable, Kent und St. Asaph, Nordwales, sowie der Entwicklung eines neuen ambulanten chirurgischen Zentrums in Wimbledon, das in einem großen Einzelhandelszentrum liegt und im Herbst 2026 eröffnet werden soll. Zusammen mit der strategischen gemeinsamen Investition in LIPS Healthcare unterstreichen diese Investitionen das langfristige Engagement von Affidea im britischen Markt und die Ambition, den Zugang zu einer hochwertigen, kommunalen privaten Gesundheitsversorgung an Orten zu verbessern, die für Patienten günstig gelegen und einfach zugänglich sind.

Zitate

„Der private Markt für Gesundheitsfürsorge in Großbritannien entwickelt sich rasant, wobei die Nachfrage nach qualitativ hochwertiger ambulanter Versorgung in günstiger gelegener und zugänglicherer Umgebung steigt. Unsere Partnerschaft mit LIPS Healthcare bietet Affidea eine starke Plattform, um diese Entwicklung zu unterstützen. LIPS hat in London ein beeindruckendes von Fachärzten geleitetes Modell entwickelt, das für klinische Exzellenz und gute Patientenerfahrungen bekannt ist. Durch die Kombination mit der Expertise von Affidea in ambulanten skalierbaren Versorgungsmodellen können wir die nächste Phase des Wachstums von LIPS unterstützen und den Zugang zu hochwertiger, patientenfokussierter Versorgung in ganz London und im Laufe der Zeit auch im weiteren britischen Markt verbessern.“

– Barry Downes, CEO Affidea UK & Ireland

„Vor zehn Jahren haben wir uns vorgenommen, etwas Besonderes aufzubauen, ein Zuhause für die besten Köpfe der Medizin, wo Fachärzte führen, innovieren und die Gesundheitsfürsorge wirklich gestalten können. Was wir seitdem aufgebaut haben, hat alle Erwartungen übertroffen. Diese Partnerschaft mit Affidea eröffnet neue Möglichkeiten. Dadurch können wir noch mal einen Gang zulegen. Affidea hat nicht nur an LIPS geglaubt. Sie haben uns verstanden. Dieses Vertrauen bedeutet mir, Paul, und jedem Facharzt, der Teil dieser Organisation ist, sehr viel.“

– Ibraheim El-Daly, Gründer und Managing Director, LIPS Healthcare

„In den vergangenen Jahren haben wir eine starke Erfolgsbilanz bei der Verbesserung des Zugangs zu außergewöhnlicher Gesundheitsversorgung hingelegt, die in einem außerstationären Umfeld in mehreren Märkten bereitgestellt wird, wobei der Schwerpunkt stets auf Qualität, Patientenerfahrung und klinischer Führung liegt. LIPS Healthcare stellt eine äußerst glaubwürdige, von Fachärzten geleitete Plattform in Großbritannien dar, mit einem Modell, das sich eng an unserer Vision einer ambulanten Gesundheitsversorgung orientiert. Diese Investition stärkt unsere europäische Präsenz und markiert ein wichtiges neues Kapitel für Affidea in Großbritannien, einem der dynamischsten Gesundheitsmärkte Europas.“

– Dr. Charles Niehaus, Executive Director, Affidea-Gruppe

„In den zehn Jahren des Aufbaus von LIPS habe ich mir immer die Frage gestellt: Tun wir für unsere Patienten und Ärzte das Richtige? Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, diese Frage mit noch größerer Gewissheit zu beantworten. Affidea bietet erstklassige Infrastruktur, großes Fachwissen und ist wirklich überzeugt von dem, was wir aufbauen. Gemeinsam haben wir die Plattform, LIPS weiter und schneller voranzubringen, als wir es alleine hätten tun können – und zwar, ohne einen einzigen der Werte zu gefährden, die uns so weit gebracht haben.“

– Paul Culpan, Gründer und CEO, LIPS Healthcare

Über LIPS Healthcare

LIPS Healthcare wurde 2016 gegründet und ist die größte private multidisziplinäre Unternehmensgruppe in Großbritannien. LIPS hat heute seinen Hauptsitz in der Battersea Power Station, London, und verfügt über mehr als 170 Lehrkrankenhaus-Fachärzte aus über 25 Fachbereichen, die jährlich mehr als 70.000 Patienten behandeln, und bietet ohne Überweisung Termine am selben Tag. LIPS Healthcare arbeitet mit allen führenden Versicherungen und Botschaften zusammen und bietet eine Versorgung mit Allgemeinärzten, Zahnmedizin, Physiotherapie, medizinische Ästhetik, Radiologie, Kardiologie, Dermatologie, Gynäkologie, Fruchtbarkeitsbehandlungen, Plastische Chirurgie, Sexuelle Gesundheit, Notfallbehandlung, Pädiatrie und mehr. LIPS Healthcare wird durchschnittlich mit 4,8 von 5 in 5000 Bewertungen auf den Patientenbewertungsplattformen bewertet.

www.lips.org.uk

Über Affidea

Affidea ist Europas größtes Netzwerk von kommunalen Polikliniken, fortgeschrittener Diagnostik und Kompetenzzentren, die sich auf Onkologie, Orthopädie und Neurologie spezialisiert haben. Das 1991 gegründete Unternehmen betreibt ca. 420 Zentren in 14 Ländern und unterstützt jährlich mehr als 15 Millionen Patienten mit zugänglicher, hochwertiger Gesundheitsversorgung, die in der Nähe ihrer Wohn- und Arbeitsorte bereitgestellt wird.

In Großbritannien ist Affidea durch ihre Fortius Clinic-Kompetenzzentren präsent. Derzeit wird die ambulante Gesundheitsversorgung durch den Aufbau der neuen ambulanten Affidea Wimbledon-Klinik, die sich in einem großen Einzelhandelszentrum befindet und voraussichtlich im Herbst 2026 eröffnet wird, und durch ihre strategische Minderheitsbeteiligung an LIPS Healthcare erweitert. Diese Initiativen spiegeln das langfristige Engagement von Affidea im britischen Markt und ihre Ambition wider, ihre europäische Expertise bei der kommunalen Gesundheitsversorgung Patienten in ganz London und im Laufe der Zeit auch im gesamten Vereinigten Königreich zur Verfügung zu stellen. Affidea befindet sich mehrheitlich im Besitz der Groupe Bruxelles Lambert (GBL), einer führenden Investmentholdinggesellschaft, die sich auf langfristige Wertschöpfung mit einer stabilen und unterstützenden familiären Aktionärsstruktur konzentriert.

www.affidea.com

Medienanfragen

Mine Sino | Commercial and Partnerships | mine.sino@lips.org.uk

Oana Dumitroiu | SVP Marketing & Communication, Affidea-Gruppe | oana.dumitroiu@affidea.com

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

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