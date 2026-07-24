Affidea accélère sa croissance au Royaume-Uni en signant un partenariat stratégique avec LIPS Healthcare

LONDRES, 24 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Affidea, prestataire paneuropéen de cliniques de proximité, de diagnostics de pointe et de services de santé privés spécialisés, annonce aujourd’hui la signature d’un partenariat stratégique avec LIPS Healthcare (London International Patient Services), le plus grand groupe privé pluridisciplinaire du Royaume-Uni dirigé par des médecins consultants. La solide réputation clinique de LIPS Healthcare, son implantation exceptionnelle à Londres et sa culture médicale animée par un esprit d’entreprise en font un partenaire logique pour Affidea, à l’heure où le groupe apporte son expertise paneuropéenne en matière de soins extrahospitaliers sur le marché britannique.

Dans le cadre de ce partenariat, Affidea co-investira aux côtés de LIPS Healthcare dans une clinique multispécialisée ultramoderne de 3 700 mètres carrés, située dans la rue Prince of Wales Drive, dont la construction devrait débuter dans le courant de l’année, ainsi que dans l’extension de la clinique actuelle de Battersea Power Station. Ces investissements aideront la société à étendre sa présence, à renforcer ses capacités en matière de diagnostic et de traitement, et à continuer à bâtir un écosystème au sein duquel des experts de premier plan pourront collaborer, innover et continuer à offrir des soins de haute qualité aux patients. Les investissements d’Affidea marquent une étape importante dans sa stratégie de croissance au Royaume-Uni, puisqu’ils renforcent sa présence sur l’un des marchés européens les plus dynamiques dans le domaine des soins de santé privés.

Ensemble, Affidea et LIPS Healthcare vont créer une plateforme propice à la croissance future dans le sud-ouest de Londres, en associant le modèle éprouvé de LIPS, axé sur les consultants, et sa solide réputation clinique à l’expertise européenne d’Affidea en matière de création et de développement de services de santé de haute qualité, centrés sur le patient et ancrés localement. Fort d’un réseau de plus de 420 centres répartis dans 14 pays, Affidea apportera son savoir-faire international, ses capacités opérationnelles et son expertise en matière de croissance pour accompagner l’expansion de LIPS Healthcare, tout en préservant la culture clinique et l’esprit d’entreprise qui ont fait son succès.

Fondée en 2016 par les médecins spécialistes en orthopédie Paul Culpan et Ibraheim El-Daly, LIPS Healthcare est devenue le plus grand groupe privé pluridisciplinaire du Royaume-Uni, regroupant plus de 170 médecins spécialistes issus d’hôpitaux universitaires et couvrant plus de 25 spécialités. Basée à Battersea Power Station, LIPS propose à ses patients un large éventail de services, notamment des consultations de médecine générale, des examens diagnostiques, des services de radiologie, de cardiologie, de dermatologie, de gynécologie, de fertilité, de chirurgie esthétique, de pédiatrie, de soins d’urgence et d’autres services spécialisés.

Cette annonce fait suite aux récents investissements d’Affidea au Royaume-Uni, notamment l’ouverture de cliniques de diagnostic à Whitstable, dans le Kent, et à St Asaph, dans le nord du Pays de Galles, ainsi que la création de son nouveau centre de soins ambulatoires et de chirurgie ambulatoire à Wimbledon, situé au sein d’un grand complexe commercial et dont l’ouverture est prévue à l’automne 2026. Conjugués au co-investissement stratégique dans LIPS Healthcare, ces investissements soulignent l’engagement à long terme d’Affidea sur le marché britannique, ainsi que son ambition d’élargir l’accès à des soins de santé privés de haute qualité, dispensés au plus près des patients, sur des sites pratiques et facilement accessibles.

Citations

« Le marché britannique des soins de santé privés évolue rapidement, marqué par une demande croissante de soins ambulatoires de haute qualité dispensés dans des cadres plus pratiques et plus accessibles. Notre partenariat avec LIPS Healthcare offre à Affidea une base solide pour accompagner cette évolution. LIPS a mis en place à Londres un modèle remarquable, mené par des consultants, qui s’est forgé une réputation d’excellence clinique et de qualité de l’expérience patient. En associant cet atout à l’expertise d’Affidea en matière de modèles de soins évolutifs hors milieu hospitalier, nous pouvons accompagner la prochaine étape de la croissance de LIPS et élargir l’accès à des soins de haute qualité, centrés sur le patient, à travers Londres et, à terme, sur l’ensemble du marché britannique. »

— Barry Downes, PDG d’Affidea Royaume-Uni et Irlande

« Il y a dix ans, nous nous sommes fixé pour objectif de créer quelque chose de différent : un lieu où se réunissent les meilleurs talents du monde médical, où les médecins spécialistes pourraient montrer la voie, innover et donner forme aux soins qu’ils dispensent. Ce que nous avons construit depuis lors a dépassé toutes nos attentes. Ce partenariat avec Affidea ne marque pas la fin de cette aventure. C’est l’élément déclencheur qui nous permet de passer à la vitesse supérieure. Affidea n’a pas seulement cru en LIPS. Elle nous a compris. Cette confiance compte plus que tout pour moi, pour Paul et pour chaque consultant qui fait partie de cette organisation. »

— Ibraheim El-Daly, fondateur et directeur général de LIPS Healthcare

« Au cours des dernières années, nous avons acquis une grande expérience dans l’élargissement de l’accès à des soins d’exception, dispensés en dehors du milieu hospitalier sur plusieurs marchés, en accordant toujours la priorité à la qualité, à l’expérience des patients et à la gouvernance clinique. LIPS Healthcare est une plateforme britannique réputée, dirigée par des consultants, dont le modèle correspond parfaitement à notre vision de l’avenir des soins ambulatoires. Cet investissement renforce notre présence en Europe et marque le début d’un nouveau chapitre important pour Affidea au Royaume-Uni, l’un des marchés de la santé les plus dynamiques d’Europe. »

— Dr Charles Niehaus, directeur exécutif d’Affidea Group

« Au cours des dix années que nous avons passées à développer LIPS, il y a eu une question que je me suis toujours posée : agissons-nous dans l’intérêt de nos patients et de nos médecins ? Ce partenariat nous aidera à répondre à cette question avec encore plus de certitude. Affidea apporte une infrastructure de premier plan, une expertise approfondie et une conviction sincère dans nos projets. Ensemble, nous disposerons de la plateforme idéale pour porter LIPS plus loin et plus vite que si nous avions agi seuls, et ce, sans transiger sur aucune des valeurs qui nous ont permis d’en arriver là. »

— Paul Culpan, fondateur et PDG de LIPS Healthcare

À propos de LIPS Healthcare

Fondée en 2016, LIPS Healthcare est le plus grand groupe privé pluridisciplinaire du Royaume-Uni. Désormais implantée à Battersea Power Station, à Londres, LIPS compte plus de 170 médecins spécialistes exerçant dans des hôpitaux universitaires et couvrant plus de 25 spécialités. Elle prend en charge plus de 70 000 patients par an et propose des rendez-vous le jour même, sans recommandation préalable d’un médecin. LIPS Healthcare travaille en partenariat avec les principaux assureurs et les ambassades, et propose des soins dans les domaines suivants, entre autres : médecine générale, soins dentaires, kinésithérapie, médecine esthétique, radiologie, cardiologie, dermatologie, gynécologie, médecine de la fertilité, chirurgie plastique, santé sexuelle, soins d’urgence et pédiatrie. LIPS Healthcare affiche une note de 4,8 sur 5 sur les plateformes d’avis de patients, sur la base de plus de 5 000 avis.

www.lips.org.uk

À propos d’Affidea

Affidea est le plus grand réseau européen de polycliniques de proximité, de centres de diagnostic de pointe et de centres d’excellence spécialisés en oncologie, en orthopédie et en neurologie. Fondée en 1991, cette entreprise gère environ 420 centres répartis dans 14 pays et accompagne chaque année plus de 15 millions de patients en leur proposant des soins de santé accessibles et de grande qualité, dispensés à proximité de leur lieu de vie et de travail.

La présence d’Affidea au Royaume-Uni s’articule autour de ses centres d’excellence Fortius Clinic. L’entreprise renforce actuellement son offre de soins ambulatoires grâce à la création de la nouvelle clinique ambulatoire Affidea Wimbledon, située dans un grand centre commercial et dont l’ouverture est prévue à l’automne 2026, ainsi qu’à travers son investissement minoritaire stratégique dans LIPS Healthcare. Toutes ces initiatives témoignent de l’engagement à long terme d’Affidea envers le marché britannique et de son ambition de mettre son expertise européenne en matière de soins de proximité au service des patients de Londres et, à terme, de l’ensemble du Royaume-Uni. Affidea est détenue majoritairement par le Groupe Bruxelles Lambert (GBL), une holding d’investissement de premier plan axée sur la création de valeur à long terme, et bénéficiant d’un actionnariat familial stable et solidaire.

www.affidea.com

Demandes médias

Mine Sino | Responsable commercial et des partenariats | mine.sino@lips.org.uk

Oana Dumitroiu | Vice-présidente senior, Marketing et communication, Affidea Group | oana.dumitroiu@affidea.com

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