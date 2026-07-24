Leiðrétting: Hagar hf.: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun (vika 30)

Í fyrri tilkynningu voru þriðju endurkaup vikunnar ranglega dagsett þann 23. júlí en hið rétta er 24. júlí, sbr. eftirfarandi tafla.
Í viku 30 keyptu Hagar hf. 588.000 eigin hluti að kaupverði kr. 71.148.000 eins og hér segir:
|Dagsetning
|Tími
|Keyptir hlutir
|Viðskiptaverð
|Kaupverð (kr.)
|Eigin hlutir eftir viðskipti
|20.7.2026
|14:31
|196.000
|121,000
|23.716.000
|19.523.614
|21.7.2026
|09:58
|196.000
|122,000
|23.912.000
|19.719.614
|24.7.2026
|13:40
|196.000
|120,000
|23.520.000
|19.915.614
|588.000
|121,000
|71.148.000
|19.915.614
Er hér um að ræða tilkynningu um kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem hrint var í framkvæmd þann 2. júlí 2026, sbr. tilkynningu til Kauphallar dags. 1. júlí 2026.
Hagar hafa keypt samtals 2.744.000 hluti í félaginu sem samsvarar 2,95% af þeim eigin hlutum sem að hámarki verða keyptir samkvæmt núgildandi áætlun. Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals 333.592.000 kr. sem samsvarar 66,72% af þeirri fjárhæð sem að hámarki verður keypt fyrir. Hagar eiga nú samtals 1,8% af heildarhlutafé félagsins sem er 1.106.428.863.
Samkvæmt endurkaupaáætluninni má heildarkaupverð ekki nema hærri fjárhæð en 500 milljónum króna, með þeim fyrirvara að ekki verði keyptir fleiri en 92.875.852 hlutir.
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar verður í samræmi við viðeigandi lög og reglugerðir, þ.m.t. lög nr. 2/1995 um hlutafélög, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um markaðssvik (MAR) og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/1052 sem hefur að geyma tæknilega skilmála varðandi endurkaupaáætlanir, sem hafa lagagildi hér á landi sbr. lög nr. 60/2021 um aðgerðir gegn markaðssvikum.
Nánari upplýsingar veitir Guðrún Eva Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs Haga hf., í síma 530-5500 eða á geg@hagar.is