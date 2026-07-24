Le Fonds humanitaire des Métallos fait un don de 20 000 $ en aide d’urgence aux victimes des feux de forêt dans le nord-ouest de l’Ontario

TORONTO, 24 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds humanitaire des Métallos (FHM) fait un don de 20 000 $ pour appuyer les personnes et les communautés évacuées en raison des récents feux de forêt dans le nord-ouest de l’Ontario, et soutenir les futurs efforts de secours liés aux feux de forêt partout au Canada.

Cette année, les feux de forêt ont contraint plus d’une douzaine de communautés à évacuer, dont dix des Premières Nations du nord de l’Ontario. Près de 2500 personnes ont été évacuées vers Thunder Bay et d’autres communautés d’accueil où le Syndicat des Métallos représente des membres touchés, notamment dans les secteurs des scieries et de l’exploitation minière. À l’initiative des sections locales des Métallos de la région, le FHM répartira son aide entre deux initiatives.

Le Northwestern Ontario Wildfire Community Support Fund est le fruit d’un partenariat entre Centraide de Thunder Bay et la Thunder Bay Community Foundation. Le FHM lui verse 10 000 $ afin de répondre aux besoins à court terme des communautés touchées : alimentation, fournitures essentielles, aide d’urgence, transport et sensibilisation communautaire, services de santé mentale et de bien-être, de soutenir les organismes de première ligne qui viennent au secours des personnes et collectivités affectées, et de contribuer aux efforts de rétablissement à plus long terme.

La Croix-Rouge canadienne a ouvert un refuge d’urgence à Thunder Bay, fournissant du matériel pour l’hébergement d’urgence (lits de camp, couvertures, oreillers et trousses d’hygiène) aux communautés évacuées, et une aide pour accéder à des services de soutien et de bien-être supplémentaires. Le FHM fait don de 10 000 $ au Fonds de secours pour les feux de forêt au Canada de la Croix-Rouge afin d’appuyer ces efforts et les initiatives d’intervention et de rétablissement dans d’autres régions du pays touchées par les feux de forêt.

« Alors que des milliers de personnes sont forcées de quitter leur domicile dans le nord-ouest de l’Ontario, les Métallos se montrent solidaires des communautés touchées, notamment de nombreuses Premières Nations, et des communautés d’accueil et des organismes de première ligne qui répondent aux besoins urgents », a déclaré Marty Warren, président du Fonds humanitaire et directeur national des Métallos.

« Nous sommes fiers d’appuyer des organismes locaux comme Centraide de Thunder Bay, la Thunder Bay Community Foundation et la Croix-Rouge canadienne, qui fournissent nourriture, refuge, transport, services de bien-être et autres services essentiels aux personnes évacuées, tout en se préparant à intervenir en cas de futures catastrophes liées aux changements climatiques ailleurs au Canada », a ajouté Marty Warren.

Toute personne souhaitant faire un don peut se rendre sur le site du Northwestern Ontario Wildfire Community Support Fund ou celui du Fonds de secours pour les feux de forêt au Canada de la Croix-Rouge canadienne.

Fondé en 1985, le Fonds humanitaire des Métallos est un organisme de bienfaisance enregistré qui se consacre principalement à des projets de développement et à l’aide d’urgence dans les pays en développement, mais qui soutient également les collectivités canadiennes. Les Métallos contribuent à ce fonds par l’entremise de clauses négociées dans leurs conventions collectives. Dans certains cas, les employeurs versent des contributions équivalentes au fonds.

Pour plus d’information :

Marty Warren, président, Fonds humanitaire des Métallos, 416 544-5951

Guillaume Charbonneau, directeur général, Fonds humanitaire des Métallos, 416 544-5944, gcharbonneau@usw.ca

Denis St. Pierre, Communications, Syndicat des Métallos, 647 522-1630, dstpierre@usw.ca