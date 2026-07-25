Eclipse Automation reçoit un investissement de 6 millions de dollars pour accélérer l’innovation numérique dans l’automatisation industrielle

CAMBRIDGE, Ontario, 25 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eclipse Automation a annoncé aujourd’hui avoir obtenu un investissement de 6 millions de dollars de la part de la Federal Economic Development Agency for Southern Ontario (FedDev Ontario ou Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario). Cet investissement, accordé dans le cadre de l’Initiative régionale de réponse aux tarifs douaniers et de l’Initiative régionale d’investissement dans la défense (RDII), aidera Eclipse à améliorer son efficacité grâce à l’adoption de nouvelles technologies, tout en soutenant sa croissance continue et le développement de ses capacités de fabrication numérique.

Ce financement s’inscrit dans le cadre d’un investissement plus vaste réalisé par Eclipse, qui s’appuie sur 25 années d’expérience dans l’ingénierie de l’automatisation et de la fabrication. Alors que les données connectées, la simulation, les technologies immersives et l’intelligence artificielle transforment le secteur, Eclipse développe de nouvelles capacités destinées à aider les fabricants à mieux planifier et à faire évoluer leurs productions.

L’entreprise a consacré les trois dernières années au développement de ces compétences, lui permettant de prendre une longueur d’avance alors que l’automatisation industrielle devient de plus en plus numérique. Cet investissement contribuera à accélérer ces efforts grâce au Projet Neuron et au Centre Neuron.

Le Projet Neuron est une initiative à l’échelle de l’entreprise visant à mieux connecter les informations, les systèmes et l’expertise d’Eclipse. Il améliorera la manière dont l’entreprise conçoit, planifie, construit et livre ses solutions d’automatisation, tout en soutenant le déploiement de nouveaux outils numériques destinés aux employés et aux clients.

Le Centre Neuron constituera le principal lieu de développement de ces activités. Situé sur le campus d’Eclipse à Cambridge, ce nouveau siège social et Centre d’innovation regroupera les fonctions corporatives de l’entreprise ainsi que de nouveaux espaces et programmes axés sur l’innovation, notamment le Digital Manufacturing Incubator, qui accueille déjà Mirsee Robotics, ainsi qu’un nouveau laboratoire consacré aux technologies immersives.

Eclipse accompagne des fabricants issus de secteurs variés dans le développement à grande échelle de produits essentiels dont dépend l’économie mondiale. Le Projet Neuron permettra de mieux exploiter l’expertise et la valeur ajoutée d’Eclipse en favorisant une collaboration renforcée, une prise de décision mieux informée ainsi qu’une amélioration de la qualité et de la prévisibilité à chaque étape des projets.

Le Projet Neuron et le Centre Neuron aideront Eclipse à développer ses activités à l’échelle mondiale tout en gardant au Canada les activités à plus forte valeur ajoutée en ingénierie et en fabrication. Cette démarche favorisera la croissance des exportations, la création d’emplois qualifiés et la croissance économique à long terme, tout en renforçant les capacités canadiennes en fabrication avancée.

« Nous sommes reconnaissants envers FedDev Ontario et le ministre Evan Solomon pour leur soutien et leur confiance envers Eclipse », a déclaré Steve Mai, PDG d’Eclipse Automation. « Cet investissement nous aidera à utiliser la technologie pour travailler plus efficacement tandis que nous continuons à relever des défis manufacturiers complexes. En poursuivant notre croissance au Canada, nous pouvons aider nos clients à commercialiser des produits essentiels à l’échelle mondiale tout en créant des emplois ici même au pays. »

Cet investissement marque une étape importante dans l’évolution d’Eclipse, qui passe du statut de leader mondial de l’ingénierie et de la fabrication de solutions d’automatisation à celui d’entreprise centrée sur la technologie. Il offrira aux employés l’occasion de travailler avec des technologies émergentes et de contribuer à façonner l’avenir de l’automatisation industrielle.

Eclipse recrute actuellement dans plusieurs domaines, notamment l’ingénierie applicative, les logiciels et l’intelligence artificielle, la gestion de projets, la qualité, le contrôle de projets, les ventes ainsi que l’ensemble des métiers spécialisés. Pour consulter les offres d’emploi actuelles, rendez-vous sur eclipseautomation.com/careers.

À propos d’Eclipse Automation

Eclipse Automation est un fournisseur mondial de solutions d’automatisation industrielle de précision disposant d’implantations aux États-Unis, au Canada, en Hongrie et en Allemagne. Forte de plus de 25 ans d’expérience, l’entreprise conçoit et fournit des systèmes sur mesure permettant aux fabricants d’accélérer leur transformation numérique et d’améliorer leurs performances opérationnelles dans des secteurs tels que les sciences de la vie, les véhicules électriques, l’automobile, la production de batteries, la machinerie lourde, les biens de consommation et l’aérospatiale.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur eclipseautomation.com.

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Elisabeth Bellevue

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