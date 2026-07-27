Technip Energies et EDF signent un partenariat stratégique pour soutenir le programme EPR2

Technip Energies (PARIS : TE) et EDF ont signé un contrat-cadre stratégique destiné à accompagner la réalisation du programme français de construction des nouvelles centrales nucléaires EPR2. Cet accord vise à renforcer les capacités de réalisation du programme en mobilisant les expertises complémentaires des deux groupes pour contribuer à la réussite des chantiers, dans les délais, les coûts et au niveau de qualité attendus.

Cet accord non-exclusif permet d’associer l’expertise d’EDF dans le domaine des grands projets nucléaires, à l'expertise reconnue de Technip Energies dans l'exécution de grands projets industriels complexes. Dans ce cadre, Technip Energies mobilisera ses expertises en gestion de projet au sein d'équipes intégrées avec les équipes d'EDF.

Au-delà de son volet opérationnel, cet accord illustre la volonté commune des deux entreprises de s'inscrire dans une coopération de long terme afin de soutenir la montée en puissance de la filière nucléaire française, favoriser le partage d'expérience et développer les compétences nécessaires à la réalisation des futurs réacteurs.

Loïc Chapuis, Président Livraison de Projets & Services chez Technip Energies a déclaré : « Le programme EPR2 est un projet industriel majeur pour la France et pour la transition vers une énergie bas carbone. Cet accord marque une nouvelle étape dans la relation entre EDF et Technip Energies. En mettant notre expertise en gestion de projets complexes et en management de la construction au service d'équipes intégrées avec EDF, nous contribuerons à renforcer les capacités d'exécution du programme. Ce partenariat illustre également la capacité de Technip Energies à mobiliser son savoir-faire au service des grandes infrastructures énergétiques de demain. »

Thierry Le Mouroux, Directeur Exécutif Groupe en charge de la Direction Projets et Partenariats Industriels d’EDF, a souligné : « La réussite du programme EPR2 repose sur la mobilisation durable de l'ensemble de la filière nucléaire française. En nous appuyant sur l'expertise reconnue de Technip Energies dans la réalisation de grands projets industriels, nous renforçons notre capacité collective à conduire ce programme dans les meilleures conditions de qualité, de performance, de maîtrise des délais et de sûreté. Ce partenariat constitue une nouvelle illustration de la dynamique industrielle engagée autour du nouveau nucléaire en France. »

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO 2 , nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologie, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 18 000 collaborateurs dans 35 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 7,2 milliards d'euros en 2025 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

Pour plus d'informations : www.ten.com

À propos d’EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde avec une production de 515 TWh décarbonée à 95 % et une intensité carbone de 26,5 gCO 2 /kWh en 2025, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO 2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe fournit de l’énergie et des services à environ 41 millions de clients(1) et a réalisé un chiffre d’affaires de 113,3 milliards d’euros en 2025.

(1) Le portefeuille de clients est constitué de contrats électricité, gaz et services récurrents.

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