Sampo Oyj, pörssitiedote, 27.7.2026 klo 8.30
Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 30/2026
Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 30 (20.7.2026 - 24.7.2026) seuraavasti:
|Markkina-
paikka
(MIC-koodi)
|Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen
osakkeiden painotettu keskihinta, euroa*
|Yhteenlaskettu viikoittainen
volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa*
|20.7.2026
|21.7.2026
|22.7.2026
|23.7.2026
|24.7.2026
|Viikko 30/2026, yhteensä
|AQEU
|Volyymi
|0
|1 978
|0
|3 616
|9 923
|15 517
|Keskihinta
|0,00
|9,61
|0,00
|9,62
|9,59
|9,60
|CEUX
|Volyymi
|58
|96 228
|10 295
|276 337
|112 541
|495 459
|Keskihinta
|9,65
|9,59
|9,64
|9,60
|9,60
|9,60
|TQEX
|Volyymi
|0
|20 995
|1 461
|35 055
|33 186
|90 697
|Keskihinta
|0,00
|9,59
|9,64
|9,62
|9,60
|9,61
|XHEL
|Volyymi
|198
|130 668
|16 607
|377 406
|226 242
|751 121
|Keskihinta
|9,64
|9,59
|9,61
|9,60
|9,60
|9,60
|Yhteensä, kaikki markkina-
paikat
|Volyymi
|256
|249 869
|28 363
|692 414
|381 892
|1 352 794
|Keskihinta
|9,64
|9,59
|9,62
|9,60
|9,60
|9,60
* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä
Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.
Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 18 456 665 Sammon A-osaketta, mikä on 0,69 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.
Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.
Sampo Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Co. International plc
Lisätiedot:
Mirko Hurmerinta
Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 516 0032
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com
Liite