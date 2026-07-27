Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 30/2026

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Sampo Oyj, pörssitiedote, 27.7.2026 klo 8.30

Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 30/2026

Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 30 (20.7.2026 - 24.7.2026) seuraavasti:    

Markkina-
paikka
(MIC-koodi)		Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen
osakkeiden painotettu keskihinta, euroa*		Yhteenlaskettu viikoittainen
volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa*
  20.7.202621.7.202622.7.202623.7.202624.7.2026Viikko 30/2026, yhteensä
AQEUVolyymi01 97803 6169 92315 517
Keskihinta0,009,610,009,629,599,60
CEUXVolyymi5896 22810 295276 337112 541495 459
Keskihinta9,659,599,649,609,609,60
TQEXVolyymi020 9951 46135 05533 18690 697
Keskihinta0,009,599,649,629,609,61
XHELVolyymi198130 66816 607377 406226 242751 121
Keskihinta9,649,599,619,609,609,60
Yhteensä, kaikki markkina-
paikat		Volyymi256249 86928 363692 414381 8921 352 794
Keskihinta9,649,599,629,609,609,60

* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä               


Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.

Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 18 456 665 Sammon A-osaketta, mikä on 0,69 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.

Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.

Sampo Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Co. International plc

Lisätiedot:

Mirko Hurmerinta
Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 516 0032

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com

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