Sampo Oyj, pörssitiedote, 27.7.2026 klo 8.30

Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 30/2026

Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 30 (20.7.2026 - 24.7.2026) seuraavasti:

Markkina-

paikka

(MIC-koodi) Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen

osakkeiden painotettu keskihinta, euroa* Yhteenlaskettu viikoittainen

volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa* 20.7.2026 21.7.2026 22.7.2026 23.7.2026 24.7.2026 Viikko 30/2026, yhteensä AQEU Volyymi 0 1 978 0 3 616 9 923 15 517 Keskihinta 0,00 9,61 0,00 9,62 9,59 9,60 CEUX Volyymi 58 96 228 10 295 276 337 112 541 495 459 Keskihinta 9,65 9,59 9,64 9,60 9,60 9,60 TQEX Volyymi 0 20 995 1 461 35 055 33 186 90 697 Keskihinta 0,00 9,59 9,64 9,62 9,60 9,61 XHEL Volyymi 198 130 668 16 607 377 406 226 242 751 121 Keskihinta 9,64 9,59 9,61 9,60 9,60 9,60 Yhteensä, kaikki markkina-

paikat Volyymi 256 249 869 28 363 692 414 381 892 1 352 794 Keskihinta 9,64 9,59 9,62 9,60 9,60 9,60

* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä



Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.

Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 18 456 665 Sammon A-osaketta, mikä on 0,69 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.

Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.





Sampo Oyj:n puolesta,

Morgan Stanley Co. International plc





Lisätiedot:

Mirko Hurmerinta

Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja

puh. 010 516 0032





Jakelu:

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