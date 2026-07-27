Egide : Chiffre d'affaires au 30 juin 2026

, 27 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bollène, France, le 27 juillet 2026 – 08h00 (CET)

Communiqué de presse

Chiffre d'affaires au 30 juin 2026 :15,2 M€,

+0,7 % à changes constants

Chiffre d'affaires consolidé : 15,2 M€, en recul publié de 2,4 %, et +0,7 % à taux de change constants.

Egide SA : +28 %, à 10,03 M€. Croissance confirmée sur l'ensemble de l'exercice 2026.

Egide USA : 3,80 M€ (-33 % en publié), reflet d'un effet de calendrier chez ses clients ; reprise attendue au second semestre 2026.

Imagerie Thermique : +23 %, à 8,38 M€, soit 55 % du chiffre d'affaires.

Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers et solutions d'interconnexions hermétiques pour composants électroniques sensibles, publie un chiffre d'affaires consolidé de 15,2 M€ au premier semestre 2026, contre 15,6 M€ au premier semestre 2025. La variation publiée ressort à -2,4 %. À taux de change constants, l'activité progresse de +0,7 %.

Cette performance reflète des évolutions contrastées entre les entités. Egide SA réalise un semestre très solide, avec un chiffre d'affaires supérieur à 10 M€ et une croissance de 28 %, qui compense l’essentiel du recul des activités américaines. Egide USA réalise un chiffre d'affaires de 3,80 M€ (4,43 M$) au 30 juin 2026.

« La très bonne performance d’Egide SA, qui franchit le seuil de 10 M€ de chiffre d’affaires au 1er semestre, confirme la pertinence de notre recentrage sur les applications critiques à forte intensité technologique. En Amérique du Nord, la réorganisation autour de Cambridge avance avec l'adhésion des clients concernés et renforcera, dès 2027, notre compétitivité et notre trajectoire de croissance rentable. Nous restons attentifs, aux conditions de mise en œuvre de cette montée en puissance industrielle. »

Ignace Dupon, Directeur Général du Groupe Egide

Chiffre d'affaires semestriel consolidé 2026

CA (en M€)



S1 2026 S1 2025 Variation. Var. à base comparable* M€ % CA M€ % CA M€ % CA S1 2025 En M€

A changes constants Variation M€ % Egide SA 10,03 66% 7,81 50% 2,21 28% 7,81 2,21 28% Egide USA 3,80 25% 5,68 36% -1,88 -33% 5,32 -1,52 -29% Santier ** 1,38 9% 2,09 13% -0,71 -34% 1,96 -0,58 -30% Groupe Egide 15,20 100% 15,58 100% -0,38 -2,4% 15,09 0,11 0,7%

* Variation à base comparable : à taux de change constant

** * Suite à l'arrêt de la production de Santier le 30 avril 2026, sa contribution au chiffre d'affaires consolidé du Groupe cesse au 30 juin 2026. À compter du second semestre 2026, l'information financière semestrielle sera présentée, à périmètre comparable.

Egide SA enregistre une croissance de 28 %, à 10,03 M€, et représente 66 % du chiffre d'affaires du Groupe Egide au 30 juin 2026.

Egide USA réalise un chiffre d'affaires de 4,43 M$, soit 3,80 M€, en baisse de 33 % en publiée et de 29 % à changes constants. Le recul observé s'explique principalement par des décalages temporaires de calendrier chez des clients existants d’Egide USA, dans la montée en cadence de leurs propres programmes.

Santier contribue à hauteur de 1,38 M€, en recul de 34 %, dans le contexte de l'arrêt de la production sur le site de San Diego fin avril 2026.

La parité moyenne euro / dollar s'établit à 1,167 au S1 2026, contre 1,093 au S1 2025. Le retraitement à taux de change constants conduit à une base comparative de 15,09 M€ au S1 2025 et fait ressortir une progression de 0,7 % de l'activité au 30 juin 2026.

Répartition par application

CA (en M€)



S1 2026 S1 2025 Variation. M€ % CA M€ % CA M€ % Imagerie Thermique 8,38 55% 6,80 44% 1,58 23% Puissance 1,08 7% 2,97 19% -1,89 -64% Optronique 1,98 13% 1,72 11% 0,26 15% Hyperfréquence 2,69 18% 1,89 12% 0,80 42% Autres 1,07 7% 2,20 14% -1,13 -51% Groupe Egide 15,20 100% 15,58 100% -0,38 -2,4%

L'Imagerie Thermique confirme son rôle de premier moteur du Groupe Egide, avec une progression de 23 % à 8,38 M€, portant sa contribution à 55 % du chiffre d'affaires. Cette progression confirme le rôle structurant de cette application et la pertinence du recentrage sur les marchés critiques à forte intensité technologique.



L'Hyperfréquence (+42 %, à 2,69 M€) et l'Optronique (+15 %, à 1,98 M€) confirment leur potentiel sur les marchés critiques. La Puissance recule en revanche de 64 %, à 1,08 M€, reflet d'un repositionnement assumé du portefeuille vers les applications les plus stratégiques.

Les nouvelles applications (« Autres » : batteries thermiques, dispositifs de mise à feu et études) reculent de 51 % à 1,07 M€ et représentent 7 % du chiffre d'affaires, contre 14 % au S1 2025. Ce repli tient aux décalages de calendrier sur les programmes des clients d'Egide USA. Il ne traduit pas d'affaiblissement de la demande sur ces applications.

Répartition par zone géographique

CA (en M€)



S1 2026 S1 2025 Variation. M€ % CA M€ % CA M€ % Amérique du Nord 4,53



30% 6,78



43% -2,25



-33% Europe 5,66



37% 5,19



33% 0,48



9% Asie & reste du monde 5,01



33% 3,62



23% 1,39



38% Groupe Egide 15,20



100% 15,58



100% -0,38



-2,4%





L'Asie et le reste du monde progressent de 38 %, à 5,01 M€, et l'Europe de 9 %, à 5,66 M€.

Ces évolutions compensent en grande partie le recul de 33 % de l'Amérique du Nord, à 4,53 M€, dans un semestre marqué par la réorganisation des opérations américaines. Cette contraction reflète, au plan géographique, les facteurs déjà évoqués : la fin des activités de Santier fin avril 2026 dans le cadre du regroupement sur Cambridge, le repositionnement assumé du portefeuille vers les applications les plus stratégiques et des décalages de calendrier sur certains programmes d'Egide USA, liés à des contraintes propres aux clients concernés. L'Imagerie Thermique y demeure, en revanche, en progression.

PERSPECTIVES

Le Groupe Egide poursuit son recentrage sur les marchés stratégiques de la Défense et de l’Aérospatial, ainsi que sur les applications critiques à forte intensité technologique, dont l’Imagerie Thermique demeure un moteur structurant.

Egide SA aborde le second semestre 2026 fort d’un carnet de commandes robuste et d'une demande soutenue sur ses marchés stratégiques. Toutefois, le Groupe anticipe un niveau d'activité au second semestre 2026 inférieur à celui du premier semestre, sous l'effet d'une base de comparaison élevée et d'une saisonnalité industrielle habituelle. L'exercice 2026 d’Egide SA devrait ressortir en croissance par rapport à 2025.

En Amérique du Nord, l'activité au second semestre 2026 s'appuiera sur la poursuite de l'exécution des programmes engagés avec les clients existants d’Egide USA, dont le calendrier de livraison, fait générateur du chiffre d'affaires, a été partiellement décalé au premier semestre 2026. Son carnet de commandes fermes offre une visibilité satisfaisante sur le second semestre 2026 et au-delà.

La conversion de ce carnet en chiffre d'affaires au second semestre 2026 dépendra des conditions de mise en œuvre et des ressources, nécessaires à la montée en cadence de Cambridge.

En parallèle, la rationalisation du dispositif industriel américain se poursuit avec le transfert vers Cambridge des activités d'assemblage de boîtiers auparavant réalisées par Santier. Les clients concernés, représentant environ 55% du chiffre d'affaires 2025 de Santier, ont accepté le principe de cette évolution. Les processus de qualification associés sur le site de Cambridge sont en cours. Ce transfert mobilise temporairement les équipes de Cambridge ; les activités transférées auront vocation à contribuer progressivement au chiffre d'affaires du Groupe Egide à horizon 2027, à mesure de l'avancement de ces qualifications.

Le Groupe suit attentivement le bon déroulement de l’ensemble de ces dynamiques et communiquera, le cas échéant, sur toute évolution significative.

CALENDRIER FINANCIER 2026

Informations Dates Assemblée générale Annuelle 10 septembre 2026 (Bollène) Résultats semestriels 2026 19 octobre 2026 (avant bourse)

A propos du Groupe Egide - Toute l’actualité du Groupe est en ligne : www.egide-group.com et LinkedIn

Egide est un groupe d’envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et solutions d’interconnexions hermétiques pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

Egide est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID

CONTACTS

GROUPE EGIDE

Direction Financière et Relations investisseurs : Bertrand MARTY - infofi@fr.egide-group.com

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, ne constituant pas des garanties de performances futures et sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future du Groupe Egide ainsi qu’à l'environnement dans lequel le Groupe Egide évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats du secteur ou d’autres événements, à différer de ceux décrits ou projetés par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et détaillés dans le

Chapitre 3 « analyse des principaux risques » du Rapport Annuel Financier 2025 qui est disponible en ligne sur le site internet de la société. Les déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse.

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