Crédit Agricole Loire Haute-Loire : Communiqué financier à juin 2026

Communiqué de presse à fin juin 2026

Crédit Agricole Loire Haute-Loire

NYSE Euronext Paris – Eurolist compartiment C – ISIN : FR0000045239 Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire

Saint-Etienne, publié le 27 juillet 2026

Le vendredi 24 juillet 2026, le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire a arrêté les comptes sociaux et consolidés au 30 juin 2026.

Une banque engagée et utile pour le territoire

Un premier semestre marqué par un bon niveau d’activité malgré l’instabilité géopolitique

Sur le premier semestre, les incertitudes relatives à l’environnement économique ont été nombreuses en raison du déclenchement du conflit en Iran. La hausse des matières premières énergétiques a mécaniquement engendrée une hausse de l’inflation. Dans ce contexte, la BCE a procédé à une première hausse de taux « préventive » de 25 points de base afin de limiter le risque de propagation de l’inflation dans l’ensemble de l’économie. Cet environnement a certes pesé sur l’activité mais la répercussion des mouvements de marché n’a été que partielle dans le prix de nos nouveaux crédits.

Ainsi, la Caisse régionale a poursuivi son accompagnement des projets de développement économique en Loire et Haute-Loire avec plus de 710 M€ de nouveaux financements, en progression de +3,6 % par rapport au premier semestre 2025.

Les encours de crédits à la clientèle atteignent désormais 10,5 Mds€ (+1,2%) et le Crédit Agricole Loire Haute-Loire conforte son rôle de financeur majeur sur son territoire avec une part de marché de plus de 30%1.

Dans le détail, les encours évoluent comme suit :

Crédits habitat : +0,5 %,

Crédits équipement : +4,8 % (à destination des entreprises, des agriculteurs, des professionnels, des associations et des collectivités locales),

Crédits de trésorerie : -6,4 %, sous l’effet de l’amortissement des encours des Prêts Garantis par l’Etat (PGE).





Les encours de collecte sont également en progression de +2,5 % sur un an et atteignent 17,0 Mds€.

La collecte bilan, qui permet un financement de l’économie locale en circuit court, est en léger repli (-0,9 %) en lien avec la baisse des encours d’épargne logement (-8,5 %) et le renouvellement partiel des tombées de dépôts à terme (-9,8%), alors que les encours des livrets (+3%) et des dépôts à vue (+0,6 %) progressent.

La collecte hors-bilan (+9,4 %) profite d’une très forte dynamique sur les produits d’assurance-vie (+10,1 %) portée par notre nouvelle offre d’assurance vie, ORIANCE, lancée en début d’année. Cette nouveauté permet aux clients et futurs clients de la Caisse régionale d’accéder à une offre simple, disponible en agence mais aussi en 100% digital.

Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire développe également un portefeuille de plus de 380 000 contrats d’assurances (multirisque habitation, assurances automobile et assurances santé et prévoyance, …) marquant ainsi l’attention particulière qu’il porte à la protection de ses clients et de leurs biens.

Dans un environnement toujours très concurrentiel, le Crédit Agricole Loire Haute-Loire poursuit sa conquête de nouveaux clients avec près de 11 150 nouveaux clients sur ce premier semestre (+6% par rapport au premier semestre 2025). Ils ont bénéficié d‘offres d’entrée en relation simples et attractives aux meilleurs standards du marché avec, notamment, des comptes et cartes à tarif préférentiel pour les jeunes.

Tous les clients de la Caisse régionale peuvent compter sur un collectif de 1 424 collaborateurs (dont 72 alternants) présents sur l’ensemble du territoire de Loire et de la Haute-Loire. Leur expertise et leur engagement permettent d’accompagner les clients en combinant le meilleur de l’humain et du digital. Plus de 60% de nos clients utilisent notre site de gestion des comptes en ligne ou l’application « Ma Banque » qui s‘enrichit régulièrement de nouvelles fonctionnalités dans un environnement sécurisé comme le Paiement Mobile du Crédit Agricole, une solution de paiement mobile 100 % française, qui protège les données de nos clients, renforce notre souveraineté numérique et simplifie le quotidien.

Des résultats solides qui confirment la résilience du modèle de banque universelle de proximité.

Le Produit Net Bancaire (PNB) affiche une progression de +6,6 % sur un an à 186,6 M€.

Dans un contexte de normalisation monétaire, la Marge d’Intermédiation Globale (MIG) poursuit sa progression (+50%), tirée par la croissance des produits des crédits en stock et l’allègement du coût du passif (livrets réglementés notamment).

Les produits issus du portefeuille d’investissements des fonds propres de la Caisse régionale affichent une baisse de 8% en lien avec l’évolution des dividendes perçus sur le second trimestre avec la baisse du dividende du Groupe COFAM2 en partie compensée par la hausse du dividende de la SAS Rue La Boétie3.

Les charges de fonctionnement s’élèvent à 90,9 M€, en progression de +3,5 % par rapport à juin 2025.

La qualité du portefeuille de crédits reste élevée grâce à une politique de gestion des risques prudente et à un accompagnement de proximité de nos clients. Le coût du risque demeure maîtrisé à 11,2 M€, en baisse de 0,5 M€. Dans un contexte économique encore incertain, le taux de créances dépréciées est orienté à la hausse mais reste maîtrisé à 2,75 % à fin juin 2025. Le taux de couverture des créances douteuses, dont créances en période d’observation, s’élève à 45,1 %.

Après prise en compte de l’impôt sur les sociétés de 9,1 M€ (dont plus d’1 M€ de surtaxe), le résultat net social atteint 74 M€ (+4,9 %).

Le résultat net consolidé part du Groupe s’établit à 58,3 M€, il intègre le résultat du Groupe COFAM, filiale à 100 % de la Caisse Régionale et qui exerce son activité dans les métiers des financements spécialisés.

Le cours du CCI s’établit à 112 € au 30 juin 2026 en progression de 17,4 % sur le premier semestre 2026. La Caisse Régionale a versé un dividende de 2,90 € le 05 juin 2026, soit un rendement de 3 % sur le cours du 31/12/2025.





Chiffres clés en millions d’€uros

Base individuelle



06-2026



Variation Encours de collecte 17 055 +2,5 % Encours de crédits clientèle 10 456 +1,2 % PNB 186,6 +6,6 % Charges de fonctionnement (90,9) +3,5 % Résultat brut d’exploitation 95,8 +9,8 % Résultat net social 74,0 +4,9 %









Chiffres clés en millions d’€uros

Base consolidée

06-2026 Variation PNB 246,9 +5,9 % Charges de fonctionnement (153,3) +2,1 % Résultat brut d’exploitation 93,6 +12,7 % Résultat net consolidé – part du Groupe 58,3 +15,2 %

La Caisse Régionale respecte pleinement les exigences réglementaires en matière de ratio de liquidité.

Au 31 mars 2026, le niveau de fonds propres prudentiels représente 1,8 Mds€ et la Caisse Régionale Loire Haute-Loire consolide son niveau de solvabilité avec un ratio CET1 de 32,7 % pour un minimum règlementaire de 11,5 %.

Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 3,2 Mds€ et représentent 20,3 % du bilan dont le total s’élève au 30/06/2026 à 15,5 Mds€. Les dettes envers la clientèle représentent 29,2 % du bilan, tandis que celles envers les établissements de crédits, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole SA, au regard des règles de refinancement interne au Groupe, représentent 47,2 %.

Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire, un modèle de banque coopérative engagée pour agir chaque jour pour la Loire et la Haute-Loire.

La Caisse Régionale, banque coopérative et mutualiste, associe 45% de clients sociétaires (223 268 sociétaires). En 2026, des membres du Conseil d'Administration, de l’équipe de direction, des collaborateurs et des élus de Caisses Locales sont allés à la rencontre de 7 150 d’entre eux, lors des 60 rencontres sociétaires qui se sont tenues sur tout le territoire de la Loire et de la Haute-Loire.

A cette occasion, nos sociétaires ont pu apprécier la solidité et la singularité du modèle de banque proposé par le Crédit Agricole de Loire Haute-Loire, qui associe :

- une expérience digitale de haut niveau. L’application ma Banque évolue de manière accélérée et propose en 2026 de nombreuses nouveautés facilitant la vie des clients, par exemple avec des produits d’épargne et d’assurances vie disponibles en complète autonomie.

- une relation humaine engagée pour proposer un conseil adapté aux besoins de ses clients dans les agences, le Centre de relation clients et les services supports spécialisés. La Caisse régionale investit chaque année de manière conséquente dans la formation de ses équipes (en 2025, 6.7 % de sa masse salariale).

- un lien identitaire qui se renforce constamment avec la Loire et la Haute-Loire se traduisant, au-delà des financements des projets des acteurs du territoire, par des investissements autour des transitions agricoles, des transitions énergétiques, de l’accès au logement, de la santé ou encore de l’innovation. A titre d’exemple sur l’accès au logement la Foncière de la Caisse régionale a permis en 3 ans d’initier la rénovation ou la construction de près de 360 logements sur les deux départements.

Par ailleurs la Caisse régionale va également participer, pour sa quote-part, à l’investissement de près de 500 millions d’euros sur trois ans (2026-2028) annoncé ce mois-ci par la Groupe Crédit Agricole visant à développer et intégrer l’intelligence artificielle dans les différents métiers de la banque. L’objectif est d’enrichir encore l’expérience client, tout en capitalisant sur une relation humaine de confiance personnalisée et experte.

Nous poursuivons ainsi notre mission d’accompagnement des projets de nos clients tout en accélérant notre transformation. Nos investissements dans les compétences, la technologie, l’intelligence artificielle et la transition énergétique renforcent durablement notre capacité à créer de la valeur pour nos clients et contribuer à développer l’économie et l’attractivité de de la Loire et la Haute-Loire.

Informations : www.ca-loirehauteloire.fr

Correspondant Communication Financière – Murielle GOFFOZ ( murielle.goffoz@ca-loirehauteloire.fr ) -

NYSE Euronext Paris – Eurolist compartiment C – ISIN : FR0000045239

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire

Siège Social : 94 rue Bergson - 42000 ST-ETIENNE

380 386 854 RCS ST-ETIENNE

1 Part de marché tous crédits (donnée au 30/04/2026)

2 Filiale à 100 % de la Caisse Régionale qui exerce son activité dans les métiers des financements spécialisés

3 La SAS Rue de la Boétie est la société par actions simplifiées, créée en 2001, qui rassemble toutes les actions de Crédit Agricole SA détenues par les Caisses Régionales (à tout moment plus de 50 %).

Pièce jointe