Du terrain à la route : le LEPAS L8 PHEV redéfinit la mobilité élégante

WUHU, Chine, 27 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LEPAS, la marque de véhicules à énergies nouvelles (NEV) de milieu et haut de gamme du groupe Chery Auto, a présenté le LEPAS L8 PHEV sur les marchés internationaux, proposant une nouvelle vision de la mobilité élégante grâce à une technologie hybride avancée, des fonctions de conduite intelligentes et un design raffiné. Inspiré par le sang-froid, la précision et la résilience démontrés par les champions sur la scène mondiale du football, le LEPAS L8 PHEV associe la philosophie de design emblématique de la marque, baptisée « Leopard Aesthetics », au système LEPAS Super Hybrid, offrant des performances assurées, une autonomie étendue et une expérience de conduite sophistiquée aux consommateurs mondiaux en quête de solutions de mobilité intelligentes et élégantes.

Au-delà de la victoire et de la défaite, les deux équipes finalistes ont incarné l’esprit des champions, entre maîtrise de soi et de résilience. Cette vision fait écho aux valeurs fondamentales du futur LEPAS L8 PHEV, un modèle appelé à s’imposer sur la scène mondiale des véhicules à énergies nouvelles grâce à ses performances globales.

Leopard Aesthetics : quand la puissance rencontre l’élégance

Tout au long de la finale, la fluidité des passes et des déplacements de l’Espagne, contrastant avec la résistance acharnée et la ténacité de l’Argentine, a offert un équilibre fascinant entre puissance et élégance. Cette dualité reflète parfaitement la philosophie de design « Leopard Aesthetics » propre à LEPAS. Le LEPAS L8 PHEV s’inspire de la foulée souple et allongée du léopard, trouvant un équilibre entre puissance sauvage et sophistication discrète. Il rappelle les deux finalistes : l’un dominant la rencontre grâce à un rythme fluide, l’autre tenant bon grâce à sa résilience. Leopard Aesthetics incarne la coexistence de la force et du raffinement, donnant naissance à un langage stylistique à la fois affirmé et élégant.

La face avant de style avant-gardiste Leopard Avant-Garde Front Face, associée à la ligne d’épaule dynamique Leopard Dynamic Shoulder Line, dissimule une tension affirmée sous des contours harmonieux. À l’arrière, le bandeau lumineux LED Leopard Silhouette Through-Type LED Taillight traverse la nuit comme l’ombre fugace d’un léopard lorsqu’il s’illumine, créant un subtil jeu de mouvement et d’immobilité. Les teintes personnalisées, telles que Norwegian Forest Green et Provence Purple, sont obtenues grâce à un procédé de peinture en sept couches qui confère au véhicule une texture raffinée et discrète, tout en lui assurant une identité visuelle distinctive. Ce langage stylistique, à la fois fluide et puissant, permet au véhicule d’affirmer son caractère élégant aussi bien dans les rues urbaines que sur les grands axes routiers.

L’habitacle prolonge cette philosophie alliant force et élégance. Son empattement de 2 800 mm, parmi les meilleurs de sa catégorie, crée un espace intérieur vaste et accueillant, où des lignes fluides adoucissent la précision parfois froide de l’ingénierie moderne. Un système actif de diffusion de parfum, la surveillance de la qualité de l’air via le système AQS, des vitrages anti-UV à isolation thermique, des sièges lounge à confort « nuage » ainsi qu’un habitacle silencieux de niveau « salle de cinéma » s’associent pour créer un véritable cocon préservé du monde extérieur. Ensemble, ces éléments offrent une expérience de voyage sereine et maîtrisée, procurant à chaque trajet le même sentiment de confiance et de confort que celui associé à une performance de champion.

LEPAS Super Hybrid : la confiance à chaque trajet

Sur le terrain, les équipes championnes ont démontré que le succès ne repose pas sur un style unique, mais sur la capacité d’adaptation. Qu’il s’agisse de contrôler le rythme du jeu ou de réagir avec calme sous la pression, les véritables champions restent maîtres de la situation en toutes circonstances. C’est précisément cette philosophie qui anime le LEPAS L8 PHEV, conçu pour offrir des performances équilibrées et rassurantes dans tous les scénarios de conduite.

Le LEPAS L8 PHEV est équipé du système LEPAS Super Hybrid, qui associe un moteur hybride dédié affichant un rendement thermique de pointe de 45,79 % à une transmission hybride spécifique atteignant 97,6 % d’efficacité de transmission. Le véhicule affiche une consommation combinée extrêmement faible de seulement 2,38 L/100 km ainsi qu’une autonomie totale pouvant atteindre 1 300 kilomètres selon le cycle NEDC. Associée à une recharge rapide en courant continu de 40 kW, la batterie peut passer de 30 % à 80 % pendant le temps nécessaire pour savourer une tasse de café. Qu’il s’agisse des trajets quotidiens en ville, des déplacements professionnels ou des longs voyages, le système s’adapte naturellement à chaque situation, réduisant l’anxiété liée à l’autonomie et garantissant une expérience de conduite sereine et maîtrisée.

Sécurité globale et protection intelligente : une défense solide et réactive

« L’attaque permet de gagner des matchs, mais la défense permet de gagner des championnats. » Tout au long de cette compétition, la défense espagnole s’est montrée quasiment infranchissable, ne concédant qu’un seul but durant l’ensemble du tournoi, tandis que le système défensif à plusieurs niveaux de l’Argentine figurait lui aussi parmi les plus performants. Les deux équipes ont parfaitement illustré l’art de la défense — une philosophie qui inspire directement la manière dont le LEPAS L8 PHEV protège les déplacements élégants de ses utilisateurs.

Le LEPAS L8 PHEV adopte une structure de carrosserie de type cage utilisant une forte proportion d’acier à haute résistance. Il est équipé de jusqu’à dix airbags, garantissant l’intégrité de l’habitacle en cas de collision et offrant une protection complète à tous les occupants.

La batterie de traction bénéficie d’un système de sécurité triple protection et affiche des indices de protection IP68/IPX9K, empêchant efficacement les infiltrations d’eau et de poussière. Cette conception permet au véhicule d’affronter sereinement des conditions routières complexes, telles que les rues inondées ou les routes non revêtues, tout en assurant une base de sécurité robuste pour chaque trajet.

Sur le plan technologique, le LEPAS L8 PHEV est doté d’un système d’aide à la conduite intelligent de niveau 2 (ADAS), intégrant notamment une vision panoramique transparente à 540°, les fonctions de stationnement automatique APA/RPA ainsi que plus de vingt dispositifs d’assistance, parmi lesquels l’alerte de collision avant, l’assistance au maintien dans la voie et le freinage automatique en cas de trafic transversal arrière. À l’image d’une défense solide sur le terrain, ces technologies veillent à la sécurité et au confort de conduite du début à la fin de chaque trajet.

Chaque championnat laisse derrière lui bien plus qu’un simple résultat. La jeune équipe espagnole a parfaitement démontré comment le sang-froid et le travail collectif peuvent permettre de maîtriser le jeu, tandis que l’équipe argentine a illustré une détermination sans faille, l’engagement constant de Messi sous pression incarnant la passion et la résilience. Alors que l’écho du coup de sifflet final s’estompe, le voyage continue. Avec l’arrivée prochaine du LEPAS L8 PHEV, LEPAS réaffirme son engagement à apporter une mobilité élégante sur toutes les routes à venir.

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Nom de l’entreprise : LEPAS International

Contact : Vincy wang

E-mail : wangxi23@mychery.com

Site officiel : https://lepasinternational.com/

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