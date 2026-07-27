Artel kündigt einen neuen PTP-Switch der Carrier-Klasse an, der speziell für die Anforderungen des modernen Rundfunks entwickelt wurde

Der neue Quarra PTP-10GSE12SFP 10-Gbit/s-PTP-Ethernet-Switch bietet nanosekundengenaue Zeitsteuerung, 20 Ports für flexible Anbindung und vollständige SMPTE-2110-Interoperabilität für Pro-AV-, Medien- und industrielle Netzwerke

Patton ... Let's Connect!

GAITHERSBURG, Maryland, July 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Artel Video Systems – ein Unternehmen der Patton-Gruppe und führender Anbieter von Lösungen für den Medientransport und Broadcast-Netzwerke für die Bereiche professionelle AV-Technik, Verteidigung und Industrie – hat heute bekannt gegeben, dass der neue Quarra PTP-10GSE12SFP 10-Gbit/s-PTP-Ethernet-Switch ab sofort vorbestellt werden kann.

Das neueste Mitglied der Quarra-Switch-Familie wurde speziell für professionelle AV-Anwendungen, die Medienübertragung, die Fabrikautomatisierung sowie 4G- und 5G-Mobilfunk-Backhaul-Netzwerke entwickelt. Es bietet die nanosekundengenaue Zeitsynchronisation, die für geschäftskritische Netzwerke erforderlich ist.

„Wir haben diesen Switch gezielt für den Einsatz im Rundfunk und im professionellen AV-Bereich entwickelt“, erklärt Tim Godby, Leiter des Bereichs Medienübertragungssysteme bei Artel Video Systems. „Die Auswahl zwischen Gleich- und Wechselstrom, einfacher und redundanter Stromversorgung sowie die Unterstützung von Sync-E, 1PPS-Ein- und -Ausgängen und zwölf SFP+-Anschlüssen machen diesen Switch zu einer außergewöhnlich leistungsfähigen und vielseitigen Komponente für jedes zeitkritische Medienübertragungsnetzwerk.“

Artel™ Quarra PTP-10GSE12SFP 10-Gbit/s-PTP-Ethernet-Switch

„Die Wahl zwischen Gleich- und Wechselstrom sowie zwischen Ein- und Zweikreis-Stromversorgungssystemen macht dieses Gerät zu einer einzigartig leistungsstarken und vielseitigen Komponente für jedes zeitkritische Medienübertragungsnetzwerk.“

Tim Godby

Leiter des Bereichs Medienübertragungssysteme

Artel Video Systems

Carrier-Klasse. Der Quarra ist ein Managed-Ethernet-Switch der Carrier-Klasse, der zwölf (12) 10G-SFP+-Glasfaseranschlüsse mit acht (8) Gigabit-Kupferanschlüssen im RJ-45-Format kombiniert. Dank seines flexiblen und zukunftssicheren Designs vereint das Gerät die Funktionen eines Leaf- und eines Spine-Switches in einem einzigen robusten System.

Auf den richtigen Zeitpunkt kommt es an. Bei Live-Übertragungen können bereits kleinste Timing-Fehler die Qualität der Inhalte beeinträchtigen. Der Quarra PTP-10GSE12SFP minimiert dieses Risiko. Er unterstützt IEEE 1588 PTPv2 in allen Taktmodi. Jeder Port lässt sich individuell für die Zeitsynchronisation über SyncE oder PTP konfigurieren. Ein integrierter 1PPS-SMA-Anschluss ermöglicht zudem die Anbindung externer Taktquellen sowie die Messung von Wellenformen.

Quarra PTP-10GSE12SFP – Wichtigste Merkmale:

12x 10G-SFP+ sowie 8x Gigabit-Kupferanschlüsse (RJ-45)

IEEE 1588 PTPv2 – nanosekundengenaue Zeitsteuerung, alle Taktmodi

SyncE (ITU-T G.8261/G.8262/G.8264) an jeder Schnittstelle

256 Gbit/s Switch-Fabric, 8 Prioritätswarteschlangen pro Anschluss

SMPTE 2110, ST-2022-7, SDVoE, AES67 und Dante – vollständig kompatibel

Kompatibilität mit Grandmaster-Clocks – Thales, Meinberg, Sonifex und mehr

Verwaltung über Web-GUI, Telnet und SNMPv1/v2c/v3



Details. Vier Modelle können ab sofort vorbestellt werden. Sie sind wahlweise mit einfacher oder redundanter Gleich- beziehungsweise Wechselstromversorgung erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter patton.com/artel/quarra-ptp-10gse12sfp

In diesem Zusammenhang erhielt Patton letzte Woche einen Unterauftrag zur Entwicklung quellensicherer Glasfasermodule für Anwendungen des US-Verteidigungsministeriums.

Medienkontakt: Glendon Flowers | +1 301 975 1000 | press@patton.com

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