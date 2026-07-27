Artel annonce un nouveau commutateur PTP de classe opérateur conçu pour répondre aux exigences de la diffusion moderne

Le commutateur Ethernet PTP Quarra PTP-10GSE12SFP 10 Gbps offre une synchronisation à la nanoseconde, 20 ports de connectivité flexible et une interopérabilité totale avec la norme SMPTE 2110 pour les secteurs de l’audiovisuel et les réseaux industriels

Patton... Let’s Connect!

GAITHERSBURG, Maryland, 27 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Artel Video Systems, société du groupe Patton et fournisseur de premier plan de solutions de transport de médias et de réseaux de diffusion pour les marchés de l’audiovisuel professionnel, de la défense et de l’industrie, a annoncé ce jour que le nouveau commutateur Ethernet PTP Quarra PTP-10GSE12SFP 10 Gbps est désormais disponible en précommande.

Le dernier-né de la famille des commutateurs Quarra est conçu pour les applications Pro-AV, la diffusion médiatique, l’automatisation industrielle et le backhaul 4G/5G mobile. Il garantit la précision de synchronisation à la nanoseconde exigée par les réseaux critiques.

« Nous avons conçu ce commutateur en pensant aux secteurs de la diffusion et de l’audiovisuel professionnel », a déclaré Tim Godby, directeur des systèmes de transport de médias chez Artel Video Systems. « Les options d’alimentation simple ou redondante, en CC ou CA, la prise en charge de Sync-E, les ports d’entrée/sortie 1PPS et les 12 ports SFP+ en font un élément d’une puissance et d’une polyvalence exceptionnelles pour tout réseau de transport de médias sensible à la synchronisation. »

Commutateur Ethernet PTP Quarra PTP-10GSE12SFP 10 Gbps d’Artel™

« La possibilité de choisir entre des alimentations simple ou redondante, en CC ou CA, en font un élément d’une puissance et d’une polyvalence exceptionnelles pour tout réseau de transport de médias sensible à la synchronisation. »

Tim Godby

, directeur des systèmes de transport de médias chez

Artel Video Systems

Classe opérateur. Le Quarra est un commutateur Ethernet de classe opérateur associant douze (12) ports SFP+ 10G fibre et huit (8) ports Gigabit cuivre (RJ-45). Grâce à son design flexible et évolutif, cet appareil offre les fonctions de commutateur Leaf et de commutateur Spine dans un seul et même boîtier robuste.

La synchronisation est primordiale. Lors d’une diffusion en direct, les erreurs de synchronisation compromettent la qualité du contenu. Le Quarra PTP-10GSE12SFP élimine ce risque. Il prend en charge la norme IEEE 1588 PTPv2 avec tous les modes de synchronisation d’horloge. Chaque port peut être configuré individuellement pour le SyncE ou la distribution d’horodatage PTP. Un connecteur SMA 1PPS intégré permet d’utiliser des sources d’horloge externes et de mesurer des formes d’onde.

Principales caractéristiques du Quarra PTP-10GSE12SFP :

12 ports SFP+ 10G et 8 ports Gigabit cuivre (RJ-45)

IEEE 1588 PTPv2 : synchronisation précise à la nanoseconde près, tous les modes d’horloge sont pris en charge

SyncE (ITU-T G.8261/G.8262/G.8264) sur toutes les interfaces

Capacité de commutation de 256 Gbit/s, 8 files d’attente de priorité par port

Interopérabilité totale avec SMPTE 2110, ST-2022-7, SDVoE, AES67 et Dante

Compatibilité avec les horloges Grandmaster (Thales, Meinberg, Sonifex, etc.)

Gestion via interface Web (GUI), Telnet et SNMPv1/v2c/v3



Détails. Quatre modèles sont désormais disponibles en précommande, avec des options d’alimentation simple ou redondante en CC ou CA. Pour plus d’informations, rendez-vous sur patton.com/artel/quarra-ptp-10gse12sfp

Par ailleurs, Patton a obtenu la semaine dernière un contrat de sous-traitance pour développer des modules de fibre optique sécurisés à la source destinés à des applications du département de la Défense des États-Unis.

Contact presse : Glendon Flowers | +1 301 975 1000 | press@patton.com

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6e94b258-eaee-4cbd-a4e3-d5354f6bd8ed