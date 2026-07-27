Nokia Oyj
Johtohenkilöiden liiketoimet
27.7.2026 klo 13.00
Nokia Oyj - Johtohenkilöiden liiketoimet (Mahajan)
Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta.
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Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Mahajan, Pallavi
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Nokia Corporation
LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 167575/4/4
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Liiketoimen päivämäärä: 2026-07-24
Kauppapaikka: XNYS
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: US6549022043
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 62000 Yksikköhinta: 9,5500 USD
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 62000 Keskihinta: 9,5500 USD
Nokia
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