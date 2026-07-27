TROILUS SÉLECTIONNÉE PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC POUR BÉNÉFICIER DE L’ACCOMPAGNEMENT SPÉCIALISÉ FILON EN APPUI À L'AVANCEMENT DES PROJETS MINIERS STRATÉGIQUES

Montréal, 27 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation minière Troilus (TSX : TLG; OTCQX : CHXMF; FSE : CM5) ( « Troilus » ou la « Société » ) a le plaisir d'annoncer que le projet Troilus a été sélectionné par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts du Québec, l'honorable Kateri Champagne Jourdain, parmi les premiers projets à bénéficier de Filon, un service d'accompagnement spécialisé mis en place par le gouvernement du Québec afin de renforcer la coordination gouvernementale et de soutenir l'avancement des projets miniers stratégiques dans le cadre du processus provincial d'autorisation.
Annoncée dans le cadre de la Stratégie québécoise pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2025-2031, Filon vise à renforcer la coordination entre les ministères et organismes gouvernementaux participant au processus d'autorisation des projets admissibles. Grâce à une équipe de spécialistes du domaine minier, l’accompagnement contribuera aux échanges entre les promoteurs de projets et les ministères et organismes gouvernementaux responsables de délivrer les permis et autorisations tout en maintenant le cadre rigoureux d'évaluation environnementale du Québec.
De plus, l’accompagnement spécialisé Filon s'inscrit dans un contexte d'efforts plus larges déployés par les gouvernements du Québec et du Canada afin d'améliorer l'efficacité, la clarté et la prévisibilité des processus réglementaires applicables aux grands projets. Plus tôt cette semaine, les deux gouvernements ont annoncé une entente de principe visant à mettre en œuvre l'approche « Un projet, une évaluation », dans le but d'harmoniser les évaluations environnementales provinciales et fédérales, de réduire les chevauchements tout en maintenant un processus rigoureux d'évaluation environnementale. Ensemble, ces initiatives témoignent de l'engagement croissant des gouvernements du Québec et du Canada à soutenir le développement responsable des projets liés aux minéraux stratégiques.
Le projet Troilus figure parmi les premiers projets visés par l’accompagnement spécialisé Filon ce qui reflète son importance stratégique pour les objectifs du Québec en matière de minéraux critiques ainsi que son stade avancé de développement. Troilus a déposé son étude d'impact environnemental et social (« ÉIES ») pour le projet Troilus d'or et de cuivre en juin 2025 et poursuit actuellement les travaux d'ingénierie détaillée ainsi que les démarches de financement du projet. En juin 2026, le projet a obtenu une allocation d'énergie de 70 MW de la part d'Hydro-Québec et du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (« MEIE »).
Justin Reid, chef de la direction de Troilus, a commenté : « Nous sommes honorés que le gouvernement du Québec ait reconnu le projet Troilus comme l'un des premiers projets à bénéficier de l’accompagnement spécialisé Filon. En tant que l'un des projets d'or et de cuivre les plus importants et les plus avancés en développement au Québec, Troilus est bien positionné pour contribuer à la croissance économique du Québec et soutenir sa stratégie à long terme en matière de minéraux critiques. Nous saluons les initiatives qui favorisent une meilleure collaboration entre les instances gouvernementales tout en maintenant un processus d'autorisation rigoureux et transparent, et nous remercions le gouvernement du Québec pour son engagement continu envers le développement responsable des projets miniers stratégiques au Québec. »
Kateri Champagne Jourdain, ministre des Ressources naturelles et des Forêts a commenté : « Troilus est un projet minier d'envergure qui permettra de mettre en valeur les importantes ressources en or et en cuivre du Québec. Le projet contribuera à renforcer notre économie, à créer des retombées durables pour le Nord-du-Québec et à consolider le rôle du Québec parmi les grandes juridictions minières. Avec Filon, l’entreprise pourra compter sur un accompagnement spécialisé pour faire progresser son projet. »
Grâce à Filon, Troilus bénéficiera d'un accompagnement spécialisé de la part d’experts du domaine minier dans le cadre d’échanges avec d’autres ministères et organismes gouvernementaux du Québec responsables de délivrer les permis et autorisations nécessaires à l'avancement du projet. Grâce à ce service, chaque projet sera accompagné par un expert qui aura le rôle de guider et de référer les entreprises dans leurs démarches administratives, d'identifier les nœuds et de faciliter ainsi les échanges avec les différents ministères concernés. Cet accompagnement devrait favoriser un processus d'autorisation plus efficace et plus prévisible, et contribuer à l'avancement du projet dans les délais prévus. La sélection du projet Troilus dans le cadre de Filon constitue une nouvelle étape importante alors que la Société poursuit son avancement vers une décision de construction.
À propos de Corporation minière Troilus
Corporation minière Troilus est une société minière canadienne en phase de développement qui se concentre sur l’avancement systématique de l’ancienne mine d’or et de cuivre Troilus vers la production. Troilus se situe dans les territoires miniers de premier rang du Québec, au Canada, où elle possède un vaste territoire de 435 km² dans la ceinture de roches vertes de Frotet-Evans. Une étude de faisabilité terminée en mai 2024 appuie une exploitation minière à ciel ouvert de grande envergure, d’une durée de 22 ans et d’une capacité de 50 000 tpj, positionnant ainsi Troilus comme un projet phare en Amérique du Nord.
Pour plus de renseignements :
Caroline Arsenault
Vice-présidente, communications d’entreprise
+1 (647) 276-0050
info@troilusmining.com
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