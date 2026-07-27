Bombardier célèbre la livraison du 200e avion Challenger 3500 à Piero Ferrari, alors que le segment des avions superintermédiaires poursuit sur sa lancée

Le 200 e avion Challenger 3500 a été livré à Piero Ferrari, vice-président de Ferrari, réunissant ainsi l’avion superintermédiaire chef de file de sa catégorie de Bombardier et l’une des marques les plus emblématiques du monde dans les domaines de la mobilité, du design et du savoir-faire

avion Challenger 3500 a été livré à Piero Ferrari, vice-président de Ferrari, réunissant ainsi l’avion superintermédiaire chef de file de sa catégorie de Bombardier et l’une des marques les plus emblématiques du monde dans les domaines de la mobilité, du design et du savoir-faire L’avion servira aux déplacements de M. Ferrari pour assister aux courses de Formule 1 et à d’autres engagements professionnels, en lui offrant les performances, le confort et la fiabilité qu’exigent les responsabilités d’un dirigeant associé à l’excellence, à la précision et à l’innovation

L’avion Challenger 3500 s’est rapidement hissé au premier rang des livraisons dans le segment des avions superintermédiaires, franchissant le cap des 200 livraisons tout en continuant d’allier des performances exceptionnelles, une efficacité opérationnelle remarquable et une expérience en cabine raffinée





MONTRÉAL, 27 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier est fière d’annoncer la livraison de son 200e avion Challenger 3500 à Piero Ferrari, vice-président de Ferrari, réunissant l’un des avions superintermédiaires les plus performants de l’aviation d’affaires et l’une des marques les plus emblématiques du monde dans les domaines de la mobilité, du design et du savoir-faire. L’avion servira aux déplacements de M. Ferrari pour assister aux courses de Formule 1 et à d’autres engagements professionnels, en lui offrant les performances, le confort et la fiabilité qu’exigent les responsabilités d’un dirigeant associé à l’excellence, à la précision et à l’innovation. L’atteinte de ce jalon moins de quatre ans après l’entrée en service de l’avion souligne sa forte dynamique sur le marché, la demande croissante des clients ainsi que la position de chef de file que Bombardier continue d’occuper dans l’une des catégories les plus concurrentielles de l’aviation d’affaires.

« La livraison du 200e avion Challenger 3500 représente un jalon déterminant pour Bombardier et témoigne de façon éloquente de son remarquable succès dans le segment des avions superintermédiaires », a déclaré David Murray, vice-président exécutif, Fabrication, TI et Système Bombardier Excellence opérationnelle. « Nous sommes particulièrement fiers de souligner ce jalon aux côtés de Piero Ferrari et le remercions pour la confiance qu’il accorde à Bombardier. Cette réalisation témoigne du dévouement exceptionnel de nos employés, de la confiance que nos clients continuent d’accorder à Bombardier et de la force d’un avion qui offre des performances remarquables, une efficacité impressionnante et une expérience en cabine supérieure. L’avion Challenger 3500 s’est rapidement imposé comme un chef de file de sa catégorie, et nous sommes impatients de poursuivre sur cette lancée. »

Ce jalon témoigne de la forte présence sur le marché de l’avion Challenger 3500 depuis son entrée en service. Depuis sa première année complète de livraisons en 2023, l’avion affiche un nombre de livraisons supérieur à celui de tous les autres modèles d’avions d’affaires des catégories intermédiaire et lourde, ce qui témoigne de son attrait auprès des clients qui recherchent une combinaison éprouvée de performances, d’efficacité et de confort en cabine.

L’avion Challenger 3500 est rapidement devenu l’un des appareils les plus prisés de sa catégorie, offrant les coûts d’exploitation directs les plus faibles de son segment, des performances de premier plan, une polyvalence remarquable et une cabine à la fine pointe de la technologie. Fort de la position de chef de file que Bombardier occupe depuis longtemps dans le segment des avions superintermédiaires, l’appareil perpétue un héritage couronné de succès fondé sur la fiabilité, la performance et l’innovation axée sur les besoins des clients.

L’avion Challenger 3500 continue également de gagner en popularité auprès des principaux exploitants de flotte, consolidant ainsi son attrait chez certains des acheteurs les plus avertis de l’industrie. Les récents engagements fermes d’exploitants comme BOND, NetJets et VistaJet illustrent l’adoption grandissante de l’appareil par une clientèle exigeante.

L’avion Challenger 3500 est doté d’une cabine soigneusement conçue intégrant plusieurs innovations qui redéfinissent sa catégorie, notamment la première cabine à commande vocale de l’industrie ainsi que le réputé fauteuil Nuage, lancé à l’origine sur l’avion Global 7500. L’appareil est également assorti d’une déclaration environnementale de produit (DEP)(1), à l’instar de l’ensemble du portefeuille d’avions en production de Bombardier, consolidant ainsi la position de l’entreprise comme seul constructeur d’avions d’affaires à avoir publié des DEP pour ses appareils(2).

(1) L’avion Challenger 3500 est assorti d’une déclaration de type II conforme à la norme ISO 14021, et respecte la norme ISO 14044:2006 relative à l’analyse du cycle de vie (ACV) fondée sur des données scientifiques.

(2) D’après l’analyse des données accessibles au public réalisée par Bombardier.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 200 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

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