Falco dépose la mise à jour de l’étude de faisabilité pour son projet Horne 5

MONTRÉAL, 27 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco Ltée (TSX-V : FPC) (« Falco » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer le dépôt du rapport de la mise à jour de l’étude de faisabilité préparé conformément au Règlement 43-101 sur les normes d’information sur les projets miniers (le « rapport ») pour le projet aurifère Horne 5 de la Société situé à Rouyn-Noranda, Québec, Canada. La date effective du rapport est le 11 juin 2026 et les faits saillants du rapport ont préalablement été annoncés dans un communiqué de presse daté du 17 juin 2026. Le rapport est disponible sous le profil de Falco sur www.sedarplus.ca.

À propos de Falco

Falco est l’un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi-Témiscamingue. Falco détient des droits sur environ 60 000 hectares de terrains dans le camp de Noranda, ce qui représente 60 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l’or et les métaux de base. L’actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé sous l’ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et a produit 11,6 millions d’onces d’or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Groupe Aurifère Osisko Inc. (anciennement, Osisko Développement Corp.) est le plus important actionnaire de Falco, avec une participation de 16,0 % dans la Société.

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Luc Lessard

Président et chef de la direction et administrateur

514 261-3336

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