Velan annonce des nominations au sein de sa haute direction

MONTRÉAL, 27 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. (TSX : VLN) (« Velan » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui une série de nominations au sein de sa haute direction dans le cadre de la mise en œuvre d’un modèle organisationnel simplifié composé de fonctions corporatives mondiales et d’unités d’affaires régionales conçu pour soutenir la prochaine phase de croissance stratégique de la Société :

Laurent Pefferkorn a été nommé chef de la direction commerciale.

Daniel Velan a été nommé chef de la direction des produits.

Victor Apostolescu a été nommé vice-président, Qualité mondiale.

Max Rogan, qui a auparavant occupé les fonctions de chef des affaires juridiques de Polycor et de Uni-Sélect, s’est joint à Velan et a été nommé chef des affaires juridiques, des ressources humaines et de l’administration.

Bryant Holt a été nommé premier vice-président exécutif et directeur général, Amériques.

William Toqueboeuf s’est joint à l’équipe de haute direction et a été nommé premier vice-président exécutif et directeur général, Europe, Moyen-Orient et Afrique.





Par suite de ces nominations, l’équipe de haute direction de la Société est maintenant composée des dirigeants corporatifs et des responsables d’unités d’affaires régionales mentionnés ci-dessus, ainsi que de Rishi Sharma, président et chef de la direction, et d’Imran Gibbons, chef de la direction financière, dont les nominations ont été annoncées précédemment dans le cadre de la clôture de la vente, par Société Holding Velan Ltée, de sa participation majoritaire dans la Société à des fonds gérés par Birch Hill Equity Partners Management Inc.

« Ces changements organisationnels représentent une étape importante alors que nous nous concentrons sur la prochaine phase de croissance stratégique de Velan », a déclaré Rishi Sharma, président et chef de la direction. « En simplifiant notre structure, en renforçant la responsabilisation et en rapprochant les centres décisionnels de nos clients et de nos marchés, nous créons des bases plus solides pour atteindre l’excellence opérationnelle. Avec l’appui de notre personnel dévoué partout dans le monde, nous nous employons à améliorer l’exécution et à procurer de la valeur à nos clients. »

À propos de Velan

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. (www.velan.com) est l’un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde. La Société, dont le chiffre d’affaires des activités poursuivies s’est élevé à 296,4 millions de dollars américains lors de son plus récent exercice complété, compte 1 273 employés et exploite des usines de fabrication dans neuf pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

Personne-ressource :

Imran Gibbons

Chef de la direction financière

Velan Inc.

+1 438 817-9874

Imran.Gibbons@velan.com