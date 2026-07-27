ARGAN : STANDARD & POOR’S EMET UN CREDIT WATCH POSITIF SUR LA NOTATION « BBB- »

Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, lundi 27 juillet 2026 - 14h45

ARGAN : Standard & Poor’s émet un credit watch positif sur la notation « BBB- »

Suite à l'annonce, en date du 23 juillet 2026, de son projet de fusion avec WDP, S&P Global Ratings a décidé de placer la notation de crédit actuelle d’ARGAN (« BBB- ») sous CreditWatch positif. Cette appréciation signifie que S&P Global Ratings pourrait procéder à un relèvement d’au moins un cran (c’est-à-dire « BBB ») de la note d’ARGAN à l’issue de la fusion, prévue au premier trimestre 2027.

Cette décision reflète l'appréciation de l'agence de notation quant au potentiel de renforcement du profil financier et de la qualité de crédit du nouvel ensemble. WDP-ARGAN bénéficierait d'une taille accrue avec un profil de revenus locatifs renforcé, d'une diversification géographique élargie et d'un positionnement de leader sur les principaux marchés européens de l'immobilier logistique, et une risque client réduit avec la dilution de la part des principaux locataires dans le nouvel ensemble.

Ce placement sous CreditWatch positif constitue une première reconnaissance des bénéfices stratégiques attendus de l'opération. La fusion permettrait de créer un leader européen de l'immobilier logistique, doté d'une plateforme plus résiliente, d'une capacité d'investissement renforcée et d'un accès optimisé aux marchés de capitaux, avec un profil financier préservé.

Calendrier financier 2026 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026





Calendrier financier 2027 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

4 janvier : Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2026

trimestre 2026 21 janvier : Résultats annuels 2026

25 mars : Assemblée Générale 2027





À propos d’ARGAN

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché. S’appuyant sur une approche unique centrée sur le client-locataire, ARGAN construit des entrepôts PREMIUM pré-loués et labellisés AutOnom® (qui produisent leur propre énergie pour leur autoconsommation), pour des grandes signatures et les accompagne sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative. Au 30 juin 2026, ARGAN représente un patrimoine de 3,9 millions de m², avec près de 110 entrepôts implantés en France métropolitaine exclusivement, valorisé 4,3 milliards d’euros (hors droits) pour un revenu locatif annuel de l’ordre de 224 millions d’euros (revenus locatifs annualisés du patrimoine livré au 30/06/2026).

La rentabilité, la dette maîtrisée et la durabilité, sont au cœur de l’ADN d’ARGAN. La solidité financière du modèle du Groupe se traduit notamment par une notation Investment Grade (BBB- avec perspective stable) auprès de Standard & Poor’s. ARGAN déploie, par ailleurs, une politique ESG volontaire et ouverte sur l’ensemble de ses parties prenantes, dont les avancées sont régulièrement reconnues par des organismes tiers tels que le GRESB (83/100), Sustainalytics (risque extra-financier faible), Ethifinance (médaille d’or) ou encore Ecovadis (médaille d’argent – top 15 % des entreprises).

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120,

CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

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Francis Albertinelli – Directeur Financier

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Samy Bensaid – Chargé des Relations Investisseurs

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