Vaisala Oyj

Johtohenkilöiden liiketoimet

27.7.2026 klo 16.00

Vaisala Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Pylvänäinen, Vesa

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Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Vesa Pylvänäinen

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Vaisala OYJ

LEI: 743700RNDD7KU11HW873

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 167516/5/12

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Liiketoimen päivämäärä: 2026-07-23

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009900682

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1582 Yksikköhinta: 56.92086 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 1582 Keskihinta: 56.92086 EUR





Lisätietoja:

Niina Ala-Luopa, sijoittajasuhteet

0400 728 957, ir@vaisala.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita yli 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on noin 2 500 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä.

www.vaisala.fi