Vaisala Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Pylvänäinen, Vesa 

 | Source: Vaisala Oyj Vaisala Oyj

Vaisala Oyj 
Johtohenkilöiden liiketoimet 
27.7.2026 klo 16.00 

Vaisala Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Pylvänäinen, Vesa 
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Ilmoitusvelvollinen 
Nimi: Vesa Pylvänäinen 
Asema: Muu ylin johto 
Liikkeeseenlaskija: Vaisala OYJ 
LEI: 743700RNDD7KU11HW873 

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS 
Viitenumero: 167516/5/12 
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Liiketoimen päivämäärä: 2026-07-23 
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) 
Instrumenttityyppi: OSAKE 
ISIN: FI0009900682 
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS  

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot  
(1): Volyymi: 1582 Yksikköhinta: 56.92086 EUR  

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):  
Volyymi: 1582 Keskihinta: 56.92086 EUR 


Lisätietoja: 
Niina Ala-Luopa, sijoittajasuhteet 
0400 728 957, ir@vaisala.com  

Jakelu: 
Nasdaq Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
vaisala.fi 

Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita yli 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on noin 2 500 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. 
www.vaisala.fi


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