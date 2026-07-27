Une étude de CryptoRank révèle que les rTokens de Bitget ont enregistré un glissement jusqu’à 58 % inférieur sur des ordres de 50 000 $ passés sur les principales plateformes d’actions tokenisées

VICTORIA, Seychelles, 27 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse d’échange universelle (UEX) au monde, s’est classée au premier rang pour l’exécution d’ordres importants dans une étude de CryptoRank évaluant la liquidité, la structure du marché et la qualité d’exécution pour les principaux produits d’actions tokenisées. L’étude a révélé que les « Reality rTokens » de Bitget affichaient le glissement simulé le plus faible parmi tous les actifs comparables testés, enregistrant un glissement jusqu’à 58 % inférieur pour des ordres de 50 000 $ par rapport aux produits d’actions tokenisées concurrents ; ce résultat souligne l’importance croissante de la qualité d’exécution avec l’arrivée à maturité du marché des actions tokenisées.

À la publication de ce rapport, le marché des actions tokenisées a atteint près de 2 milliards de dollars de valeur « on-chain » et compte plus de 471 000 détenteurs, reflétant l’intérêt croissant des investisseurs pour un accès aux actifs financiers traditionnels sur la blockchain. Avec la disponibilité croissante des actions tokenisées sur les plateformes d’échange de cryptomonnaies, CryptoRank a examiné l’impact des différences de structure des produits, de modèles de liquidité et d’infrastructures d’exécution sur l’expérience de trading, au-delà de la simple exposition au prix.

L’étude a comparé les offres d’actions tokenisées sur les principales plateformes d’échange et a révélé que les produits répliquant les mêmes actions sous-jacentes peuvent différer considérablement en termes de droits des investisseurs, de mécanismes de liquidité, de modèles de rachat et de qualité d’exécution. Le rapport a évalué NVIDIA, Microsoft, Meta et Tesla, les quatre seuls actifs ayant maintenu des carnets d’ordres bidirectionnels valides sur l’ensemble des plateformes testées. Au sein de cet échantillon comparable, les « Reality rTokens » de Bitget ont systématiquement généré les meilleurs résultats d’exécution pour les transactions de grande taille.

Le rapport a révélé que Bitget affichait le glissement simulé le plus faible pour les quatre actifs comparables, tant pour les ordres de 10 000 $ que pour ceux de 50 000 $, tandis que les Reality rTokens enregistraient la liquidité affichée équilibrée la plus élevée dans une fourchette de 50 points de base. CryptoRank a attribué ces résultats à l’architecture de liquidité de Bitget, qui associe la liquidité de la plateforme d’échange à celle des marchés sous-jacents liés au NYSE et au NASDAQ, permettant ainsi une liquidité plus profonde et une exécution plus efficace pour les transactions de grande envergure. CryptoRank a également examiné les structures juridiques et opérationnelles sous-tendant les produits de titres tokenisés, notant que des symboles boursiers similaires peuvent représenter différentes formes de droits pour les investisseurs, selon les modalités d’émission et de règlement de chaque produit.

« La tokenisation dépasse le stade de l’accès pour s’étendre à l’infrastructure », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Si ne serait-ce que 10 % des actifs financiers mondiaux sont tokenisés d’ici 2030, nous assisterons à l’une des transformations les plus marquantes des marchés de capitaux modernes. La prochaine phase de la tokenisation sera définie par la qualité de l’exécution, la liquidité et les infrastructures de marché soutenant ces actifs. Des études indépendantes comme celle-ci contribuent à établir les points de référence dont le secteur a besoin à mesure que les marchés tokenisés continuent de gagner en maturité. »

Ces résultats s’appuient sur l’expansion continue de l’écosystème Stock+ de Bitget, qui permet aux utilisateurs éligibles d’accéder à plus de 500 actions tokenisées, ETF, matières premières et autres actifs financiers traditionnels — en plus des cryptomonnaies — via un compte unique et unifié. En associant un accès au marché 24h/24 et 7j/7, l’investissement fractionné et une liquidité liée au NYSE et au NASDAQ, Bitget bâtit l’infrastructure nécessaire pour soutenir la prochaine génération de marchés de capitaux tokenisés.

Lisez le rapport CryptoRank ici.

À propos de Bitget

Bitget est la plus grande bourse universelle (UEX) au monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 500 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à faire du trading de manière plus avisée grâce à son agent IA qui accompagne l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques tels que MotoGP™. En accord avec sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour soutenir la formation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Actuellement leader sur le marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions du monde.

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