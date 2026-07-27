FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 20 juillet au 24 juillet 2026

 | Source: FLEURY MICHON FLEURY MICHON

PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 20/07/2026 au 24/07/2026

Publication du 27/07/2026

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2720/07/2026FR000007475997121,73306XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2721/07/2026FR000007475934121,89736XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2722/07/2026FR000007475933621,95387XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2723/07/2026FR000007475933122XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2724/07/2026FR000007475932121,93769XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur

 		Code Identifiant

 		Nom du PSI

 		Code Identifiant PSI

 		jour/heure de la transaction

 		Code identifiant de l'instrument financier

 		Prix unitaire (unité)

 		Devise

 		Quantité achetée

 		Code identifiant marché

 		Numéro de référence de la transaction

 		Objectif du rachat

 		 
 
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FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/07/2026 17:35:26FR000007475921,9EUR33XPAR1110447-3329b205FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 

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Déclaration hebdo Transactions du 20 au 24 juillet 2026
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