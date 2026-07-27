BlackLine lance Verity™ Prepare et franchit une nouvelle étape dans l’IA gouvernée pour la finance

LOS ANGELES, 27 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BlackLine, Inc. (Nasdaq : BL), éditeur de la plateforme Agentic Financial Operations Platform™ dédiée aux directions financières, a annoncé aujourd’hui le lancement de Verity Prepare , un système innovant d’IA multi-agents qui apporte une automatisation gouvernée aux processus de clôture comptable les plus manuels et les plus chronophages. Contrairement aux assistants d’IA générative qui se contentent de générer du texte, Verity Prepare mobilise toute une équipe d’agents numériques spécialisés capables d’analyser de manière autonome les pièces justificatives, de rapprocher les transactions, d’identifier les éléments de rapprochement et de constituer des dossiers de rapprochement comptable prêts pour l’audit. En combinant les capacités avancées d’une IA multi-agents avec un raisonnement transparent et une supervision humaine, BlackLine accélère le processus de clôture financière tout en permettant aux équipes comptables de conserver un contrôle total grâce à une traçabilité complète.

À mesure que les directions financières passent du stade des assistants d’IA isolés à celui d’un déploiement de l’IA à l’échelle de l’entreprise, l’enjeu n’est plus de savoir si l’IA est capable de générer des réponses, mais si elle peut produire un travail suffisamment fiable pour que les responsables financiers l’intègrent en toute confiance aux documents comptables officiels. Après une phase d’adoption précoce menée avec succès, Verity Prepare est désormais disponible. Cette solution permet aux entreprises de déployer l’IA en toute confiance sur l’un des processus comptables les plus exigeants, tout en garantissant la gouvernance, la transparence et le contrôle nécessaires à la gestion financière en entreprise.

Une solution qui transforme la préparation des rapprochements comptables

La préparation des rapprochements comptables va bien au-delà de la simple collecte de pièces justificatives. Les comptables doivent analyser des données issues de différents systèmes, interpréter des informations financières structurées et non structurées, examiner les écarts, identifier les éléments de rapprochement appropriés, documenter les justifications correspondantes et produire des dossiers conformes aux exigences en matière de contrôle interne et d’audit externe. Cette combinaison de raisonnement financier, de documentation et d’exigences de conformité fait de la préparation des rapprochements comptables l’un des processus les plus difficiles à automatiser.

Verity Prepare relève ce défi en remplaçant une succession de tâches fragmentées par un flux de travail d’IA entièrement coordonné. Au lieu de s’appuyer sur des outils isolés, plusieurs agents d’IA spécialisés collaborent afin d’exécuter l’intégralité du processus de préparation. Ils intègrent automatiquement les pièces justificatives, identifient les anomalies, rédigent des explications claires sur les écarts constatés et constituent un dossier de rapprochement complet, prêt pour l’audit et soumis à la validation finale d’un collaborateur humain.

En automatisant l’ensemble du processus de préparation — et non plus seulement des tâches isolées — Verity Prepare réduit considérablement la charge de travail manuelle. Cette évolution permet aux équipes comptables d’accélérer la clôture des comptes et de consacrer davantage de temps à des activités à plus forte valeur ajoutée, telles que l’analyse financière, le traitement des exceptions et la préservation de l’intégrité des informations financières.

Une solution conçue pour répondre aux exigences de la finance

La comptabilité d’entreprise exige bien plus de l’IA que la simple rapidité d’exécution. Chaque action générée par l’IA doit être transparente, explicable, traçable et encadrée par des règles de gouvernance avant de pouvoir être intégrée aux documents financiers officiels.

Verity Prepare a été conçue spécifiquement afin de répondre aux exigences de gouvernance des directions financières des grandes entreprises, en tenant compte des attentes des utilisateurs, des équipes de direction, des auditeurs, des comités d’audit et des autorités de régulation. Chaque recommandation générée par l’IA inclut un raisonnement transparent, un niveau de confiance associé et une piste d’audit complète, permettant ainsi aux équipes financières de comprendre comment les conclusions ont été établies avant de valider un résultat. Le jugement humain reste l’autorité finale, ce qui garantit que l’IA renforce l’expertise des professionnels sans la remplacer.

« Les équipes financières ne recherchent pas une IA qui se contente d’automatiser davantage de tâches ; elles recherchent une IA à laquelle elles peuvent confier leurs processus financiers les plus critiques », a déclaré Owen Ryan, PDG de BlackLine. « La confiance ne repose pas uniquement sur l’autonomie. Elle s’appuie sur la transparence, la gouvernance et le maintien d’une supervision humaine rigoureuse. Verity Prepare donne aux équipes financières la confiance dont elles ont besoin pour déployer l’IA sur l’un des processus comptables les plus complexes, tout en garantissant que les professionnels conservent la pleine maîtrise des opérations. »

Des bénéfices déjà démontrés chez les premiers clients

Les entreprises ayant adopté Verity Prepare constatent déjà des résultats mesurables. En démontrant comment l’IA gouvernée transforme en profondeur la clôture financière, les premiers utilisateurs ont obtenu jusqu’à 92 % de réduction du temps consacré à la préparation manuelle des rapprochements comptables, réalisant ainsi des gains d’efficacité significatifs sur l’ensemble du processus de rapprochement.

« Grâce à Verity AI de BlackLine, nous sommes passés du stade du simple concept à des cas d’usage concrets et opérationnels. Nous sommes ravis d’accompagner l’évolution future du monde du travail », a déclaré Chris Giambra, responsable du service de comptabilité d’entreprise chez Delaware North.

Faire évoluer les opérations financières agentiques

Grâce à des capacités d’IA spécialement conçues pour coordonner les activités des directions financières au sein d’un cadre de gouvernance unifié, Verity Prepare constitue une nouvelle étape majeure dans la vision de BlackLine en matière d’ opérations financières agentiques . Plutôt que de déployer des assistants d’IA isolés, BlackLine permet aux entreprises de coordonner des agents d’IA spécialisés au sein de leurs fonctions financières afin d’exécuter intelligemment des processus complexes tout en maintenant un niveau de contrôle conforme aux exigences des grandes entreprises.

Verity Prepare accélère l’avènement de la clôture agentique : la clôture comptable mensuelle ne se résume plus à une succession de tâches manuelles et cloisonnées, mais devient une opération financière coordonnée en continu où l’IA prépare, rapproche, analyse et exécute les tâches, tandis que les professionnels de la finance assurent la supervision, exercent leur jugement et assument la responsabilité nécessaires afin de garantir l’intégrité des données financières.

Pour en savoir davantage sur Verity Prepare, rendez-vous à l’adresse suivante : blackline.com/products/verity-ai/ .

À propos de BlackLine

BlackLine (Nasdaq : BL) incarne l’infrastructure de confiance pour l’ère de l’IA dans le domaine de la finance : un avenir où la fonction finance ouvre la voie à l’ère agentique en conjuguant intelligence, intégrité et confiance. Alimentée par Studio360 et Verity™ AI, la BlackLine Agentic Financial Operations Platform™ est la solution grâce à laquelle les directions financières peuvent déployer l’IA à grande échelle, de l’enregistrement comptable au reporting financier et de la facturation jusqu’à l’encaissement, ainsi que sur les processus où la fonction finance est responsable des contrôles et exige une intégrité totale à chaque étape.

En unifiant les données, en intégrant l’IA et en plaçant la confiance au cœur de chaque action, BlackLine transforme le rôle des équipes finance et comptabilité qui passent ainsi du simple suivi de l’activité à son pilotage coordonné en temps réel. Grâce à des investissements majeurs en recherche et développement et à des pratiques de sécurité de niveau mondial, BlackLine accompagne désormais près de 4 300 clients dans de nombreux secteurs d’activité pour les aider à se préparer aux enjeux de demain. Pour en savoir plus, consultez le site blackline.com.