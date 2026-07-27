74Software: Disclosure of transactions in own shares from July 20 to 24, 2026

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Press Release

74Software: Disclosure of transactions in own shares

Paris, July 27, 2026 – In accordance with the authorization given by the Combined General Meeting of May 19, 2026, for the implementation of a share buyback program, 74Software (LEI: 96950022O6SP7FQONJ77) declares below the purchases of its own shares (FR0011040500) from July 20 to 24, 2026:

Transaction
Day		Total Daily Volume
(number of shares)		Weighted Average Acquisition Price
(€/share) 		Transaction Amount
(€)		Market
Identification Code
20/07/20263,00335.53106,698XPAR
21/07/20263,04735.87109,286XPAR
22/07/202612,97035.42459,413XPAR
23/07/20263,14934.75109,436XPAR
24/07/20262,60836.2094,410XPAR
TOTAL24,77735.49879,243 -

Details of transactions, in accordance with Article 5(2)(c) of European Regulation No 596/2014 and its delegated regulation (EU) 2016/1056, are available on page 2 and following.

Disclaimer

This document is a translation into English of an original French press release. It is not a binding document. In the event of a conflict in interpretation, reference should be made to the French version, which is the authentic text.

About 74Software

74Software is an enterprise software group founded through the combination of Axway and SBS – independently operated leaders with unique experience and capabilities to deliver mission-critical software for a data driven world. A pioneer in enterprise integration solutions for 25 years, Axway supports major brands and government agencies around the globe with its core line of MFT, B2B, API, and Financial Accounting Hub products. SBS empowers banks and financial institutions to reimagine tomorrow's digital experiences with a composable cloud-based architecture that enables deposits, lending, compliance, payments, consumer, and asset finance services and operations to be deployed worldwide. 74Software serves more than 12,000 companies, including over 1,500 financial service customers. To learn more, visit 74Software.com

Contacts - Investor Relations:

Arthur Carli - +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com
Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78– cchouard@74software.com

Detailed disclosure of trading in own shares from July 20 to 24, 2026

Name of the IssuerIssuer Identification CodePSI Name PSI Identification CodeTransaction DayIdentification Code of the Financial InstrumentPriceCurrencyQuantity purchasedMarket ID codeTransaction Reference NumberPurpose of the buyback
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/07/2026 09:08:13FR001104050035.5EUR250XPAR1129743-4865b201Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/07/2026 10:20:41FR001104050035.5EUR253XPAR1129743-6401b201Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/07/2026 11:40:21FR001104050035.7EUR150XPAR1129743-9473b201Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/07/2026 11:49:40FR001104050035.6EUR150XPAR1129743-10241b201Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/07/2026 12:50:50FR001104050035.5EUR250XPAR1129743-11009b201Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/07/2026 13:54:49FR001104050035.7EUR150XPAR1129743-14081b201Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/07/2026 14:13:32FR001104050035.7EUR150XPAR1129743-14849b201Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/07/2026 14:33:45FR001104050035.6EUR150XPAR1129743-16385b201Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/07/2026 14:42:01FR001104050035.5EUR300XPAR1129743-17665b201Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/07/2026 16:56:04FR001104050035.4EUR250XPAR1129743-18945b201Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/07/2026 16:56:04FR001104050035.4EUR250XPAR1129743-19201b201Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/07/2026 16:56:40FR001104050035.4EUR150XPAR1129743-19969b201Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/07/2026 17:23:41FR001104050035.8EUR40XPAR1129743-22017b201Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/07/2026 17:23:41FR001104050035.8EUR81XPAR1129743-22273b201Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/07/2026 17:23:42FR001104050035.8EUR1XPAR1129743-22529b201Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/07/2026 17:35:22FR001104050035.5EUR128XPAR1129743-28929b201Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/07/2026 17:35:22FR001104050035.5EUR300XPAR1129743-29185b201Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 10:35:33FR001104050036.3EUR184XPAR1129743-7425b202Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 10:35:33FR001104050036.3EUR20XPAR1129743-7681b202Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 10:35:33FR001104050036.3EUR46XPAR1129743-7937b202Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 10:47:14FR001104050036EUR247XPAR1129743-8961b202Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 10:47:23FR001104050035.9EUR250XPAR1129743-10497b202Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 10:47:34FR001104050035.8EUR64XPAR1129743-11265b202Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 10:59:20FR001104050035.8EUR136XPAR1129743-11521b202Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 11:13:07FR001104050035.7EUR19XPAR1129743-12801b202Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 11:23:50FR001104050035.7EUR30XPAR1129743-13057b202Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 11:35:03FR001104050035.7EUR28XPAR1129743-13313b202Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 14:18:49FR001104050035.8EUR250XPAR1129743-14081b202Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 14:18:49FR001104050035.7EUR173XPAR1129743-14337b202Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 14:18:49FR001104050035.7EUR250XPAR1129743-15361b202Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 14:18:50FR001104050035.6EUR31XPAR1129743-16129b202Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 14:26:11FR001104050035.6EUR31XPAR1129743-16641b202Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 14:37:35FR001104050035.6EUR27XPAR1129743-17153b202Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 14:37:38FR001104050035.6EUR31XPAR1129743-17409b202Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 14:43:45FR001104050035.6EUR130XPAR1129743-17665b202Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 17:04:00FR001104050036EUR59XPAR1129743-20225b202Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 17:04:00FR001104050036EUR36XPAR1129743-20481b202Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 17:04:00FR001104050036EUR155XPAR1129743-20737b202Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 17:04:12FR001104050036EUR250XPAR1129743-20993b202Coverage
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74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 17:26:32FR001104050035.8EUR30XPAR1129743-23041b202Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 17:26:56FR001104050035.8EUR14XPAR1129743-23297b202Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 17:35:16FR001104050035.7EUR34XPAR1129743-28161b202Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 17:35:16FR001104050035.7EUR2XPAR1129743-28417b202Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 17:35:16FR001104050035.7EUR45XPAR1129743-28673b202Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 17:35:16FR001104050035.7EUR23XPAR1129743-28929b202Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 17:35:16FR001104050035.7EUR18XPAR1129743-29185b202Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 17:35:16FR001104050035.7EUR2XPAR1129743-29441b202Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 17:35:16FR001104050035.7EUR33XPAR1129743-29697b202Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 17:35:16FR001104050035.7EUR28XPAR1129743-29953b202Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 17:35:16FR001104050035.7EUR32XPAR1129743-30209b202Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 17:35:16FR001104050035.7EUR39XPAR1129743-30465b202Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/07/2026 09:08:26FR001104050035.8EUR154XPAR1129743-2817b203Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/07/2026 09:19:29FR001104050035.8EUR42XPAR1129743-3073b203Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/07/2026 09:19:29FR001104050035.8EUR54XPAR1129743-3329b203Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/07/2026 09:32:17FR001104050035.7EUR216XPAR1129743-4097b203Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/07/2026 09:32:17FR001104050035.7EUR20XPAR1129743-4353b203Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/07/2026 09:32:17FR001104050035.7EUR14XPAR1129743-4609b203Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/07/2026 09:46:18FR001104050035.6EUR7XPAR1129743-5377b203Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/07/2026 10:57:39FR001104050035.6EUR243XPAR1129743-5633b203Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/07/2026 11:02:21FR001104050035.6EUR150XPAR1129743-6657b203Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/07/2026 11:10:29FR001104050035.5EUR250XPAR1129743-7425b203Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/07/2026 11:35:57FR001104050035.5EUR150XPAR1129743-8193b203Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/07/2026 13:52:36FR001104050035.5EUR250XPAR1129743-9729b203Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/07/2026 14:11:47FR001104050035.5EUR100XPAR1129743-13569b203Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/07/2026 14:52:53FR001104050035.4EUR150XPAR1129743-15617b203Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/07/2026 15:14:41FR001104050035.4EUR10,000XPARact20260722-131440-972-00Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/07/2026 15:31:34FR001104050035.4EUR150XPAR1129743-16385b203Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/07/2026 16:08:04FR001104050035.4EUR250XPAR1129743-16897b203Coverage
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