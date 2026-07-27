74Software : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20 au 24 juillet 2026

 | Source: 74Software 74Software

Communiqué de presse

74Software : Déclaration des transactions sur actions propres

Paris, le 27 juillet 2026 – Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée Générale mixte du 19 mai 2026 pour la mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions, 74Software (LEI : 96950022O6SP7FQONJ77) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0011040500) réalisés du 20 au 24 juillet 2026 :

Jour de la
transaction		Volume total journalier
(nombre de titres)		Prix pondéré
moyen d'acquisition
(€/action) 		Montant des transactions
(€)		Code identifiant
marché
20/07/20263 00335,53106 698XPAR
21/07/20263 04735,87109 286XPAR
22/07/202612 97035,42459 413XPAR
23/07/20263 14934,75109 436XPAR
24/07/20262 60836,2094 410XPAR
TOTAL24 77735,49879 243 -

Le détail des transactions, conformément à l’article 5(2)(c) du Règlement Européen No 596/2014 et à son règlement délégué (UE) 2016/1056, est disponible en page 2 et suivant.

A propos de 74Software

74Software est un éditeur de logiciels d'entreprise né du rapprochement d'Axway et de SBS, deux leaders indépendants dotés d'une expérience et de capacités uniques pour fournir des logiciels stratégiques dans un monde dominé par les données. Pionnier des solutions d'intégration d'entreprise depuis 25 ans, Axway accompagne les grandes marques et les agences gouvernementales du monde entier grâce à sa gamme de produits MFT, B2B, API et Financial Accounting Hub. SBS permet aux banques et institutions financières de réinventer les expériences numériques de demain avec une architecture modulaire basée sur le cloud, déployant des services et opérations liés aux dépôts, prêts, conformité, paiements, finances à la consommation et financement d'actifs à l'échelle mondiale. 74Software est au service de plus de 12 000 entreprises, dont plus de 1 500 clients dans les services financiers. Pour en savoir plus, visitez 74software.com/fr

Contacts – Relations Investisseurs :

Arthur Carli – +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com
Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78– cchouard@74software.com

Déclaration détaillée des transactions sur actions propres réalisées du 20 au 24 juillet 2026

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIjour/heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantité achetéeCode identifiant marchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/07/2026 09:08:13FR001104050035,5EUR250XPAR1129743-4865b201Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/07/2026 10:20:41FR001104050035,5EUR253XPAR1129743-6401b201Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/07/2026 11:40:21FR001104050035,7EUR150XPAR1129743-9473b201Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/07/2026 11:49:40FR001104050035,6EUR150XPAR1129743-10241b201Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/07/2026 12:50:50FR001104050035,5EUR250XPAR1129743-11009b201Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/07/2026 13:54:49FR001104050035,7EUR150XPAR1129743-14081b201Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/07/2026 14:13:32FR001104050035,7EUR150XPAR1129743-14849b201Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/07/2026 14:33:45FR001104050035,6EUR150XPAR1129743-16385b201Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/07/2026 14:42:01FR001104050035,5EUR300XPAR1129743-17665b201Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/07/2026 16:56:04FR001104050035,4EUR250XPAR1129743-18945b201Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/07/2026 16:56:04FR001104050035,4EUR250XPAR1129743-19201b201Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/07/2026 16:56:40FR001104050035,4EUR150XPAR1129743-19969b201Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/07/2026 17:23:41FR001104050035,8EUR40XPAR1129743-22017b201Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/07/2026 17:23:41FR001104050035,8EUR81XPAR1129743-22273b201Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/07/2026 17:23:42FR001104050035,8EUR1XPAR1129743-22529b201Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/07/2026 17:35:22FR001104050035,5EUR128XPAR1129743-28929b201Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/07/2026 17:35:22FR001104050035,5EUR300XPAR1129743-29185b201Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 10:35:33FR001104050036,3EUR184XPAR1129743-7425b202Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 10:35:33FR001104050036,3EUR20XPAR1129743-7681b202Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 10:35:33FR001104050036,3EUR46XPAR1129743-7937b202Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 10:47:14FR001104050036EUR247XPAR1129743-8961b202Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 10:47:23FR001104050035,9EUR250XPAR1129743-10497b202Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 10:47:34FR001104050035,8EUR64XPAR1129743-11265b202Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 10:59:20FR001104050035,8EUR136XPAR1129743-11521b202Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 11:13:07FR001104050035,7EUR19XPAR1129743-12801b202Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 11:23:50FR001104050035,7EUR30XPAR1129743-13057b202Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 11:35:03FR001104050035,7EUR28XPAR1129743-13313b202Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 14:18:49FR001104050035,8EUR250XPAR1129743-14081b202Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 14:18:49FR001104050035,7EUR173XPAR1129743-14337b202Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 14:18:49FR001104050035,7EUR250XPAR1129743-15361b202Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 14:18:50FR001104050035,6EUR31XPAR1129743-16129b202Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 14:26:11FR001104050035,6EUR31XPAR1129743-16641b202Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 14:37:35FR001104050035,6EUR27XPAR1129743-17153b202Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 14:37:38FR001104050035,6EUR31XPAR1129743-17409b202Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 14:43:45FR001104050035,6EUR130XPAR1129743-17665b202Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 17:04:00FR001104050036EUR59XPAR1129743-20225b202Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 17:04:00FR001104050036EUR36XPAR1129743-20481b202Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 17:04:00FR001104050036EUR155XPAR1129743-20737b202Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 17:04:12FR001104050036EUR250XPAR1129743-20993b202Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 17:23:43FR001104050035,9EUR4XPAR1129743-22017b202Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 17:23:49FR001104050035,9EUR178XPAR1129743-22273b202Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 17:23:49FR001104050035,9EUR118XPAR1129743-22529b202Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 17:26:32FR001104050035,8EUR30XPAR1129743-23041b202Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 17:26:56FR001104050035,8EUR14XPAR1129743-23297b202Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 17:35:16FR001104050035,7EUR34XPAR1129743-28161b202Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 17:35:16FR001104050035,7EUR2XPAR1129743-28417b202Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 17:35:16FR001104050035,7EUR45XPAR1129743-28673b202Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 17:35:16FR001104050035,7EUR23XPAR1129743-28929b202Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 17:35:16FR001104050035,7EUR18XPAR1129743-29185b202Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 17:35:16FR001104050035,7EUR2XPAR1129743-29441b202Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 17:35:16FR001104050035,7EUR33XPAR1129743-29697b202Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 17:35:16FR001104050035,7EUR28XPAR1129743-29953b202Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 17:35:16FR001104050035,7EUR32XPAR1129743-30209b202Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/07/2026 17:35:16FR001104050035,7EUR39XPAR1129743-30465b202Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/07/2026 09:08:26FR001104050035,8EUR154XPAR1129743-2817b203Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/07/2026 09:19:29FR001104050035,8EUR42XPAR1129743-3073b203Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/07/2026 09:19:29FR001104050035,8EUR54XPAR1129743-3329b203Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/07/2026 09:32:17FR001104050035,7EUR216XPAR1129743-4097b203Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/07/2026 09:32:17FR001104050035,7EUR20XPAR1129743-4353b203Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/07/2026 09:32:17FR001104050035,7EUR14XPAR1129743-4609b203Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/07/2026 09:46:18FR001104050035,6EUR7XPAR1129743-5377b203Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/07/2026 10:57:39FR001104050035,6EUR243XPAR1129743-5633b203Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/07/2026 11:02:21FR001104050035,6EUR150XPAR1129743-6657b203Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/07/2026 11:10:29FR001104050035,5EUR250XPAR1129743-7425b203Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/07/2026 11:35:57FR001104050035,5EUR150XPAR1129743-8193b203Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/07/2026 13:52:36FR001104050035,5EUR250XPAR1129743-9729b203Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/07/2026 14:11:47FR001104050035,5EUR100XPAR1129743-13569b203Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/07/2026 14:52:53FR001104050035,4EUR150XPAR1129743-15617b203Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/07/2026 15:14:41FR001104050035,4EUR10 000XPARact20260722-131440-972-00Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/07/2026 15:31:34FR001104050035,4EUR150XPAR1129743-16385b203Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/07/2026 16:08:04FR001104050035,4EUR250XPAR1129743-16897b203Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/07/2026 16:51:55FR001104050035,4EUR220XPAR1129743-17409b203Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/07/2026 17:18:55FR001104050035,3EUR300XPAR1129743-18433b203Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/07/2026 17:18:55FR001104050035,3EUR250XPAR1129743-18945b203Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 09:05:18FR001104050035,4EUR250XPAR1129743-2817b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 09:05:23FR001104050035,3EUR239XPAR1129743-3073b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 09:05:29FR001104050035,3EUR11XPAR1129743-3329b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 09:06:14FR001104050035,2EUR113XPAR1129743-4353b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 09:06:14FR001104050035,2EUR137XPAR1129743-4609b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 09:06:25FR001104050035,1EUR54XPAR1129743-5121b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 10:00:03FR001104050035,1EUR1XPAR1129743-7937b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 10:25:20FR001104050035,1EUR195XPAR1129743-8193b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 10:46:14FR001104050035EUR150XPAR1129743-9985b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 11:14:45FR001104050035EUR180XPAR1129743-11265b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 11:22:00FR001104050035EUR19XPAR1129743-11521b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 11:23:36FR001104050034,9EUR250XPAR1129743-12033b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 11:23:38FR001104050034,8EUR100XPAR1129743-14593b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 11:23:38FR001104050034,8EUR8XPAR1129743-14849b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 11:23:38FR001104050034,8EUR7XPAR1129743-15105b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 11:23:49FR001104050034,8EUR30XPAR1129743-15361b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 11:23:49FR001104050034,8EUR4XPAR1129743-15617b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 11:23:49FR001104050034,8EUR4XPAR1129743-15873b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 12:33:50FR001104050034,6EUR17XPAR1129743-18177b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 12:33:50FR001104050034,6EUR1XPAR1129743-18433b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 14:16:15FR001104050034,6EUR79XPAR1129743-22785b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 14:18:12FR001104050034,5EUR300XPAR1129743-24065b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 16:14:22FR001104050034,3EUR138XPAR1129743-28161b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 16:30:39FR001104050034,3EUR112XPAR1129743-29697b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 16:59:54FR001104050034,3EUR57XPAR1129743-33793b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 16:59:59FR001104050034,3EUR83XPAR1129743-34049b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 17:08:46FR001104050034,3EUR10XPAR1129743-34305b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 17:08:46FR001104050034,3EUR18XPAR1129743-34561b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 17:15:38FR001104050034,3EUR18XPAR1129743-34817b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 17:20:10FR001104050034,3EUR35XPAR1129743-35073b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 17:20:13FR001104050034,3EUR3XPAR1129743-35329b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 17:21:27FR001104050034,3EUR29XPAR1129743-35585b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 17:21:38FR001104050034,3EUR33XPAR1129743-35841b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 17:24:03FR001104050034,3EUR2XPAR1129743-36097b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 17:29:50FR001104050034,3EUR39XPAR1129743-38145b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 17:35:12FR001104050034,1EUR24XPAR1129743-44033b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 17:35:12FR001104050034,1EUR16XPAR1129743-44289b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 17:35:12FR001104050034,1EUR10XPAR1129743-44545b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 17:35:12FR001104050034,1EUR22XPAR1129743-44801b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 17:35:12FR001104050034,1EUR10XPAR1129743-45057b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 17:35:13FR001104050034,1EUR41XPAR1129743-45313b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 17:35:13FR001104050034,1EUR2XPAR1129743-45569b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 17:35:13FR001104050034,1EUR10XPAR1129743-45825b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 17:35:13FR001104050034,1EUR45XPAR1129743-46081b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 17:35:13FR001104050034,1EUR29XPAR1129743-46337b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 17:35:13FR001104050034,1EUR69XPAR1129743-46593b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/07/2026 17:35:13FR001104050034,1EUR145XPAR1129743-46849b204Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/07/2026 09:40:56FR001104050036,2EUR500XPAR1129743-37889b205Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/07/2026 15:52:12FR001104050036,2EUR7XPAR1129743-100097b205Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/07/2026 15:52:12FR001104050036,2EUR7XPAR1129743-100353b205Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/07/2026 15:52:12FR001104050036,2EUR594XPAR1129743-100609b205Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/07/2026 15:54:31FR001104050036,2EUR73XPAR1129743-101633b205Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/07/2026 16:12:51FR001104050036,2EUR9XPAR1129743-103169b205Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/07/2026 16:29:02FR001104050036,2EUR250XPAR1129743-103425b205Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/07/2026 16:33:24FR001104050036,2EUR168XPAR1129743-103681b205Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/07/2026 16:33:24FR001104050036,2EUR32XPAR1129743-103937b205Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/07/2026 16:54:40FR001104050036,2EUR468XPAR1129743-105473b205Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/07/2026 17:07:27FR001104050036,2EUR97XPAR1129743-108289b205Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/07/2026 17:07:27FR001104050036,2EUR403XPAR1129743-108545b205Couverture


Pièce jointe


Attachments

27072026_74SW_CP_Rachat Actions_Sem20Juil_FR
GlobeNewswire

Recommended Reading

 