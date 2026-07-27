Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 24 juillet 2026

 | Source: WENDEL WENDEL

RACHAT D’ACTIONS – 27 JUILLET 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 21 mai 2026.

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes du 20 au 24 juillet 2026 :

Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché (MIC Code)
WENDEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		969500M98ZMIZYJD5O34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		20/07/2026FR0000121204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		8 38781,1314XPAR
20/07/20264 56780,9984CEUX
20/07/2026 95680,9979TQEX
20/07/2026 89681,0003AQEU
21/07/20268 34479,9943XPAR
21/07/2026 90879,9386AQEU
21/07/20264 58679,9245CEUX
21/07/2026 96479,9477TQEX
22/07/20268 07480,5258XPAR
22/07/20264 44680,5915CEUX
22/07/2026 90680,6181TQEX
22/07/2026 90780,5870AQEU
23/07/20267 92980,8700XPAR
23/07/20264 37280,7988CEUX
23/07/2026 87680,8062TQEX
23/07/2026 88980,7980AQEU
24/07/20267 87880,8427XPAR
24/07/20264 30980,8197CEUX
24/07/2026 87080,8383AQEU
24/07/2026 87380,8246TQEX
   TOTAL71 93780,6505 

A propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et de 56% de Committed Advisors en avril 2026. Au 31 mars 2026, le Groupe gère 49,5 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

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Secrétariat général – Sébastien Metzger – s.metzger@wendelgroup.com

        

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