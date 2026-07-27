Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 24 juillet 2026

RACHAT D’ACTIONS – 27 JUILLET 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 21 mai 2026.

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes du 20 au 24 juillet 2026 :

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché (MIC Code) WENDEL











































































969500M98ZMIZYJD5O34











































































20/07/2026 FR0000121204











































































8 387 81,1314 XPAR 20/07/2026 4 567 80,9984 CEUX 20/07/2026 956 80,9979 TQEX 20/07/2026 896 81,0003 AQEU 21/07/2026 8 344 79,9943 XPAR 21/07/2026 908 79,9386 AQEU 21/07/2026 4 586 79,9245 CEUX 21/07/2026 964 79,9477 TQEX 22/07/2026 8 074 80,5258 XPAR 22/07/2026 4 446 80,5915 CEUX 22/07/2026 906 80,6181 TQEX 22/07/2026 907 80,5870 AQEU 23/07/2026 7 929 80,8700 XPAR 23/07/2026 4 372 80,7988 CEUX 23/07/2026 876 80,8062 TQEX 23/07/2026 889 80,7980 AQEU 24/07/2026 7 878 80,8427 XPAR 24/07/2026 4 309 80,8197 CEUX 24/07/2026 870 80,8383 AQEU 24/07/2026 873 80,8246 TQEX TOTAL 71 937 80,6505

A propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et de 56% de Committed Advisors en avril 2026. Au 31 mars 2026, le Groupe gère 49,5 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

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Secrétariat général – Sébastien Metzger – s.metzger@wendelgroup.com

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