ACTEOS : Chiffre d’Affaires S1 2026

Acteos, éditeur de progiciels d’optimisation des flux logistiques, publie son chiffre d’affaires consolidé au titre du 1er semestre 2026.

Activité

EN K€ S1 2026(1) S1 2025 Variation

Acteos France 4 156 4 139 +0,4%

dont RFID/Auto ID/Mobility 1 037 1 463 -29,1%

dont Software 3 119 2 676 +16,6%

Total Consolidé 4 156 4 139 +0,4%

(1) Chiffres non audités





Au titre du premier semestre 2026, Acteos a réalisé un chiffre d’affaires stable de 4,1 M€. Cette évolution doit être appréciée au regard de la transformation en profondeur opérée par le Groupe depuis maintenant plusieurs mois au bénéfice des activités Software, plus contributives à la rentabilité et offrant un fort potentiel de développement. Licences, prestations, SaaS et revenus maintenance portent cette progression soutenue.

Software : une stratégie commerciale offensive qui porte ses fruits

Sur ces activités, ACTEOS affiche sur le semestre un chiffre d’affaires de 3,1 M€ (75% du CA total), en hausse de 16,6%. Cette forte croissance confirme la pertinence du recentrage opéré. Sur ces activités désormais prioritaires, l’offre produits proposée par le Groupe bénéficie aujourd’hui d’un excellent accueil auprès du marché matérialisé à la fois par le développement des ventes sur le parc client existant et la signature de nouvelles références.

Cette focalisation permet à ACTEOS d’être aujourd’hui au cœur d’un marché structurellement porteur en apportant une réponse à la nécessaire automatisation logistique des moyennes et grandes entreprises à la recherche de gains significatifs en matière d’efficacité, de rapidité et de rentabilité de leurs opérations.

Les solutions logicielles déployées par ACTEOS offrent ainsi des avantages décisifs en matière de réduction des coûts, d’amélioration de la productivité, de sécurisation des flux et de satisfaction clients. Dans un environnement globalisé marqué par une dématérialisation croissante des échanges, l’intégration de solutions d’optimisation des flux logistiques devient, plus que jamais, une condition pour garantir la compétitivité et la performance globale des entreprises.

Les activités Mobilité ressortent, quant à elles, en net repli avec un chiffre d’affaires de 1 M€ (-29,1%). Cette baisse anticipée renvoie, comme présenté dans les communications des derniers mois, au repli structurel des équipements des points relais en PDA (Personnal Digital Assistant) au profit de l’installation de lockers plus adaptés à la demande des consommateurs. Malgré cette tendance de fond, la baisse devrait être moins forte sur la seconde partie de l’exercice.

Perspectives : confiance réaffirmée malgré une vigilance accrue sur l’évolution des conditions de marché

Fort de ce début d’exercice réussi, ACTEOS reste confiant dans sa capacité à poursuivre sa dynamique de croissance sur l’ensemble de l’exercice 2026 avec une visibilité renforcée grâce à la part croissante des revenus récurrents. Le Groupe reste toutefois attentif à l’évolution du contexte économique général et son impact sur les délais de prises de décision des prospects dans une période d’incertitudes accrues.

Dans ce contexte, le Groupe entend poursuivre ses efforts sur :

La refonte de son offre logicielle afin de conforter la dynamique commerciale observée au cours des derniers mois ;

Le développement de ses offres SaaS, en ligne avec l’évolution de la demande du marché ;

L’amélioration de la rentabilité opérationnelle avec en ligne de mire le retour à la profitabilité grâce à la contribution accrue des revenus Software et la poursuite d’une stricte discipline de gestion ;

La gestion prévisionnelle des besoins de trésorerie compte tenu des évolutions liées au financement du fond de roulement et de la reprise des remboursements bancaires dès cet été 2026.

Prochains évènements :

Publication des résultats semestriels le 10 septembre 2026 (après bourse).

Publication du chiffre d’affaires de l’exercice 2026 le 25 janvier 2027 (après bourse).





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