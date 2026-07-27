Clermont-Ferrand, 27 juillet 2026

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Michelin réalise au premier semestre 2026 une progression du résultat opérationnel des secteurs à périmètre et changes constants, ainsi que du cash-flow libre avant M&A. Le Groupe confirme sa guidance annuelle.

Chiffre d’affaires de 12,7 milliards €, en hausse de 0,5% à taux de change constant, l'effet devise pesant pour -3,1%

Résultat opérationnel des secteurs de 1,45 milliard € soit une marge de 11,4%, en progression de 7% à périmètre et changes constants

Cash-flow libre avant M&A élevé, atteignant 282 M€, contre -102M€ au premier semestre 2025

Trois acquisitions structurantes finalisées en Polymer Composite Solutions

Les résultats du premier semestre 2026 confirment la capacité du Groupe à réaliser une performance opérationnelle solide dans un environnement économique chahuté, marqué par un effet de change particulièrement défavorable et des marchés Première monte encore déprimés.

Le chiffre d’affaires s'élève à 12,7 milliards €, en repli de 2,6% en publié mais en hausse de 0,5% à parités constantes. L’effet prix-mix positif de 0,9% est porté par l’enrichissement du mix Produit et le dynamisme de la marque MICHELIN dont les volumes progressent de 5% au Remplacement. L’effet volume de -0,9% traduit le recul de la Première monte et des marques Tier 3. L’effet périmètre favorable est lié aux acquisitions de Cooley Group et Flexitallic.

Le résultat opérationnel des secteurs atteint 1,45 milliard €, soit 11,4% des ventes, contre 11,1% au premier semestre 2025. À périmètre et parités constants, il progresse de 103 M€ (+7%), porté par des effets prix-mix et matières premières favorables, partiellement atténués par la hausse des coûts industriels et logistiques (inflation et droits de douane). En parallèle, le Groupe poursuit l’adaptation de ses capacités industrielles dans le monde.

Le cash-flow libre avant M&A atteint +282 millions €, en progression de +384 M€ par rapport au premier semestre 2025. A 26%, le ratio d'endettement net reflète la solidité financière du Groupe.

Performance par segment :

Le segment Consommateur affiche un chiffre d’affaires de 6 926 M€ et une marge opérationnelle de 12,5% (+0,4 pt), porté par une bonne dynamique des ventes à la marque MICHELIN au Remplacement (dont le succès des nouvelles gammes MICHELIN Primacy 5 Energy et Pilot Sport 5 Energy), et par une croissance des activités Deux-roues.

affiche un chiffre d’affaires de 6 926 M€ et une marge opérationnelle de 12,5% (+0,4 pt), porté par une bonne dynamique des ventes à la marque MICHELIN au Remplacement (dont le succès des nouvelles gammes MICHELIN Primacy 5 Energy et Pilot Sport 5 Energy), et par une croissance des activités Deux-roues. Le segment Transport enregistre un chiffre d’affaires de 2 813 M€ et une marge de 5,9% (+0,3 pt), en amélioration malgré la faiblesse persistante de la Première monte aux Amériques. Le Groupe renforce ses positions au Remplacement notamment en Europe.

enregistre un chiffre d’affaires de 2 813 M€ et une marge de 5,9% (+0,3 pt), en amélioration malgré la faiblesse persistante de la Première monte aux Amériques. Le Groupe renforce ses positions au Remplacement notamment en Europe. Le segment Spécialités réalise un chiffre d’affaires de 2 220 M€ avec une marge stable à 14,1%, portés par la croissance du Mining et de l’Avion, mais toujours fortement pénalisés par un marché de première monte Agricole au plus bas depuis 10 ans.

réalise un chiffre d’affaires de 2 220 M€ avec une marge stable à 14,1%, portés par la croissance du Mining et de l’Avion, mais toujours fortement pénalisés par un marché de première monte Agricole au plus bas depuis 10 ans. Le segment Polymer Composite Solutions progresse en chiffre d’affaires de 14% à 728 M€, sous l’effet des acquisitions récentes, avec une marge de 13,6%. Les activités de Joints, Tissus enduits et Courroies sont en croissance, alors que les Convoyeurs font face à des marchés difficiles notamment en Australie. La transformation du portefeuille s'accélère vers des marchés diversifiés, moins cycliques et à forte valeur ajoutée.

Perspectives 2026

Dans un environnement toujours caractérisé par les incertitudes économiques et géopolitiques, Michelin confirme sa guidance annuelle : un résultat opérationnel des secteurs supérieur à celui de 2025 à taux de change et périmètre constants, et un cash-flow libre avant M&A supérieur à 1,6 milliard €.

Le Groupe s'appuie sur la force de la marque MICHELIN, sa puissance d'innovation, la qualité de ses produits & services et l'engagement de ses équipes, et poursuit l'exécution de sa feuille de route Michelin in Motion 2030.

Florent Menegaux, Président :

“ Les équipes de Michelin peuvent être fières de leurs performances sur ce premier semestre : notre Groupe enregistre une nette amélioration de la dynamique des ventes. C'est le fruit d'un travail remarquable sur la qualité de nos offres toujours à la pointe de l'innovation, du renforcement de l'attractivité de notre marque et de notre exigence continue en matière de compétitivité.

Notre Groupe, qui peut compter sur des fondamentaux solides, ne relâche pas ses efforts dans un contexte géopolitique très tendu et face à une pression concurrentielle de plus en plus forte. Michelin pilote ses activités avec agilité, confiance et lucidité, et maintient son cap stratégique”.

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Chiffres clés



(en millions €) 1er semestre 2026 1er semestre 2025 Ventes 12 687 13 028 Résultat opérationnel des secteurs 1 446 1 452 Marge opérationnelle des secteurs 11,4 % 11,1 % dont Consommateur1 12,5 % 12,2 % dont Transport1 5,9 % 5,5 % dont Spécialités1 14,1 % 14,1 % dont Polymer Composite Solutions 13,6 % 15,9 % Autres produits et charges opérationnels -262 -251 Résultat opérationnel 1 183 1 200 Résultat net 766 840 Résultat net par action 1,11 1,18 EBITDA des secteurs 2 418 2 428 Investissements hors acquisitions 695 766 Endettement net 4 547 3 942 Ratio d’endettement net 26,0 % 22,2 % Engagement net pour avantages au personnel 2 303 2 498 Cash-flow libre2 -328 -114 Cash-flow libre avant M&A 282 -102 Effectif inscrit3 123 300 127 500

Et distribution associée.

2 Cash-flow libre : flux de trésorerie sur activités opérationnelles moins les flux de trésorerie sur activités d’investissement retraités des flux de trésorerie nets sur les actifs financiers de gestion de trésorerie et de garantie d’emprunts.

3Données arrondies à la centaine la plus proche.

Évolution des marchés

Tourisme Camionnette & Deux-roues

TOURISME CAMIONNETTE

1er semestre



2026/2025



(en nb. de pneus) Europe* Amérique du Nord & centrale Chine Total Monde Première monte -1 % -1 % -7 % -3 % Remplacement -2 % -4 % +9 % +1 %

* Y compris Turquie et Asie centrale

Le marché mondial sell-in des pneumatiques Tourisme Camionnette est stable sur le premier semestre de 2026, avec une Première monte en recul (-3 %) et une demande Remplacement en légère hausse (+1 %).

TOURISME CAMIONNETTE - PREMIERE MONTE

En Première monte, la demande mondiale est en retrait de 3 % par rapport à fin juin 2025. Ce recul est particulièrement notable en Chine, mais il touche aussi dans une moindre mesure l’Europe et l’Amérique du Nord.

En Europe, le marché est en légère baisse de 1 % sur le semestre, avec un ralentissement au deuxième trimestre. Dans un contexte macro-économique peu dynamique, la demande intérieure est modérée. L’électrification du parc, favorisée notamment par le lancement de véhicules abordables, progresse mais bénéficie plus fortement aux importations asiatiques qu’aux constructeurs locaux.

En Amérique du Nord et centrale, le marché est également en légère baisse (-1 %), avec deux trimestres équilibrés. Le pouvoir d’achat limité des ménages pèse sur la demande de véhicules dont les prix ont finalement augmenté sous l’effet des droits de douane. La transition vers les véhicules électriques, déjà moins avancée que dans les autres régions du monde, souffre de l’arrêt des aides publiques aux Etats-Unis.

En Chine, le marché est en net retrait sur la période (-7 %). Ce recul reflète une demande intérieure en net déclin, au niveau le plus bas depuis le Covid, notamment sous l’effet de subventions et exemptions de taxes pour l'achat de véhicules neufs moins incitatives qu'en 2025. Cependant, les exports de véhicules à destination des autres régions du monde demeurent très robustes, tirés en particulier par les voitures électriques.

Dans le reste du monde, la demande est globalement stable en Asie hors Chine (+1 %) ainsi qu’en Afrique, Inde, Moyen-Orient (-1 %).

TOURISME CAMIONNETTE - REMPLACEMENT

En Remplacement, la demande mondiale est en hausse de 1 % par rapport au premier semestre de 2025. Cette relative stabilité masque de fortes disparités, avec notamment une forte croissance en Chine et un déclin en Amérique du Nord.

En Europe, le marché à fin juin est en recul (-2 %). Alors que la demande sell-out est restée relativement stable au cours du semestre, les flux d’importations de pneus à bas coût en provenance d’Asie ont d’abord ralenti au premier trimestre, avant de réaccélérer au second, dynamisant le marché sell-in sur cette période. La mise en place de mesures antidumping par la Commission Européenne envers les pneumatiques originaires de Chine à partir de juillet 2026, mais sans mesure rétroactive, a poussé les distributeurs à se réapprovisionner avant l’été.

La saison « Hiver » semble bien engagée, avec une demande légèrement inférieure à l’année précédente mais sur une base de comparaison très élevée.

Les stocks sont globalement au niveau normatif dans la distribution à l’exception des pneumatiques importés pour lesquels ils sont élevés.

En Amérique du Nord et centrale, le marché affiche un recul notable (-4 %) sur le semestre. A l’image de l’Europe, ce recul s’explique notamment par une diminution des importations par rapport à 2025. En outre, les conditions climatiques difficiles en janvier et février n’ont pas favorisé l’activité générale.

Toutefois, les distances parcourues par les automobilistes sont restés stables, voire en légère croissance : ainsi la demande sell-out de pneumatiques est restée résiliente, et la conséquence est donc un niveau de stock légèrement en-dessous de la norme dans la distribution.

En Chine, la demande est en hausse significative (+9 %) au premier semestre 2026. Ce mouvement s’inscrit dans la continuité de la reprise du marché observée depuis la mi-2025. Il bénéficie d'un contexte macro-économique positif ainsi que de l'effet au remplacement des nombreux véhicules neufs livrés au cours des dernières années. Par ailleurs, le marché des pneumatiques de dimensions « 18 pouces et plus » reste particulièrement dynamique.

Enfin la demande est en légère hausse en Asie hors Chine (+2 %) ainsi qu’en Afrique, Inde, Moyen-Orient (+1 %).

DEUX-ROUES

Le marché des deux-roues motorisés est globalement bien orienté au premier semestre. En dépit de certaines disparités régionales, l’Europe affiche une croissance tirée par la part premium du marché. La situation est plus incertaine en Amérique du Nord, avec une demande globalement stable. L’Amérique du Sud est en légère hausse, tirée par des importations élevées. Enfin le marché bénéficie, dans la plupart des pays émergents, d’une montée en gamme du parc des deux-roues dédiés aux trajets domicile-travail. Cela se traduit notamment par une électrification du parc de scooters en Chine. Ces tendances sont bénéfiques aux manufacturiers de pneumatiques premium.

Le marché mondial du vélo poursuit sa reprise après les corrections de stocks opérées entre 2023 et 2025, avec un retour progressif de la demande en Europe et en Amérique du Nord. La situation reste cependant fragile et certains acteurs sont toujours en difficulté.

Poids lourd (radial & bias)

1er semestre



2026/2025



(en nb. de pneus) Europe* Amérique du Nord

& centrale Amérique du Sud Total Monde

(Hors Chine) Première monte +4 % -12 % -11 % -2 % Remplacement +9 % -13 % +32 % +2 %

* Y compris Turquie et Asie centrale

Le marché mondial sell-in des pneumatiques pour Poids lourd (hors Chine) est en hausse de 1 % par rapport au premier semestre de 2025.

En Chine, où la présence du Groupe est marginale, les marchés affichent une progression de 7 % sur le semestre, dont +14 % en Première monte, tirée par l'export et les ventes de poids lourds électrifiés, et +2 % en Remplacement.

PREMIERE MONTE

En Première monte, le marché mondial hors Chine est en retrait de 2 % sur le semestre, avec une baisse très significative dans les Amériques, pas totalement compensée par la croissance en Europe.

En Europe, le marché est en croissance (+4 %), poursuivant le rebond amorcé l’année dernière. La base de comparaison, très basse en début d’année 2025, se relève progressivement. La demande est portée par le renouvellement de flottes vieillissantes plutôt que par une forte croissance du transport.

En Amérique du Nord et centrale, le marché affiche toujours un recul très significatif (-12 %) sur la période, mais le point d’inflexion semble passé avec un deuxième trimestre (-6 %) moins négatif que le premier (-18 %) et un mois de juin en croissance (+4%). Alors que les constructeurs de Poids lourds avaient constitué des stocks en prévision de ventes dynamiques sur l’année 2025, les nombreuses incertitudes politiques (remise en cause des réglementations environnementales prévues) et économiques ont incité les flottes à retarder leurs investissements dans de nouveaux véhicules. Les commandes de camions neufs sont en nette hausse depuis la fin de l’année 2025 et le rythme de production devrait réaccélérer très prochainement, en particulier dans le sous-segment des camions de « classe 8 ».

En Amérique du Sud, le marché est également en recul très significatif (-11 %). L’investissement des flottes dans des camions neufs est fortement limité au Brésil par des taux d’intérêt élevés, ainsi que par l’approche d’élections en fin d’année qui génèrent un certain attentisme. De plus, la concurrence des constructeurs de Poids lourds asiatiques, dont les imports vers l’Amérique du Sud enregistrent une forte croissance, pénalise le marché local.

La demande est en hausse en Asie hors Chine (+3 %) ainsi qu’en Afrique, Inde, Moyen-Orient (+3 %).

REMPLACEMENT

En Remplacement, le marché mondial hors Chine s'inscrit en hausse de 2 % sur le semestre mais il est marqué par de fortes disparités régionales avec une croissance forte en Amérique du Sud et en Europe, et un recul net en Amérique du Nord.

En Europe, le marché est en croissance de 9 %. Si la demande de fret demeure globalement bien orientée sur la période, cette forte hausse est d’abord tirée par des importations de pneumatiques plus importantes que l’année précédente, et dans une moindre mesure par des achats anticipés dans un contexte inflationniste.

En Amérique du Nord et centrale, le marché est en baisse prononcée (-13 %) sur le semestre, avec toutefois une tendance légèrement favorable (-15 % au premier et -11 % au deuxième). Les importations de pneumatiques sont en recul, d’une part parce qu’elles se comparent à une base élevée et d’autre part parce que le niveau de stock non-pool était élevé en fin d’année 2025 et doit se résorber. De plus, la demande de fret routier reste faible : si certains indicateurs tels que le coût du fret montrent des signes de reprise, le volume des expéditions reste bas.

En Amérique du Sud, le marché est en très forte croissance à fin juin 2026 (+32 %), dans la continuité du premier trimestre. Cette évolution est principalement liée à la hausse spectaculaire des importations de pneumatiques à bas prix vers la région. Une compensation mécanique du recul du marché Première monte participe également de cette forte augmentation.

Enfin la demande est en recul modéré en Asie hors Chine (-2 %) ainsi qu’en Afrique, Inde, Moyen-Orient (-2 %).

Pneumatiques de Spécialité

Mines : le besoin d'équipement en pneus miniers reste soutenu sur le long terme par des besoins croissants d’extraction de minerais, notamment pour alimenter la transition énergétique et les évolutions technologiques. Dans ce contexte, le marché s'est affiché en légère croissance sur le semestre. La demande est restée solide, mais quelques perturbations dans la chaîne d’approvisionnement ainsi qu’un très léger déstockage des opérateurs miniers dans un but d’optimisation de leur trésorerie ont limité la croissance du marché sell-in.

Hors-la-route (Agricole, Infrastructure, Manutention, Défense) : dans ces segments où le marché pneumatique est globalement équilibré entre Première monte et Remplacement, les différentes activités ont évolué de manière très contrastée.

En Agricole, les marchés Première monte, par nature très cycliques, restent déprimés. L’Europe, qui semblait afficher des signes de reprise en début d’année, se rétracte de nouveau. La situation est tout aussi compliquée en Amérique du Nord où le marché n’affiche pas de signe de rebond. Dans les deux cas, le revenu disponible des agriculteurs reste à un niveau bas, impacté notamment par le renchérissement du coût des engrais, conséquence du conflit au Moyen-Orient.

En Remplacement, l’évolution du marché est globalement positive, en Amérique du Nord et en Europe. Dans les deux cas, les pneumatiques importés ont pris ces dernières années une part croissante du marché.

En Infrastructure, la demande Première monte évolue positivement, dans la continuité du second semestre de 2025. Les investissements publics dans les infrastructures de transport ou de transition énergétique supportent cette reprise. En Remplacement, les marchés sont aussi globalement bien orientés, la croissance en Amérique du Nord compensant le léger recul constaté en Europe.

En Manutention, le marché est contrasté : la Première monte est en baisse, tandis que le Remplacement est en hausse, en Amérique du Nord et en Europe. L’activité des chariots élévateurs est favorable, bénéficiant de la demande logistique.

Enfin le marché de la Défense est en croissance : face à une instabilité internationale accrue, les gouvernements renforcent leurs programmes d’investissement dans le domaine, ce qui se traduit par un accroissement des commandes.

Avion : le marché de l'aviation commerciale est en légère hausse sur le premier semestre, même si la crise au Moyen-Orient a entrainé un ralentissement de l’activité au deuxième trimestre, avec une baisse de la demande de transport aérien en avril et mai 2026 par rapport à l’année précédente. L’aviation militaire a également affiché une dynamique positive sur la période, tandis que l'aviation générale est globalement restée stable.

Ventes et Résultats

Ventes

Sur les six premiers mois de l’année 2026, les ventes du Groupe s’élèvent à 12 687 millions €, contre 13 028 millions € sur la même période de 2025, soit une baisse de 2,6 %.

À parités de change constantes, elles progressent de 0,5%, l’effet de change défavorable pénalisant fortement l’évolution du chiffre d’affaires au 1er semestre.

L’évolution des principaux éléments qui composent le chiffre d’affaires s’explique par les facteurs suivants :

un effet périmètre favorable de 90 millions €, représentant 0,7 % des ventes, reflétant principalement l’acquisition de Cooley Group et de Flexitallic au cours du premier semestre 2026, partiellement compensée par l’impact de la cession des activités de petits équipements de construction à CEAT au second semestre 2025 ;

un effet volume défavorable de 122 millions €, représentant 0,9 % des ventes, traduisant le recul des volumes pneumatiques, principalement imputable aux activités Première monte ainsi qu’aux marques Tier 2 et Tier 3. Sur le marché du Remplacement, les volumes de la marque MICHELIN progressent de 5 % ;

un effet prix-mix favorable de 115 millions €, représentant 0,9 % des ventes, qui résulte : d’un effet mix favorable de 234 millions €, représentant 1,8 % des ventes, porté par plusieurs facteurs favorables dont la progression des ventes à la marque MICHELIN, la progression des ventes de pneumatiques à forte valeur ajoutée notamment les pneus « 18 pouces et plus », ainsi qu’un mix marché favorable grâce à une meilleure dynamique du Remplacement par rapport à la Première monte ; d’un effet prix négatif de 119 millions €, lié à la baisse des prix sur les contrats indexés résultant du recul des coûts des matières premières en 2025, ainsi qu’aux ajustements de prix issus de l’approche de pricing dynamique à la maille dimensionnelle. Ces effets masquent les hausses de prix mises en œuvre au cours du second trimestre 2026 sur les différents marchés de Remplacement pneumatiques ;

des ventes hors pneumatiques en léger retrait, avec un impact négatif de 21 millions € ou 0,2 % des ventes, reflétant principalement le recul de l’activité convoyeurs dont la demande est restée faible au 1 er semestre, et masque la bonne performance des autres activités Polymer Composite Solutions à périmètre constant ;

semestre, et masque la bonne performance des autres activités à périmètre constant ; Un effet défavorable des parités monétaires à hauteur de 403 millions €, soit 3,1 % des ventes, dû principalement (près de 80%) à la dépréciation du dollar américain face à l’euro au premier semestre, aux côtés d’autres monnaies telles que la livre turque, le yen japonais, ou le dollar canadien.

Résultats

Au 30 juin 2026, le résultat opérationnel des secteurs s’établit à 1 446 millions €, soit 11,4 % des ventes, contre 1 452 millions €, soit 11,1 % des ventes, au 30 juin 2025.

À périmètre et parités constants, le résultat opérationnel progresse de 103 millions €, soit 7 %, témoignant de la performance opérationnelle du Groupe dans un environnement économique complexe.

L’évolution du résultat opérationnel s’explique par les facteurs suivants :

un effet volume défavorable de 38 millions €, traduisant le recul des volumes vendus mais en partie compensé par une meilleure absorption des coûts fixes grâce à une amélioration du taux de chargement des usines ;

un effet prix-mix favorable de 78 millions €, comprenant un effet mix favorable de 197 millions €, porté par l’amélioration du mix produits, un mix marché (Première monte vs. Remplacement) favorable et un mix activités positif. L’effet prix négatif de 119 millions € résulte principalement des ajustements tarifaires liés aux mécanismes d’indexation des prix sur les matières premières ;

un effet matières premières favorable de 199 millions €, résultant principalement de la baisse des coûts d’achat des matières premières au second semestre 2025 et au premier trimestre 2026 jusqu’au déclenchement du conflit au Moyen-Orient, ainsi que de l’impact favorable de la dépréciation du dollar américain sur les achats de matières premières, dont les effets se reflètent dans le coût de revient des ventes du premier semestre ;

un impact négatif de 130 millions € lié aux coûts industriels et logistiques, comprenant notamment les effets des droits de douane ainsi que l’inflation des coûts de production ;

une contribution négative des activités hors pneumatiques de 11 millions € ;

une évolution légèrement défavorable des frais SG&A groupe, comprenant les frais commerciaux, les frais administratifs et frais de recherche et développement, ils représentent un impact négatif de 11 millions €, illustrant la capacité du Groupe à maîtriser ses coûts dans un contexte inflationniste ;

une évolution favorables des autres éléments à hauteur de 16 millions €, reflétant principalement la réduction des frais de reconversion ;

un effet périmètre favorable de 5 millions €, reflétant principalement les acquisitions de Cooley Group au 1 er trimestre et de Flexitallic au 2 e trimestre de cette année, modérément atténué par la cession des activités de petits équipements de construction à CEAT au 3 e trimestre de 2025 ;

trimestre et de Flexitallic au 2 trimestre de cette année, modérément atténué par la cession des activités de petits équipements de construction à CEAT au 3 trimestre de 2025 ; un effet de change défavorable de 114 millions €, principalement lié au dollar américain, à la livre turque et au yen japonais.

Cette évolution permet au Groupe de porter sa marge opérationnelle à 11,4 %, contre 11,1 % au premier semestre 2025, soit une amélioration de 0,3 point, malgré un environnement de change particulièrement défavorable.

Les autres produits et charges opérationnels représentent une charge nette de 262 millions €, en hausse de 11 millions € par rapport au premier semestre 2025.

Ils sont principalement composés de provisions et de dépréciations liées aux restructurations d’activités, notamment des provisions comptabilisées au premier semestre 2026 à la suite des annonces de restructuration des sites de Tuscaloosa et d’Emporia, aux États-Unis.

Le résultat net s’élève à 766 millions €, contre un bénéfice de 840 millions € au premier semestre 2025. Cette baisse est principalement liée à la diminution de la quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence.

Position financière nette

Au 30 juin 2026, le cash-flow libre avant M&A s’établit à +282 millions €, en hausse de 384 millions € par rapport à l’année précédente (-102 millions € au 30 juin 2025).

Le cash-flow libre après M&A est de -328 millions €, contre -114 millions € au 30 juin 2025. Cette variation s’explique par la finalisation des acquisitions de Cooley Groupe et Flexitallic au cours du premier semestre de 2026 qui ont contribué à faire augmenter le poste « Acquisitions et cessions » de 598 millions € entre les deux années.

Au 30 juin 2026, le Groupe affiche un ratio d’endettement net de 26,0 %, correspondant à un endettement financier net de 4 547 millions €, en hausse de 605 millions € par rapport au 30 juin 2025.

Information sectorielle

en millions €











Segment



Ventes Résultat opérationnel

des secteurs Marge opérationnelle

des secteurs 1er semestre 2026 1er semestre 2025 1er semestre 2026 1er semestre 2025 1er semestre 2026 1er semestre 2025 Consommateur* 6 926 7 112 867 865 12,5% 12,2% Transport* 2 813 3 007 167 166 5,9% 5,5% Spécialités* 2 220 2 269 312 320 14,1% 14,1% Polymer Composite Solutions 728 641 99 102 13,6% 15,9% Groupe 12 687 13 028 1 446 1 452 11,4% 11,1%

* et distribution associée

Les données sectorielles du premier semestre 2025 ont été retraitées pour tenir compte de la création du segment « Polymer Composite Solutions », les activités auparavant regroupées au sein du segment « Spécialités » étant désormais dissociées.

Segment Consommateur

Les ventes du segment Consommateur (Automobile, Deux-roues et Distribution associée) s’élèvent à 6 926 millions d’euros à fin juin 2026, contre 7 112 millions d’euros à fin juin 2025, soit une baisse de 2,6 %.

Les volumes vendus progressent de 0,8 % au premier semestre, reflétant la bonne dynamique du Remplacement Automobile et des activités Deux-Roues, qui compensent la faiblesse persistante de la Première monte Automobile.

En Première monte Automobile, les ventes du Groupe sont en recul, sur des marchés globaux en retrait et sous l’effet d’un mix constructeurs et véhicules défavorable. Elles progressent en Chine où le Groupe gagne des parts de marché auprès des constructeurs locaux, notamment sur les segments des véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi qu’en région Afrique-Inde-Moyen-Orient.

En Remplacement Automobile, les ventes progressent au premier semestre, portées par la surperformance de la marque MICHELIN dans la plupart des régions. Les ventes affichent une croissance particulièrement soutenue en Europe et en Chine, où le Groupe continue de gagner des parts de marché. Le Groupe bénéficie également du succès des nouvelles gammes (dont MICHELIN Primacy 5 Energy), de la forte dynamique de croissance des dimensions 18 pouces et plus, et d’un démarrage favorable de la saison hiver en Europe. En Amérique du Nord, Le Groupe renforce également sa part de marché à la marque MICHELIN.

Les ventes des marques Tier 2 sont stables en Europe (marque Kleber), les marques de Tier 3 enregistrent une baisse en Europe comme en Amérique du Nord.

L’activité Deux-Roues progresse dans la plupart des régions, portée par la très bonne performance de la marque MICHELIN, notamment sur les segments de la moto loisir et des offres premium. Cette croissance est particulièrement soutenue en Amérique du Nord, en Europe et en Chine.

Le résultat opérationnel du secteur s’établit à 867 millions d’euros, soit 12,5 % des ventes, contre 865 millions d’euros, en amélioration de 0,4 pts par rapport au premier semestre 2025.

Segment Transport

Les ventes du segment Transport routier et Distribution associée s’élèvent à 2 813 millions d’euros à fin juin 2026, contre 3 007 millions d’euros sur la même période de 2025, soit une baisse de 6,4 %.

Les volumes de ventes sont en retrait de 2,6 %, principalement en raison de la faiblesse persistante de la Première monte, tandis que le Remplacement évolue de manière contrastée selon les régions.

En Première monte, les ventes du Groupe demeurent en retrait, principalement sous l’effet de la faiblesse de la demande en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. En Amérique du Nord, elles restent fortement pénalisées par le recul du marché des camions lourds (Class 8), même si les fortes hausses de commandes enregistrées par les constructeurs depuis décembre 2025 confortent la perspective d’un redressement de l’activité au second semestre. En Amérique du Sud, les ventes sont pénalisées par le ralentissement de la production des constructeurs. En Europe, les ventes font preuve d’une meilleure résilience dans un marché globalement plus favorable.

En Remplacement, les ventes progressent en Europe, en Asie et dans la région Afrique-Inde-Moyen-Orient. Cette performance est soutenue par le renouvellement du plan produit lancé en 2025, le renforcement de l’approche multimarque et les actions engagées auprès des flottes et des distributeurs.

En Amérique du Nord, les ventes du Groupe demeurent en retrait dans un marché toujours difficile, mais Michelin renforce sa part de marché grâce à la compétitivité de son offre et à la solidité de ses positions commerciales.

Les activités de Transport urbain sont en croissance, portées par une bonne dynamique des véhicules utilitaires légers en Europe et par la progression des ventes dans les régions Asie-Pacifique et Afrique-Inde-Moyen-Orient.

Les offres de Solutions connectées enregistrent une évolution contrastée au premier semestre. L’activité bénéficie d’une croissance solide en Amérique du Sud, notamment au Brésil, mais ne compense pas l’environnement commercial plus difficile en Amérique du Nord. En Europe, les activités Tire-as-a-service sont en léger retrait, le Groupe ayant concentré ses efforts sur la sélectivité de son portefeuille de contrats pour améliorer sa rentabilité. Le Groupe poursuit par ailleurs, le développement de ses services connectés et de maintenance prédictive en y intégrant des fonctionnalités fondées sur l’intelligence artificielle.

Le résultat opérationnel du secteur Transport routier s’élève à 167 millions d’euros, représentant 5,9 % des ventes, en amélioration de 0,4 pts par rapport au premier semestre 2025.

Segment Spécialités

Les ventes du secteur opérationnel des Activités de spécialités et Distribution associée s’élèvent à 2 220 millions d’euros, contre 2 269 millions d’euros à fin juin 2025, soit une baisse de 2,2 %.

Les volumes progressent de 1,0 % au premier semestre, avec des évolutions contrastées entre les différentes activités.

L’activité Mines enregistre une bonne croissance au premier semestre, grâce à une bonne dynamique commerciale dans la plupart des régions et à la baisse des niveaux de stocks chez certains clients. La progression des ventes de pneumatiques de grandes dimensions et le développement de nouvelles opportunités en Amérique du Sud, dans la région Afrique-Inde-Moyen-Orient contribuent à cette performance. Le Groupe poursuit parallèlement le renouvellement de son offre ainsi que le développement de services et de solutions fondés sur les données afin d’améliorer la performance opérationnelle de ses clients.

Les activités Avion enregistrent une forte croissance et une bonne performance opérationnelle au premier semestre. Elles bénéficient du dynamisme du transport aérien en Inde et en Asie, de la progression des marchés militaires et de nouveaux succès commerciaux tels que la sélection du MICHELIN Air X Sky Light par Dassault Aviation pour son nouveau modèle Falcon 10 X. Cette croissance intervient malgré les perturbations ponctuelles liées aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient, particulièrement ressenties au deuxième trimestre.

Les activités Hors-la-route présentent des évolutions contrastées par sous-segment et régions :

Le sous-segment Agricole reste fortement pénalisé par la faiblesse prolongée des marchés de Première monte notamment en Amérique du Nord sur les tracteurs de forte puissance, segment auquel Michelin est fortement exposé. Le Remplacement résiste mieux, sans toutefois compenser la contraction de la demande de Première monte. Le Groupe poursuit les actions engagées afin d’améliorer son positionnement commercial et de préserver ses parts de marché.

Le sous-segment Infrastructure poursuit sa croissance grâce au développement de nouvelles opportunités commerciales au Remplacement soutenue par le succès des nouvelles gammes. La performance est particulièrement solide sur les applications liées aux grues (succès du nouveau pneu MICHELIN X-Crane 2), aux chargeuses et aux équipements de construction (nouvelle gamme MICHELIN XHA3).

Le sous-segment Manutention enregistre un redressement progressif, soutenu par une amélioration des ventes en Première monte en Europe. Le Remplacement demeure néanmoins plus difficile en Amérique du Nord.

Les sous-segment Défense poursuit sa progression, soutenu par la demande pour des solutions à forte valeur technologique adaptées aux environnements exigeants, qui sont regroupées sous l’initiative "Michelin Life Protecting".

Le résultat opérationnel des activités de Spécialités s’établit à 312 millions d’euros, représentant 14,1 % des ventes, contre 320 millions d’euros à fin juin 2025. La marge opérationnelle est stable par rapport au premier semestre 2025.

Segment Polymer Composite Solutions

Les ventes du segment Polymer Composite Solutions s’élèvent à 728 millions d’euros à fin juin 2026, contre 641 millions d’euros à fin juin 2025, soit une progression de 13,6 %.

La croissance du segment bénéficie de l’intégration des acquisitions réalisées au cours du semestre, notamment Cooley Group et Flexitallic, ainsi que d’une progression organique des activités hors Convoyeurs, laquelle demeure confrontée à un environnement de marché moins favorable.

L’activité de Joints enregistre une forte croissance, soutenue par la dynamique des applications hydrauliques, des solutions liées à la compression de gaz ainsi que des applications aéronautiques. Le positionnement de l’activité Joints sur des environnements techniques exigeants continue de soutenir la croissance des ventes et l’amélioration du mix d’activités.

L’activité de Tissus enduits et films progresse grâce au dynamisme et à la diversification des applications au-delà du maritime, notamment les applications de transport, mais également le développement de nouveaux textiles à haute performance.

L’activité Courroies poursuit sa croissance, soutenue par la bonne tenue des marchés industriels ainsi que par le développement des applications industrielles de gestion de l’air et des fluides et de l’aéronautique.

À l’inverse, l’activité Convoyeurs est en retrait, dans un contexte de prudence des clients miniers face aux incertitudes économiques. Le ralentissement des marchés de minerai de fer et du charbon notamment en Australie, continue de peser sur la demande, malgré une amélioration des prises de commandes en fin de semestre.

L’intégration de Cooley Group et de Flexitallic renforce le positionnement du segment sur des marchés diversifiés, moins cycliques et à forte valeur ajoutée. Elle contribue à accélérer la transformation du portefeuille de Polymer Composite Solutions dans les domaines de l’énergie, des infrastructures et des matériaux de hautes performances.

Le résultat opérationnel s’établit à 99 millions d’euros, soit 13,6 % des ventes, contre 102 millions d’euros à fin juin 2025, soit un recul de la marge de 2,2 pts lié essentiellement au recul de l’activité Convoyeurs.

Performance extra-financière

Le Groupe est reconnu pour son engagement et ses performances environnementales, sociétales et relatives à la gouvernance.

Notations au 30 juin 2026

​Agence de notation ​Sustainalytics ​MSCI ​CDP ​ISS ESG ​EcoVadis ​Notations*

​au 30 juin 2026 ​Low risk

​14.2 ​AA ​A

Climate

change ​A-

Water

security ​A

​Supplier

​Engagement ​B

​Prime ​Platinum

​88/100 ​

* Tous les détails relatifs à la position et distribution des scores sont disponibles sur le site www.michelin.com

Évolution des notations entre le 31 mars 2026 et le 30 juin 2026 :

Aucune évolution significative n’est à signaler sur la période.

Faits marquants depuis la dernière publication

Corporate

L’Assemblée générale de Michelin, présidée par Florent Menegaux, a approuvé l’ensemble des résolutions proposées. Elle a notamment validé le versement d’un dividende de 1,38 € par action, la nomination de Philippe Jacquin comme Gérant non commandité, ainsi que plusieurs renouvellements au sein du Conseil de surveillance.

Michelin a finalisé l’acquisition du groupe Tex Tech Industries, concepteur et fabricant de produits textiles et tissus enduits spécialisés destinés à un large éventail d'industries et d'applications de niche. Après Cooley Group et Flexitallic, il s’agit de la troisième acquisition finalisée cette année dans les Polymer Composite Solutions.

Innovation

Michelin, le CNRS et plusieurs universités ont lancé le laboratoire PolMixLab visant à développer les polymères du futur : ceux-ci devront conjuguer haut niveau de performance et exigences environnementales, en intégrant notamment le recyclage dès leur conception. Ce laboratoire s’inscrit dans un vaste programme de collaboration entre Michelin et le CNRS.

Michelin a dévoilé un jumeau numérique universel du pneu capable d’exploiter en temps réel les données du véhicule pour modéliser et prédire son comportement. S’appuyant sur 130 ans d’expertise et l’intelligence artificielle, cette innovation positionne le Groupe au cœur des enjeux liés au SDV (Software Defined Vehicle).

Lors de son Media Day 2026 à Almeria en Espagne, Michelin a mis en lumière ses pneumatiques de spécialité, essentiels à des usages critiques (aviation, mines, agriculture). Ce segment stratégique, le plus rentable du Groupe, soutient sa croissance grâce à une forte R&D et des applications à haute valeur.

Michelin a présenté la nouvelle gamme Pilot Sport Endurance, conçue pour les Hypercars engagées sur l’édition 2026 des 24h du Mans, avec un design totalement inédit et qui intègre 50 % de matériaux renouvelables et recyclés (contre 30 % en 2025). Le Groupe a également dévoilé un pneu tourisme de haute performance, homologué pour la route, contenant 75 % de matériaux renouvelables et recyclés, contre 45 % en 2022.

People & Planète

Une collaboration entre Michelin et la start-up deeptech Syntetica vise à industrialiser le recyclage des textiles mélangés riches en nylon, grâce à un procédé chimique innovant. Ce projet pilote permettra de recycler plusieurs tonnes de textiles et de répondre à un enjeu majeur, alors que moins de 1 % des textiles sont aujourd’hui recyclés. Il s’inscrit dans une dynamique d’économie circulaire et de transition réglementaire vers des matériaux plus durables.

Inauguré au sein du Michelin Innovation Park à Clermont-Ferrand, le Pôle d’Innovation Collaboratif (PIC) réunit startups, entreprises et créateurs dans le plus grand espace de coworking et de coliving de France, au service de l’innovation et de l’attractivité clermontoise.

Autres

Michelin a annoncé un projet d’adaptation des effectifs en France, basé uniquement sur le volontariat et sans départ contraint. Jusqu’à 1 500 postes pourraient être concernés sur trois ans, avec un accompagnement personnalisé incluant mobilité, formation et reconversion. Cette démarche vise à s’adapter à un environnement économique exigeant tout en maintenant l’importance stratégique de la France pour le Groupe.

Michelin Amérique du Nord a annoncé son intention de mettre progressivement fin aux activités de production du site BFGoodrich de Tuscaloosa en Alabama. La quasi-totalité de la production de la marque BFGoodrich sera consolidée à l’usine de Fort Wayne dans l’Indiana, afin de créer une structure industrielle plus efficiente. Michelin enregistrera une provision de l’ordre de 220 millions d’euros en charges non récurrentes dans ses résultats financiers consolidés pour l’exercice 2026.

Suite à l'annonce par le Guide MICHELIN en décembre 2025 d'une entrée imminente dans l'évaluation du monde du vin, la toute première sélection a été dévoilée en Bourgogne. Ce premier millésime regroupe 94 domaines, dont 62 distingués par une, deux ou trois Grappes MICHELIN. La sélection met en lumière l’excellence et la diversité du vignoble bourguignon.

La liste complète des Faits marquants est disponible sur le site Internet du Groupe : michelin.com

Dispositif de communication

Les résultats au 30 juin 2026 seront commentés aux analystes et investisseurs lors d’une conférence live en anglais, simultanément traduite en français ce jour (27 juillet 2026) à 18h30 heure de Paris. La conférence et toute information financière sont à retrouver sur le site michelin.com.

Calendrier

20 octobre 2026 Information trimestrielle au 30 septembre 2026

11 février 2027 Résultats annuels 2026

28 mai 2027 Capital Markets Day

Coordonnées de contact

Relations Investisseurs







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Guillaume Jullienne







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AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres Michelin. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant Michelin, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des marchés financiers, également disponibles sur notre site Internet michelin.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.

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