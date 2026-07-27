Clermont-Ferrand, le 27 juillet 2026
COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN
Mise à disposition du Rapport financier semestriel
au 30 juin 2026
Le groupe Michelin annonce ce jour avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) son Rapport financier semestriel 2026.
Le Rapport financier semestriel ainsi que la présentation des résultats semestriels 2026 peuvent être consultés sur le site internet michelin.com.
Coordonnées de contact
|Relations Investisseurs
investor-relations@michelin.com
Guillaume Jullienne
guillaume.jullienne@michelin.com
Benjamin Marcus
benjamin.marcus@michelin.com
Nadia Ait-Mokhtar
nadia.ait-mokhtar@michelin.com
|Relations Presse
+33 (0) 1 45 66 22 22
groupe-michelin.service-de-presse@michelin.com
Actionnaires individuels
+33 (0) 4 73 32 23 05
Muriel Combris-Battut
muriel.combris-battut@michelin.com
Elisabete Antunes
elisabete.antunes@michelin.com
Pièce jointe