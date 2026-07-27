IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 30 - 2026

Présentation agrégée par jour et par marché
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20 juillet au 24 juillet 2026
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|20/07/2026
|FR0010259150
|2 006
|160,4222
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|21/07/2026
|FR0010259150
|1 504
|159,8955
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|23/07/2026
|FR0010259150
|3 500
|161,4505
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|24/07/2026
|FR0010259150
|6 602
|157,7301
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|24/07/2026
|FR0010259150
|149
|156,8597
|CEUX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|24/07/2026
|FR0010259150
|169
|156,8911
|AQEU
|TOTAL
|13 930
|159,2669
Pièce jointe