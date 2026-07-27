IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 30 - 2026

 | Source: Ipsen Pharma Ipsen Pharma

Présentation agrégée par jour et par marché

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20 juillet au 24 juillet 2026
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1120/07/2026FR00102591502 006160,4222XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1121/07/2026FR00102591501 504159,8955XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1123/07/2026FR00102591503 500161,4505XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1124/07/2026FR00102591506 602157,7301XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1124/07/2026FR0010259150 149156,8597CEUX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1124/07/2026FR0010259150 169156,8911AQEU
   TOTAL13 930159,2669 

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