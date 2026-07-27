REXEL : Nomination d'Armando Martinez en qualité de censeur

__________________________________________________________________________________________________

NOMINATION D’ARMANDO MARTINEZ

EN QUALITE DE CENSEUR AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

__________________________________________________________________________________________

Lors de sa réunion du 27 juillet 2026, le Conseil d’administration de Rexel a nommé Armando Martínez en qualité de censeur, dans la perspective de proposer sa candidature en tant qu’administrateur à la prochaine Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2027. En qualité de censeur, il assistera aux séances du Conseil d’administration avec un rôle consultatif tout en faisant bénéficier le Conseil de son expérience et de son expertise.

Biographie :

Ancien Directeur général d’Iberdrola S.A. de 2021 à 2025, l’une des principales sociétés européennes du secteur de l’énergie, Armando Martínez a effectué l’ensemble de sa carrière au sein du groupe Iberdrola, où il a occupé, depuis 1995, de nombreuses fonctions de direction dans le secteur de l’énergie, des infrastructures énergétiques, de la production d’électricité ainsi que des relations avec les grands clients industriels et les opérateurs d’infrastructures en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine.

Il dispose en particulier d’une expérience significative du marché américain acquise à travers des responsabilités de direction au sein d’Iberdrola aux États-Unis, tant au niveau des activités de réseau que dans des fonctions de direction générale plus larges.

Il siège actuellement au conseil d’administration d’Alba et a également exercé plusieurs mandats d’administrateur au sein d’Avangrid, d’Iberdrola España, de Scottish Power Energy Networks Holdings et d’Iberdrola Mexico, lui conférant une solide expérience de la gouvernance internationale.

Il est diplômé en ingénierie industrielle, spécialité électricité et électronique, de l’Université de Valladolid.

A PROPOS DU GROUPE REXEL

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 17 pays, à travers un réseau de 1 876 agences, Rexel compte 26 306 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 19,4 milliards d’euros en 2025.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : MSCI World, CAC Next 20, SBF 120, CAC Large 60, CAC SBT 1.5 NR, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid et STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index Europe, Euronext Sustainable Europe 120 et S&P Global Sustainability Yearbook 2025, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise (RSE).

Pour plus d’information : www.rexel.com

CONTACTS

ANALYSTES FINANCIERS / INVESTISSEURS

Ludovic DEBAILLEUX +33 1 42 85 76 12 ludovic.debailleux@rexel.com

PRESSE

Taddeo : Pierre-Jean Lemauff +33 7 77 78 58 67 pierre-jean.lemauff@taddeo.fr

Pièce jointe