ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 27 JUILLET 2026

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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nantes, le 27 juillet 2026



 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 27 JUILLET 2026

 

ADOPTION À UNE TRÈS LARGE MAJORITÉ DES RÉSOLUTIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS DE RESTRUCTURATION PRÉVUES PAR LE PROTOCOLE DE CONCILIATION 



L’Assemblée générale mixte des actionnaires de Maisons du Monde s’est réunie le 27 juillet 2026 sous la présidence de John Browett et en présence de membres du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes.

73,519 % du capital social de Maisons du Monde était présent ou représenté à cette Assemblée générale.


 Les actionnaires ont adopté, à une très large majorité, la totalité des résolutions soumises à leur vote (à l’exception d’une résolution visant à permettre des augmentations de capital réservées aux salariés), incluant notamment :

  • L’approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice 2025, ainsi que l’affectation du résultat proposée par le Conseil d’administration ;

 

  • L’approbation des opérations de restructuration prévues par le protocole de conciliation dans le cadre du refinancement du groupe Maisons du Monde (en ce compris la délégation au Conseil d’administration de décider d’une augmentation de capital réservée au consortium de nouveaux investisseurs composé d’Alteri Investors et d’Eicos Investment Group) ;
  • La nomination en qualité d’administrateur d’Alteri Investors et d’Eicos Investment Group, sous réserve de la réalisation définitive de l’augmentation de capital réservée.

 

La présentation faite lors de l’Assemblée générale, les résultats détaillés des votes et l’enregistrement vidéo de la réunion sont disponibles sur le site Internet de Maisons du Monde à l’adresse suivante : https://corporate.maisonsdumonde.com/fr/finance/ag


 

Agenda financier

25 septembre 2026 Résultats du 1er semestre 2026

23 octobre 2026 Ventes du 3ème trimestre 2026

 

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