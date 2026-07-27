Payhawk met à disposition une capacité de son Financial Controller Agent, qui collecte les factures fournisseurs 12 fois plus vite qu’un être humain

Plus de 550 entreprises ont activé Agent Fetch, ce qui en fait la fonctionnalité bêta de Payhawk la plus adoptée à ce jour, alors que l’agent IA Financial Controller se charge de récupérer les factures de manière au lieu de se contenter d’envoyer de simples rappels aux collaborateurs



PARIS, 27 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Payhawk, la plateforme de gestion des dépenses AI-native, publie de nouvelles données qui montrent que son Financial Controller Agent a permis de réduire de 46 % les délais de soumission des dépenses pour les factures fournisseurs depuis le début de l’année. L’entreprise met également la fonctionnalité Agent Fetch à disposition de l’ensemble des clients. Celle-ci permet à l’agent de récupérer les factures de manière autonome et 12 fois plus vite qu’un être humain au lieu de se contenter d’envoyer des rappels aux collaborateurs.

Ces résultats mettent en lumière l’un des problèmes persistants les plus difficiles à surmonter pour les équipes Finance : les factures correspondant à des services en ligne ou à des paiements fournisseurs sont rarement fournies au moment de l’achat. Au contraire, elles sont généralement conservées sur des portails fournisseurs et nécessitent qu’un collaborateur se souvienne de leur existence, accède au compte approprié, retrouve le document en question, le télécharge et l’associe à la transaction correspondante. Selon les estimations de Payhawk, le délai moyen d’enregistrement de ces factures dans l’ERP d’une entreprise est de 23,8 jours. L’entreprise est parvenue à ramener ce délai à 12,6 jours grâce aux rappels systématiques envoyés aux collaborateurs par son Financial Controller Agent. En se fondant sur la réussite de la phase de bêta testing, elle vise désormais à réduire le délai moyen à seulement deux jours grâce à sa fonctionnalité Agent Fetch.



En effet, la charge de travail liée à ce processus est souvent sous-estimée, mais celui-ci reste difficile à automatiser.

La fonctionnalité Agent Fetch de Payhawk effectue ces tâches pour le compte du collaborateur. Une fois qu’un compte fournisseur a été connecté de manière sécurisée, Financial Controller Agent est en mesure d’accéder au portail, de récupérer la facture en question, d’extraire et d’encoder les informations qu’elle contient et d’établir une correspondance avec le paiement correspondant.

Plus de 550 entreprises ont activé Agent Fetch dans sa version bêta, en faisant la fonctionnalité en phase de bêta testing la plus adoptée de l’histoire de Payhawk. Après identification, Agent Fetch est parvenue de récupérer les factures de manière autonome lors de 68,6 % des tentatives.



Selon Hristo Borisov, co-fondateur et PDG de Payhawk :

« J’ai passé un mois à voyager aux Etats-Unis et pris plus de trente Uber. Après chaque paiement, l’agent accédait au portail, téléchargeait la facture avant de l’associer à la transaction et de la soumettre à ma place. Je n’ai rien eu à faire.

La récupération des factures sur les portails fournisseurs retarde la clôture mensuelle, réduit la visibilité en temps réel, génère des enregistrements d’audit incomplets et peut empêcher les entreprises de récupérer la TVA. Alors que les reçus pour les paiements par carte dans un point de vente physique sont généralement fournis en moins de cinq jours ouvrables, la récupération de factures à partir de portails fournisseurs prend presque cinq fois plus de temps. Nous nous sommes donné pour mission d’automatiser tous les processus fastidieux auxquels les équipes Finance et leurs collaborateurs sont confrontés en combinant gestion des paiements et IA, afin que les entreprises puissent se développer plus rapidement et économiser du temps et de l’argent pour les investir dans des projets plus cruciaux. »

La fonctionnalité Agent Fetch est conçue pour les services en ligne et les paiements fournisseurs récurrents, dans les cas où les factures sont conservées sur des comptes protégés par des identifiants. Cela inclut les souscriptions logicielles, les plateformes de publicité numérique, les prestataires de voyage, l’infrastructure cloud ou encore les marketplaces en ligne.

Cette capacité a été vérifiée via le programme Verified Bots de Cloudflare, qui permet d’authentifier l’agent à l’aide de signatures cryptographiques comme une forme autorisée de trafic automatisé plutôt que comme un robot non identifié.

La fonctionnalité Agent Fetch est incluse à Financial Controller Agent de Payhawk, qui monitore les transactions, repère les documents manquants et déclenche des actions qui aident à finaliser le traitement des dépenses.

Pour en savoir plus sur la manière dont Financial Controller Agent de Payhawk automatise la collecte des factures et d’autres tâches financières répétitives, cliquer sur le lien suivant : Découvrir Financial Controller Agent.



À propos de Payhawk :

Payhawk est une plateforme offrant une solution de gestion des dépenses à destination des moyennes et grandes entreprises implantées aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe. Elle les accompagne dans la gestion et l’automatisation de leurs processus financiers tout en leur permettant de garder une visibilité et un contrôle sur leurs dépenses professionnelles. En regroupant les cartes d’entreprise, les notes de frais, les factures fournisseurs, et en proposant des intégrations ERP, comptables et de ressources humaines (RH), Payhawk accompagne ses clients dans plus de 32 pays et les aide à gagner en efficacité, à contrôler leurs dépenses à grande échelle et à toujours faire preuve d’agilité. Payhawk dispose de bureaux basés à New-York, Londres, Paris, Berlin, Barcelone, Amsterdam, Vilnius et Sofia, et compte parmi ses clients des entreprises renommées telles que Loft Orbital, Akur8, Zenchef, Harmattan IA, Believe ou encore Resilience.